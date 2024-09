Ibrahim: «Venimos con ganas de trabajar»

«Yo creo que la migración es fundamental, porque todos vienen a España a buscarse la vida y con muchísimas ganas de trabajar», asegura Ibrahim, un joven que llegó en patera desde Senegal a Canarias en 2006 cuando era tan solo un adolescente. Alcanzó, junto a sus 106 compañeros de viaje, las costas de las Islas después de navegar durante catorce días en una patera por el océano Atlántico. «A los tres o cuatro días se acabó la comida. Realmente la había, pero solo para los capitanes, para los demás no. Con el agua pasó lo mismo después y la cogíamos del mar», explica.

Continuando su relato, Ibrahim expone que, ante esta situación, hubo personas que enfermaron y que, incluso, gente mayor falleció durante la travesía. En la embarcación, añade, solo viajaban dos menores, él y un amigo, mientras que el resto eran hombres adultos. «La patera se rajó y entraba muchísima agua. Dos personas tenían que levantarse con dos cubos para quitarla todo el rato. A nosotros, como éramos los pequeños, no nos dejaban sacar el agua», indica.

También señala que decidió irse a España sin decir nada a su familia y que «la mayoría» suele hace lo mismo, «porque si no, no les dejarían arriesgar la vida». Para poder acceder a la patera con la que llegó a Canarias pagó 900 euros. «Trabajaba con mi tío en una tienda de electrodomésticos. Le quité a él el dinero y luego se lo devolví», matiza. Aquella era la primera vez que se montaba en una patera, mientras que el amigo con el que viajó, también menor, se dedicaba a pescar en el mar. «Él me animó. Me dijo que en España íbamos a tener un futuro mejor y que nos iba a cambiar mucho la vida», recalca.

Ibrahim vive actualmente en Segovia, a donde le destinaron tres meses después de llegar a Canarias en 2006. Allí, recibió educación y formación en uno de los centros de acogida de Accem. «Nos pusieron manos a la obra. Primero, nos enseñaron castellano y después nos buscaron trabajo. Yo llevo en la empresa casi 17 años», subraya.

A su llegada a Castilla y León, explica que la gente le «miraba mal» y que había niños pequeños que «no habían visto nunca gente de color» y también le miraban, lo que le hacía sentir «incómodo». «Ahora tengo mi familia. Tengo tres chicos, uno de diez años, uno de ocho y otro de seis. Y, la verdad, es que estoy muy contento», concluye el senegalés.

España acoge actualmente a más de 6.000 menores migrantes no acompañados. La mayoría de ellos, han llegado a Canarias, donde ya en julio superaban los 5.600; las Islas atienden al 40% de todos los llegados a España. En definitiva, los recursos con los que cuenta la comunidad autónoma para atenderlos están saturados desde tiempo. También en situación límite –con un volumen menor– se encuentra Ceuta, con más de 500 niños y jóvenes y con necesidad de recursos.

Mientras todo esto sucede, las comunidades autónomas no se ponen de acuerdo para el reparto de los menores migrantes en un ejercicio de insolidaridad disfrazada de batalla política. Cataluña se desmarca por falta de políticas de acompañamiento tras cumplir los migrantes la mayoría de edad, las regiones que gobierna el PP acusan desde la pasada semana al presidente Pedro Sánchez de practicar el efecto llamada y, con anterioridad, de no dotar económicamente las partidas para la atención de los menores.

Los populares, que apuntalan el Gobierno de Canarias de CC, navegan en ls Islas el difícil equilibrio entre no importunar la táctica de presión contra el Gobierno central puesta en marcha por Génova mientras ven cómo crece el problema humanitario prácticamente a la puerta de sus casas.

En medio de todo esta política de abandono de los menores, hasta Vox rompió sus alianzas con el PP en los gobiernos autonómicos. En algún caso, por la acogida de menos de 20 menores.