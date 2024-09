El TSJC obliga a la ULPGC a repetir un proceso selectivo al carecer de imparcialidad

Cuando el veterinario tinerfeño Alejandro Suárez Bonnet se presentó en 2021 a una plaza de profesor contratado doctor para el departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no pensó que pudiera encontrar tantos obstáculos. Su periplo para acceder a una plaza docente en la universidad en la que pasó 13 años de su vida, se ha traducido en una condena del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a la institución después de que los magistrados hayan detectado graves irregularidades en el proceso que «restan credibilidad» al proceso, pues han comprobado que el baremo se pudo cambiar para favorecer a uno de los aspirantes.

La plaza de contratado doctor en cuestión se aprobó en Consejo de Gobierno de la ULPGC en 2019, es decir, durante la anterior legislatura rectoral. El departamento que solicitó la plaza fue el de Morfología, que en la ULPGC está gobernado por el área de Veterinaria, dado que es la que más peso tiene dentro de este área.

Es entonces cuando Suárez y otros dos candidatos deciden presentarse con el objetivo de estabilizar su puesto de trabajo en la universidad. La figura de contratado doctor es uno de los primeros vínculos contractuales más duraderos que un investigador puede establecer con la institución académica tras doctorarse.

Suárez había emigrado hacía cinco años a Londres. Había engrosado su currículum trabajando en centros de investigación punteros como el Royal Veterinary College o el Instituto biomédico Francis Crick. Sin embargo, tras más de un lustro en el extranjero que quería regresar a Canarias y revertir en su tierra todo lo que había aprendido allí. La plaza era una oportunidad única para regresar y, además, hacerlo en el mismo departamento donde se formó. Su línea de investigación y sus méritos docentes le abalaban y le garantizaban, al menos, una buena nota.

Sin embargo, la vuelta se está antojando agridulce, pues tres años después de aquello, no solo no ha vuelto a Canarias, sino que se ha visto envuelto en un contencioso judicial contra la universidad por las constantes irregularidades –e injusticias– que encontró durante el proceso.

"No era un baremo, era un cachondeo"

Como rememora, las anomalías empezaron a suceder durante la primera fase del proceso selectivo: la presentación de méritos. Cuando Suárez llegó a la ULPGC para entregar sus méritos el 6 de abril de 2021 ya sentía que algo no iba del todo bien, ya que aún no había sido publicado un baremo exhaustivo de la convocatoria. En su lugar se había publicado en un tablón de anuncios unos criterios de valoración que, en líneas generales disponían cuánto costaría cada prueba a la nota final. Así se evaluaría con un 70% de la nota el currículum, un 15% el proyecto de investigación y un 15% el proyecto docente. «No era un baremo; era un cachondeo», rememora Suárez, que asegura que esta fue la única información que obtuvo el día que tuvo que entregar su currículum a la comisión.

Los tres magistrados del TSJC lo ratifican en su sentencia. «Evidentemente eso no son los criterios de valoración, puesto que no se determina cómo se puntúan los porcentajes que se establecen», explican los magistrados firmantes de la sentencia, Jaime Borrás Moya, Francisco José Gómez de Lorenzo Cáceres e Inmaculada Rodríguez Falcón. Y es que, como ejemplifican, en ese 70% no se establece «si se va a dar más puntuación al perfil académico, al docente o al investigador», lo que resulta en unas condiciones que los jueces estiman «inaplicables». El 8 de abril de 2021, se convoca la celebración de la primera prueba, y ese mismo día se firma un acta por todos los miembros de la comisión. Es decir, decidieron el baremo cuando ya conocían los currículums de los aspirantes.

Sin condiciones

«El Tribunal Supremo ha señalado reiteradamente que los criterios de calificación de los ejercicios de procesos de selección en la Administración Pública deben ser previos a la calificación y ser publicados para conocimiento de todos los aspirantes antes de la realización de los ejercicios», recuerda el TSJC en su sentencia. El baremo se publicó una vez concedida la plaza y por consiguiente fue aplicado por el tribunal después de conocer los méritos de los candidatos. «Lo truncaron en beneficio de los otros candidatos», asegura el afectado y la sentencia conviene que a la opacidad y falta de publicación de los criterios de valoración se une que nacieron truncados además de una forma incomprensible".

Suárez, atendiendo a esta situación decide realizar un primer recurso al vicerrectorado de profesorado de la ULPGC que admite que ha habido incongruencias en el proceso y pide volver a realizarlo pero sin cambiar los miembros del tribunal. En concreto, la resolución del vicerrectorado del 26 de noviembre de 2021 desestima la alegación de Suárez sobre la falta de publicación de los criterios de valoración, pero estimó parcialmente este recurso por no haberse publicado ni el baremos que se emplearía en la valoración de la primera prueba ni las firmas utilizadas en la segunda y tercera. «La subsanación posterior se hizo cuando los miembros ya tenían los currículums de los candidatos y tenían conocimiento de su contenido», destacan los magistrados. «Tuve que volver a sentarme a defender mi proyecto ante las mismas personas», rememora Suárez.

Ante el desamparo y la impotencia, Suárez elevó su denuncia a los tribunales. Tras un largo proceso –en el que también hubo un fallo que desestimaba la denuncia de Suárez por parte del juez en primera instancia– el 28 de diciembre de 2023 el TSJC le daba la razón al demandante: el proceso se había realizado sin seguir los criterios mínimos de rigor. Los magistrados, por la cual instaba a la ULPGC a repetir el proceso y a elegir una nueva comisión formada por otros profesores.

El TSJC es tajante con la comisión: sus miembros no fueron imparciales. Según los magistrados, su actuación «carece de rigor antes, durante y después de apreciarse el fallo que expuso el demandante un día antes de la celebración de las pruebas». Es más, el tribunal considera que «las irregularidades» detectadas son «invalidantes» y literalmente indican, «Lo que refleja el expediente y la sucesión de informes y actas es una actuación inverosímil. »

El TSJC considera que es difícil no pensar en que los miembros del tribunal han actuado para favorecer a uno u otro candidato. Más aún cuando «todos los candidatos se conocen por trabajar en el mismo departamento y por haber sido algunos miembros de la comisión directores de tesis o coautores de proyectos». Sobre estos últimos insiste en que «si deciden no abstenerse, cuando menos debieron extremar los requisitos y exigencias del procedimiento concursal para evitar suspicacias».

En vías de repetición

Tras la denuncia, la ULPGC lleva nueve meses buscando la mejor vía para repetir la oposición de la plaza de contratado doctor a concurso. La nueva comisión ya ha sido elegida. Los miembros han sido elegidos por el Departamento de Anatomía Patológica, que elevó su propuesta al Consejo de Departamento donde fue aceptado por unanimidad. Posteriormente, la propuesta ha sido ratifica también por el Consejo de Gobierno de la ULPGC. Para Suárez esto supone una nueva irregularidad en el proceso, ya que los miembros escogidos vuelven a manifestar, a su criterio, conflicto de intereses. En este sentido, argumenta que la elección debía haberse realizado por sorteo, tal y como pide la vigente Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Sin embargo, fuentes institucionales de la ULPGC afirman que esta plaza salió a concurso hace tanto tiempo que aún se rige por los criterios de la normativa anterior, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), por lo que este tipo de selección de tribunal es el único existente. «Son los departamentos los que tienen que proponer a los miembros de la comisión», aseguran desde la ULPGC.

Suárez confirma que volverá a acudir a los tribunales para impugnar este nuevo paso, ya que considera que podría estar ante una nueva forma de cometer «prevaricación» dentro del ámbito universitario. La ULPGC, por su parte, seguirá adelante con el proceso en tanto considera que se han seguido todos los pasos solicitados por el TSJC. Mientras tanto, durante estos tres años la persona que ocupa esta plaza de profesor, declarada nula de pleno derecho por el TSJC, sigue trabajando en la universidad y por consiguiente acumulando méritos.