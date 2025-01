El amor en las letrinas de Fyffes

Desde la mirada atónita de la niña lagunera que fue la propia autora, en El barranco (1959), de Nivaria Tejera, a los intrigantes chivatazos de El delator, de Juan-Manuel García Ramos (2021), tras la incursión de Alexis Ravelo, en Los milagros prohibidos (2017), una saga de narraciones incide en reflejar el horror vivido en el campo de concentración y exterminio de Fyffes, en Santa Cruz de Tenerife, cuando, arrancada la Guerra Civil, el almacén de plátanos de sello británico fue sustituido por racimos humanos (hasta 2.000 reclusos hacinados -en un aforo máximo para 600- de los que la mitad fueron brutalmente laminados). Erigida en salvaje metonimia de los horrores de la Guerra Civil en las Islas, es significativa la tendencia a literaturizar el trauma, incluido el testimonio de los supervivientes, con José Antonio Rial y sus imprescindibles La prisión de Fyffes (1969) y Tiempo de espera (1991) a la cabeza.

Esa articulación entre el rigor historiográfico y la construcción narrativa es una de las mejores bazas de Retrato del fin del mundo (Alba), la primera novela del periodista y escritor canario afincado en Barcelona Carlos Ruiz Caballero (Las Palmas, 1960). Toparse con una fotografía salvada de aquel infierno pestilente, tan borrosa como conmovedora hasta el desgarro, le motivó a trazar una génesis fidedigna. Está tomada el 6 de marzo de 1937, cuando la pareja de anarquistas compuesta por Margarita Rocha, de 22 años, y Néstor Mendoza, de 25, ambos palmeros y reclusos, se casa in articulo mortis, pocas horas antes de que a él lo fusilen. Ese hallazgo le supuso un acicate para cumplir la aplazada promesa que le hizo al superviviente comunista Santiago Abreu de airear su testimonio en un futuro libro. Lo conoció en su adolescencia, y junto a la truncada pareja son los únicos tres personajes de no ficción.

Profesor de Ética y Pensamiento Político de la Universidad Ramón Llull, de Barcelona, y experimentado como investigador y reportero, Carlos Ruiz optó por una narración de precisión sismográfica, transparente en la escritura y compleja en lo formal, cuajada de digresiones y permutaciones temporales. En realidad, Fyffes es aquí el punto de salida y de llegada, en una estructura circular, a cuyo derredor se van forjando prisiones mayores, en la conciencia de cada cual. Básicamente, la trama se reparte entre La Palma y Tenerife, con una singular inclusión: Barcelona, de donde procede Margalit, el ecuánime y culto boticario, que hace de conarrador, junto a Margarita Rocha. Su mirada foránea le servirá a Ruiz de contrapunto, para trazar la singular génesis de la Guerra Civil en las Islas, como sobrevenida y por implosión, más próxima a perpetuar la estructura de explotación caciquil que a una concienciación política, y, por eso mismo, especialmente virulenta y absurda. Es una guerra que viene de los barcos, entre islas y desde el exterior, por donde atracan las órdenes y los artefactos, los desplazamientos con sus arsenales humanos, arribando, como por ensalmo, los «depredadores azules» (falangistas), dispuestos a exterminar, sin matiz alguno, «rojos», o «insectos» o «alimañas», es decir, todo lo que se mueva que no sean ellos mismos.

Una peculiaridad de la novela es cómo logra transmitirnos la fidedigna sensación de que los efectos fueran generando las causas. Así, la trama transcurre entre lo kafkiano (a veces, literalmente, como en los arrebatados procesos de condena a muerte en Fyffes) y el absurdo existencial de Albert Camus llevado al paroxismo, con asesinatos que, como en El extranjero («lo maté porque hacía calor»), ocurren porque sí, en una guerra que, al igual que en la metáfora de La peste, se vivencia como una pandemia mal gestionada. Así lo va percibiendo progresivamente Margarita Rocha, como un asunto de «magia negra» y demencia generalizada, ya desde los lustros previos al estallido, cuando los caciques se saltaban a la torera las leyes republicanas y, literalmente, mataban de hambre a cualquier jornalero sindicalizado o con afiliación de izquierdas. Margalit, por su parte, no percibe la necesidad de tomar partido; liberal moderado e indulgente, no ve peligrar la República, y esa bondad voluntarista le llevará a ser absurdamente ajusticiado.

A través del contrapunto entre ambos arquetipos, Carlos Ruiz rebasa las lindes de lo que se entiende por novela histórica, para ofrecernos enjundiosas reflexiones sobre la condición humana: el amor y el desamor, la vida y la muerte, el poder y la sumisión…, y, de rondó, sobre la propia naturaleza de la literatura. Además de una trabajada intertextualidad, con citas de filósofos y escritores predilectos, son múltiples sus argucias metaliterarias, que aparecen soterradas y bien distribuidas. Así, por ejemplo, «la esencia de una buena historia es la paja y no el grano»; «disfrutaba con las conversaciones que no tienen finalidad. Que son las que entrelazan a la gente con palabras»; «el fiscal se lo tomó con calma, consciente de la necesidad que tiene todo relato de crear un poco de suspense»; «No la voy a marear dando vueltas en círculo. Le diré lo que no quiero decir»… Parecen disquisiciones al albur de Margarita Rocha, que las emite, pero son sinuosas advertencias entre autor y lector.

En medio de la catástrofe, relatada -insistimos- con pulcritud historiográfica, es de agradecer también el enaltecimiento del vitalismo y el humor salvífico que propugna. A través de un esforzado autodidactismo, Rocha ha conseguido quitarse el yugo de sirvienta esclava desde su niñez, por ejemplo, o, con motivadora elocuencia, los distintos autores de los libros de las estanterías de Margalit discuten entre ellos, sin intermediarios. No es baladí ese resquicio de vitalismo mágico frente a la «magia negra» que se ha apoderado de las Islas. En Retrato…, Carlos Ruiz abre las compuertas a la perplejidad, para que sea el propio lector quien emita sus juicios. Sopesando sus convicciones, el siempre ecuánime boticario proferirá: «Ardieron todos los matices mientras se quemaban iglesias y conventos». Si, al principio de la novela, intenta suicidarse, arrojándose por la borda del barco de Barcelona a La Palma («Es que mi mujer me ha sido infiel»; «pues no sea usted infiel a sí mismo», le aplaca el marinero que lo salva), hacia el final será arrojado al mar, por orden del cacique con el que ha intentado interceder para salvar a Néstor del fusilamiento. Se inmola para perpetuar en la pareja el amor que a él le ha sido negado. De las muchas muertes en vida, antes y después de los disparos, va también esta novela. Y en el aire deja el debate -tan actual, por cierto- sobre una afirmación compartida por sus amigos izquierdistas, de la que él disiente: «No puede ser que protejamos con derechos democráticos a los que no creen en la democracia». ¿O sí?