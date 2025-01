El político (canario) que estuvo allí

Asegura estar trabajando en dos libros que quiere que vean la luz a lo largo de los dos próximos años. De sus memorias no quiere saber nada, no le motivan, afirma, aunque uno de esos trabajos en los que está algo tienen de esa mirada atrás sobre las propias vivencias en el mundo de la política desde los últimos años de la dictadura de Franco. Quizá permanezca en él algo de su profesión inicial de periodista y por eso prefiere ir narrando a retazos momentos y experiencias como si fueran los titulares del día. Con 83 años cumplidos en noviembre, José Carlos Mauricio, ex diputado canario y ex portavoz de CC en el Congreso, mantiene su interés, quizá no toda la pasión, por la política en Canarias, en España y en el resto de este mundo tan desordenado últimamente, con una visión aguda sobre el qué y el cómo de las cosas y buscando encajar con tino la situación del Archipiélago en el contexto nacional, europeo e internacional.

Lleva muchos años retirado de la política, una actividad que ha consumido sus días y su vida recibiendo de ella menos de lo que él cree que le ha ofrecido. Personaje polémico y sin templanza en las Islas, Mauricio ha sido durante toda su trayectoria tan exaltado como vilipendiado tanto por adversarios políticos como por compañeros de partido, sin que él nunca se haya explicado las razones de esa controversia en torno a su figura. Si acaso las de decir siempre lo que piensa y no haber tenido nunca muchas contemplaciones para hacer lo que a él políticamente le interesaba. Y no son pocas razones. Ahora, traza paralelismos entre el tiempo en el que destacó en la política parlamentaria nacional, y el actual desbarajuste político español desde el convencimiento de que la talla de los dirigentes de los partidos y de la propia nación no resisten una comparación ponderada… en favor de los de entonces. Y está convencido además de que este momento del Gobierno de Pedro Sánchez se parece mucho al de los últimos meses del también socialista Felipe González, ahora hace 29 años, en el otoño político más caliente de la etapa democrática, el de 1995. Él estuvo allí en ese momento y las crónicas de entonces le señalan como el político que, sin las estridencias e insultos de un PP «todavía con la extrema derecha española en sus filas», mejor identificó y describió desde la tribuna del Congreso el drama de un presidente al que se le agotaba el tiempo tras once años en el poder y agobiado por un sinfín de escándalos de distinta naturaleza.

«En España, en todo el periodo democrático casi todos los gobiernos han terminado en una crisis grave porque el ejercicio del poder siempre produce de decisiones polémicas o situaciones de corruptelas. Es una enfermedad típica de la democracia en gobiernos de muchos años que acaban en deformaciones peligrosas. Este Gobierno de Pedro Sánchez va a durar como mucho dos años, pero tiene ya trazas de final de época», afirma. Desde el otro lado del teléfono, con una voz que todavía remite a la de sus años en pleno ejercicio, deja caer una serie de recuerdos y anécdotas que le revelan como uno de los personajes claves de aquellos días, y uno de los que más interés y atención despertaban en el conjunto del hemiciclo cuando subía a la tribuna.

Debate constitucional

El que fuera diputado por Las Palmas entre 1993 y 2003, antes de ocupar la consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias con Adán Martín como presidente (2003-2007), volvió a ser noticia a mediados de diciembre a raíz de la polémica surgida esos días en el Congreso. Y es que una discutida iniciativa de Junts per Catalunya remite de forma más o menos directa a otra que el propio Mauricio presentó en el otoño de 1995 con gran aparato de debate parlamentario y mediático sobre su sentido y significado. La del partido catalán, todavía en estudio por la Mesa del Congreso, pretende que el presidente del Gobierno, Pero Sánchez, presente una «cuestión de confianza» para comprobar el apoyo del que dispone en el Parlamento. La de Mauricio, en esa mencionada etapa final del Gobierno de González inmerso en varios frentes judiciales y escándalos, aspiraba a que el Congreso instara al presidente a que disolviera las Cortes y convocara con urgencia elecciones generales. En ambos casos se abre un debate reglamentario y constitucional sobre las funciones de la Cámara baja y sus relaciones con el Gobierno de la nación, y la posibilidad de que sus respectivos objetivos afecten a las atribuciones exclusivas del presidente previstas en la Ley fundamental.

La propuesta del canario se votó finalmente y se rechazó, entre otras cosas porque González ya había avanzado, entre que se presentó la iniciativa y se debatió en el Parlamento, que las elecciones se celebrarían en tres meses.

Mauricio entra en conversación sobre aquella etapa crucial de la historia de este país. «González fue el primer presidente que aplicó el manual de resistencia sobre la base de la negación de todo. En ese periodo CC, con cuatro diputados y seis senadores, era el único grupo que no estaba en ninguna trinchera y guardaba cierta neutralidad. Yo planteé que el Parlamento podía acercarse al Rey (Juan Carlos I) para que asumiera el papel de arbitraje que nunca ha realizado y que le atribuye la Constitución. No había manera, el Rey no quiso intervenir y sugerí entonces el adelanto electoral», recuerda. Luego supimos que el actual emérito estaba entonces muy ocupado con sus amantes y sus negocios, pero Mauricio reprocha a la Monarquía que «a veces hace de árbitro en lo que no le toca, y no en aquello para lo que tendría atribuciones». En todo caso, el adelanto electoral que el portavoz de CC reclamaba era rechazado de plano por el PSOE alegando que España estaba en el final de la presidencia española de la UE, aunque seguramente algo tendrían que ver también las encuestas que daban al PP una victoria suficiente para gobernar.

El enfado de Felipe

Todo conducía como única salida de aquella crisis a la presentación de una moción de censura, como también se menciona ahora, pero el PP no quería exponer a su líder, José María Aznar, en una operación que, si acaso, sólo le adelantaría unos meses su segura llagada a La Moncloa.

Una viñeta de Máximo, el ilustrador de El País, llamó entonces la atención de los dirigentes del PP. En esa viñeta, uno de los leones de la puerta del Palacio del Congreso le sugería al otro que «por qué no nombran presidente a Mauricio», idea que no debió perecer tan chistosa a los populares porque, según relata él, fue esto lo que hicieron, asegurarle que presentarían la moción de censura si aceptaba ser candidato. Tal era su popularidad en el ambiente político y periodístico en Madrid. «Fue la portavoz adjunta del PP, Loyola de Palacios, la que me lo propuso en nombre de sus jefes», asegura el ex diputado canario antes de reconocer que «eso hubiera sido un disparate parecido al de la moción de censura de Ramón Tamames apoyada por Vox contra Pedro Sánchez».

Mauricio hace pequeñas pausas en la conversación para esperar a la memoria o a las palabras con las que verbalizarla, pero mantiene en general un relato fluido y resuelto, que acompaña con su característica risa sorda para añadir sarcasmo a algunas de sus afirmaciones sobre personajes y situaciones.

«Felipe González ya estaba muy enfadado conmigo porque en el debate del caso GAL le puse en muchos aprietos y los periódicos al día siguiente destacaron mi intervención. Esa resistencia de su etapa final se desmoronó. Él tenía una base de honradez, otra cosa es que el poder te deforme. Hay gente que tira hacia adelanto con todo su cinismo, pero González tenía una base moral del poder aunque asumía que el poder le había llevado a hacer determinadas cosas», dice ahora del ex presidente.

«La crisis institucional de hoy no es tanto por los casos de corrupción que están apareciendo y que están en los juzgados, sino porque el Gobierno está en manos de los socios independentistas con los que ha pactado una ley de amnistía que ha abierto una guerra entre el Ejecutivo y el Poder Judicial», resalta. Esa batalla por las consecuencias judiciales del procés catalán ha provocado, según Mauricio, «que el Poder Judicial esté ahora rebelado contra el Gobierno, y diría que algunas cosas se están exagerando, como el caso de Begoña Gómez», la esposa del presidente, investigada por cuatro supuestos delitos de corrupción.

«En cualquier país europeo se convocan elecciones por mucho menos. Cuando está en entredicho el comportamiento del presidente se deben convocar elecciones, y Pedro Sánchez mintió con la ley de amnistía, él dice que es un cambio de opinión, pero no se cambia de opinión en tres meses sobre si la ley de amnistía es constitucional o no», señala antes de concluir que «España necesita una reforma constitucional para clarificar muchas cosas, no hay consenso para hacerla y la Constitución se rompe por todos los sitios».

Suscríbete para seguir leyendo