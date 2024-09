CC pone su 'espada de Damocles' sobre la cabeza de Pedro Sánchez: se replantea el apoyo al Gobierno en el Congreso

La falta de solución estatal al drama humanitario de los menores migrantes no acompañados, la inconcreción del futuro de la agenda canaria y la financiación singular de Cataluña contraproducente para los intereses delas Islas han abierto "un debate interno" en el seno de Coalición Canaria (CC) sobre la continuidad de mantener el "apoyo constructivo" de los nacionalistas canarios al Gobierno que preside Pedro Sánchez. Lo adelantó este lunes Fernando Clavijo, en su doble condición de presidente de Canarias y máximo dirigente de CC, en los micrófonos de la Cadena SER -"en este momento hay un debate y así se lo transmití al presidente Sánchez"- y lo ha confirmado la diputada Cristina Valido: "es casi imposible continuar siendo constructivos con un gobierno que es destructivo con Canarias y que la abandona a su suerte mientras prima a Cataluña y a sus socios catalanes".

El pacto de investidura firmado en noviembre de 2023 entre el PSOE y CC ya fue objeto de un cisma interno en los nacionalistas canarios, pues gran parte de los cuadros y dirigentes no aplaudían el apoyo a los socialistas y abogaban por la abstención, y el devenir de los acontecimientos en los últimos meses, sobre todo en el drama de los 5.200 menores no acompañados tutelados por el Ejecutivo regional en solitario, han dado alas al sector contrario a pactar con el PSOE, tal y como confirma el propio Clavijo: "nosotros no estamos satisfechos con cómo el Gobierno de España está atendiendo al Archipiélago y, como militante de CC, puedo decir que si Canarias no es atendida como debe y el Estado no se implica, nosotros nos replantearemos esos acuerdos".

"No podemos explicar a los canarios que apoyamos a Sánchez cuando éste olvida a Canarias, no trata con respeto a nuestro presidente, pero sí a otros presidentes de comunidades autónomas, y encima algunos ministros como el de Transportes, Óscar Puente, vienen aquí a insultar y ofender", explica Valido.

Para la representante de CC en el Congreso de los Diputados, el jefe del Ejecutivo estatal "parece que considera que hay presidentes de primera y de segunda categoría" y en tono amenazante insiste en que "a menos que haya un cambio radical de actitud por su parte con mi voto voy a demostrarle que el presidente de Canarias no es de segunda cuando vengan la próxima vez los socialistas a pedir mi apoyo".

Fuentes de la formación nacionalista insisten en que más que las cuestiones presupuestarias y de financiación, que también son importantes, lo que está inclinando la balanza en contra de Sánchez es el problema de la inmigración. Al respecto, recuerdan que la agenda canaria incluía un punto que no estaba en el documento que también suscribió el PP para contar con el respaldo de CC a la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo: "iniciar el proceso que culmine en las modificaciones normativas necesarias al efecto de que las competencias de menores extranjeros no acompañados no sean responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas a las que llegan".

Y es que la "inexistencia de un ‘Plan b’" que mantiene al Archipiélago "abandonado" ante el bloqueo de la reforma mientras continúan llegando cayucos y pateras con menores a bordo es lo que más pesa en el seno de CC a la hora de decidir no continuar apoyando al Gobierno de Sánchez.

"El Gobierno de España prefirió forzar una votación para que el PP saliera en la foto del ‘no cuando se votó la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Muy bien, votaron en contra, ya tienen esa foto, pero en ella también estaba Junts y no se ha visto a ningún socialista criticarlos. Ahora el ministro Ángel Víctor Torres dice que estamos protegiendo a nuestros socios de gobierno, pues yo digo que el PSOE está protegiendo a sus socios de Junts", insiste Valido.

Uno de los motivos por los que CC decidió finalmente apoyar a Sánchez fue que iba a ser presidente con o sin el apoyo de los nacionalistas canarios -ya tenía asegurados 178 votos- y que no darle el ‘sí’ al candidato socialista supondría dejar la agenda canaria fuera de la hoja de ruta de la legislatura. "No íbamos a poder cambiar que Sánchez sea presidente, pero lo que sí podemos cambiar es que Canarias cuente para el Estado y esté entre las prioridades de la próxima agenda legislativa que tenga el próximo gobierno”, recalcó tras la firma el secretario de Organización de CC, David Toledo.

Apenas diez meses después de esas palabras, en CC se considera que la agenda canaria hace aguas, precisamente, porque "la necesidad de Sánchez de lograr que Salvador Illa fuese president de la Generalitat han dejado al Estado sin Presupuestos para 2024 y todo parece indicar que tampoco habrá cuentas para 2025", con lo que la financiación estatal para los convenios de carreteras, infraestructuras hidráulicas y educativas, las bonificaciones del transporte de mercancías, los fondos para la pobreza y el empleo o la financiación para la inmigración irregular y la acogida de menores, quedarán en suspenso.

A ello se une el hecho de que el 'cupo catalán' pueda interferir en otro de los puntos de la agenda canaria: un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos, del que queden desgajados los recursos del REF y en el que crezcan el peso de la insularidad y la pobreza en los parámetros para el reparto de fondos.

"Todo eso pesa en contra de mantener nuestro apoyo", insisten en CC.

Principales puntos para revocar el pacto MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Reforma de la ley de extranjería El bloqueo en la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería y la constatación de que el Estado no tiene un ‘plan b’ para afrontar el drama humanitario de atender con dignidad a los menores inmigrantes no acompañados, dejando a la Comunidad Autónoma toda la carga de su tutela. AGENDA CANARIA Prórroga presupuestaria La posibilidad de que haya una nueva prórroga de las cuentas de 2023 y no se aprueben los Presupuestos del Estado para 2025 deja en el aire la financiación de los convenios de carreteras, infraestructuras hidráulicas y educativas, las bonificaciones del transporte de mercancías, los fondos para la pobreza y el empleo o la financiación para la inmigración irregular y la acogida de menores. FINANCIACIÓN AUTONÓMICA ‘Cupo catalán’ El acuerdo suscrito con ERC para el ‘cupo catalán’ puede interferir en la aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos para Canarias, del que queden desgajados los recursos del REF y en el que crezcan el peso de la insularidad y la pobreza en los parámetros para el reparto de fondos.

