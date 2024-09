PNV ve en la advertencia de Canarias "una llamada de ayuda" y recuerda que "el Estado tiene unas competencias"

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha considerado que las advertencias del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en materia de acogida a migrantes son "una llamada de ayuda" ante la situación "tremenda" que vive esta comunidad autónoma. Asimismo, ha afirmado el Estado "tiene unas competencias y tiene que hacerlas".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha asegurado que no le "sorprende" la reacción del presidente de Canarias, que este pasado lunes anunció que su Ejecutivo abrirá un "proceso jurídico contra el Estado" por el "abandono" al que considera que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las islas en materia migratoria.

Para el portavoz del PNV, la postura de Clavijo es fruto de "ya no saber qué hacer" y para "aumentar un poquito la presión" con el objetivo de que se "busque una solución" porque la situación de Canarias "es tremenda".

Esteban ha lamentado que en el Estado y, en general, en Europa "se ha estado no afrontando una realidad que está ahí", que también "tiene mucho que ver con la geopolítica". Según ha indicado, hay que afrontar la situación "con diálogo con esos países" de los que proceden los migrantes pero también "organizando las cosas dentro de casa".

"Y es verdad que el Estado tiene unas competencias y el Estado tiene que hacerlas. En frontera, es su responsabilidad, ahí tiene razón el presidente canario, y lo que tiene que hacer es también, en el caso de los menores no acompañados, él es quien se debería responsabilizar de decir 'efectivamente este es un menor y a esta persona le vamos a poner este tutor, que al final son eso las comunidades autónomas, y ordenarlo un poquito", ha señalado.

En este sentido, ha advertido de que "aquí hay algunos que se esconden, no ponen servicios y, como no tienen servicios, no se les puede enviar a nadie; y los demás, sin embargo, estamos ya desbordados y fuera de nuestra capacidad".

"A todo eso hay que poner un orden", ha señalado Aitor Esteban, para quien "esto es una llamada de ayuda" por parte del presidente canario, al que también ha advertido de que "está gobernando con un partido que no ha ayudado", en relación al PP.

Así, ha apuntado que se llevaba "meses" trabajando en la reforma de la ley de Extranjería y el PP "ha preferido hacer política espectáculo con un tema que preocupa a la ciudadanía en general y que para el Estado es todo un reto". "No se puede hacer la política de desestabilización de un gobierno en temas tan delicados", ha apelado.

Reflexión

Respecto a las palabras del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, en las que acusaba a PNV de estar haciendo "un efecto llamada" con la inmigración irregular, ha subrayado que "lo que se está haciendo en Euskadi desde siempre es responder a las exigencias de los pactos europeos, de los compromisos de los tratados internacionales, y la legislación del Estado en esta materia, y las competencias".

Archivo - El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, interviene durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

A su entender, "hay que hacer una política humanitaria, lo cual no quiere decir que no haya que ver si las políticas que se han realizado hasta la fecha, en todo el Estado, con una migración que era menor y con una situación diferente, sean las más adecuadas para aplicar de aquí a futuro".

De este modo, ha subrayado que Euskadi está siendo "ejemplar" y "solidaria", pero también "hay un momento en el que vamos a tener que hacer una reflexión, pero todos, a nivel del Estado y en todas las comunidades autónomas, de cómo organizamos todo esto". Sin embargo, ha lamentado, el PP "está a utilizar el tema de la migración".