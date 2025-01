La desigualdad, un problema racial

Mujeres, cultura y política empieza abarcando un tema fundamental en la filosofía política: lo social es político. Esto quiere decir que la política funciona como una pirámide invertida y no al contrario. Por lo tanto, Angela Davis (Birmingham, EEUU, 1944) propone que debemos ser nosotros los que presionemos a las instituciones para realizar los cambios legales, que ya de facto se han producido en el día a día de los individuos. Esa presión de un pueblo ante un objetivo social común es la única forma de lograr un cambio evidente, un cambio real. Las mujeres tendemos a vernos dentro de grupos separados por raza, educación, religión, clase social… Pero en el fondo somos un mismo pueblo con un mismo enemigo: la desigualdad.

En esta nueva edición, Davis también hace hincapié en que el feminismo no es cosa de mujeres de un determinado colectivo, ya sea este mujeres blancas, negras, de religión islámica… El feminismo es un modelo de pensamiento que surge de manera formal tras la Ilustración, porque los hombres, en masculino plural, obtienen una serie de derechos que las mujeres no obtienen. Esa profunda desigualdad que, por un lado, había estado siempre presente, se hace más honda al negar que la mujer tenga derechos. Teniendo esto claro, el feminismo pertenece a todas la mujeres sea cual sea su reivindicación. Davis está intentando que las mujeres del mundo se consideren a sí mismas un único pueblo para que así aquello que decíamos al principio de «lo social es político» se cumpla aquí. La máxima más importante del feminismo es la justicia social, que todos tengamos los mismos derechos y que el género no determine tus posibilidades en la vida.

Para ella el feminismo no es solo una teoría política o un movimiento social. Es el arma más potente para luchar contra el racismo y el fascismo, puesto que es un vector de crítica y desmantelamiento social de las estructuras transversales de control político y social, que abarcan desde el espacio doméstico hasta las cárceles, pasando por el trabajo.

Es por esto que en este libro trata de forma directa la violencia económica a la que es sometida la mujer en los ámbitos laborales y domésticos. Esto se puede ver claramente en la discriminación salarial que se les da a las mujeres que hacen el mismo trabajo que los hombres, o cuando no se contrata a mujeres porque podrían quedarse embarazadas, o en el tipo de trabajo que se considera apto para ellas. En el ámbito doméstico, la violencia económica se puede ver cuando el hombre controla el dinero y los gastos de la mujer y la trata como a una niña, asumiendo un rol de padre que regaña a sus hijos. Davis refleja muy bien el miedo de los hombres del mundo a lidiar con mujeres libres e independientes. Tras la Ilustración, de la que ya hemos hablado, se hizo más evidente ese miedo masculino a la independencia femenina. Por eso negaron que tuviéramos derechos, nos negaron la posibilidad de rebelarnos contra lo injusto del sistema.

Es verdad que el libro se centra en su mayor parte en las mujeres negras porque eran socialmente menos que nada, pero Davis también reconoce que la mujer blanca no lo tenía fácil tampoco. Ser mujer era un desafío, pero ser mujer y negra era casi un acto suicida. Además de eso, ella eligió ser la voz de las mujeres, hacer visibles las injusticias y obligar al mundo a oírlas.

Davis tiene claro que una activista política debe saber que su labor es responder con eficacia a las necesidades del momento histórico y social, y hacerlo de forma que su reivindicación arroje luz sobre el presente, siendo un referente y conservando su valor en el futuro, por eso, si bien hoy puede parecernos una feminista radical, hay que tener en cuenta su contexto para entender que si no hacía ruido nadie la iba a escuchar. Debemos leer a Davis porque su pensamiento no solo ha resistido el paso de los años, también es capaz de dar respuestas originales a muchos de los problemas que se nos presentan en la actualidad. Puede que hoy centremos más la vista en la violencia sexual que sufren mujeres de todo el mundo, y que es otro mecanismo de control, otra forma de ejercer el poder, social o político. Pero lo que sí es cierto es que en el pensamiento de Davis encontramos respuesta sobre cómo actuar ante estos casos.