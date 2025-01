«Necesito 15.000 bolígrafos p’al equipo de fútbol El Tetir»

Las numerosas llamadas y mensajes cruzados entre los investigados del conocido caso Mediador, que se obtuvieron del teléfono móvil de Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso, llevaron a la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Farizo, a finalizar la instrucción de la segunda pieza separada por entender que había suficientes indicios de presuntos delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos por parte del exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, su sobrino y exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias, Taishet Fuentes, el empresario vinculado a la energía solar Antonio Bautista y el mediador Navarro Tacoronte.

Uno de los indicios de la presunta extorsión a ganaderos con problemas legales fue constatar que en varias ocasiones Fuentes Curbelo, el exdiputado nacional del PSOE y presunto cabecilla de la trama, reclamó al intermediario que hiciera ingresos en la cuenta de la Asociación Deportiva Tetir de Fuerteventura que dirigía en esos momentos y que, según sospecha la instructora, serviría para blanquear los cobros. Por ello, el mediador recurre en noviembre de 2020 a Taishet Fuentes, entonces director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y sobrino de Fuentes Curbelo, y le dice: «Necesito 5.000 bolígrafos p'al equipo de fútbol de los cojones. El Tetir. Si no le busco dinero no me dan una puta hostia al cuerpo» (sic). Después, Navarro eclama también otros 15.000 «bolígrafos» para una empresa llamada Activia7.

Ante las presiones del exdiputado nacional, Navarro Tacoronte lo llama y le dice: «Vale, mira ya conseguí 5.000 bolígrafos para el equipo de fútbol de la quesería Montesdeoca y 15.000 de Antonio Bautista», empresario del sector de las energías renovables que también figura entre los investigados en esta pieza separada, y para realizar las transferencias pide al exdiputado nacional que le envíe los números de las cuentas bancarias y entonces éste le remite la del equipo de fútbol y la suya personal. Sin embargo, las quejas de Fuentes Curbelo por no recibir el dinero son constantes. «No se ha ingresado nada en la cuenta del club. Que no te engañen y así no me engañas», le reprocha.

Por esas fechas, Navarro Tacoronte remite un mensaje al exdiputado nacional y le pide que se ponga en contacto de forma urgente con él, «referente al equipo de fútbol», a lo que Fuentes Curbelo responde dándole su correo electrónico y cuando le dice que está en Madrid, el mediador le espetó: «¡Pórtate bien, que mañana estoy ahí y además tenemos que arreglar cuentas!». En lo que parece un intento de tranquilizar a Fuentes Curbelo, Navarro Tacoronte le informa que ha tenido una reunión con Bautista y que el empresario se ha comprometido a ingresarle «5.000 euros».

Con respecto a las presiones y ofertas a ganaderos para gestionar y resolver problemas, los encausados tienen conversaciones en las que repasan las distintas instalaciones de Fuerteventura que puedan resultar más proclives a una supuesta extorsión.

El entonces diputado nacional, a finales del mes de noviembre de 2020, se comprometió a coordinar con su sobrino las visitas, a lo que Bautista respondió: «Ok, de maravilla». Taishet Fuentes llegó a comunicar al mediador información reservada sobre un ganadero que tiene problemas para legalizar sus instalaciones porque se encuentran en un espacio natural protegido, por lo que desde hacía tiempo gestionaba una recalificación territorial.

Una vez recibido el correo, Navarro Tacoronte pregunta: «¿Cuánto? ¿Qué quieres que te regale?», conversaciones en las que el mediador llega a decir que es «asesor directo del ministro» y en otras del Gobierno de Canarias.

El mediador concretó que la cantidad a exigirle a un ganadero son 4.890 euros, que según la juez coincide con la solicitada -5.000-más 1.000 euros para quien hace la gestión, tal y como confirmó el empresario afectado cuando declaró en el Juzgado.