Bruselas actuó en Lesbos con la mitad de menores migrantes que Canarias

El grito de auxilio de Canarias resuena en Bruselas. El Archipiélago necesita ayuda urgente para gestionar la emergencia humanitaria por la incesante llegada de niños y adolescentes migrantes sin el apoyo de un familiar adulto y, ante la inacción del Gobierno de España, el Ejecutivo regional ha optado por tocar en las puertas de Europa. El presidente canario, Fernando Clavijo, mandó esta semana una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que deja constancia de que las Islas están solas ante la crisis migratoria y urge a buscar una solución que alivie el colapso de la red de acogida que alberga a 5.500 menores.

La Unión Europea ya tiene experiencia en la reubicación de infancia migrante. A principios de 2020, en plena pandemia, Grecia pidió cooperación a la UE para repartir a los más de 3.000 niños que malvivían en infraestructuras de acogida improvisadas en islas como Lesbos. Bruselas no tardó en tomar cartas en el asunto y once países de la Unión –entre ellos, España– se ofrecieron para colaborar en la atención de los menores y aceptaron su traslado. Si bien la situación del país heleno empeoró con los meses, pues la entrada irregular de menores no acompañados no cesó y llegó a atender a más de 5.000 el verano de ese mismo año.

España no eleva su preocupación

Pero, ¿por qué no se ha activado ya una medida similar para Canarias? España ni siquiera ha trasladado a Europa su preocupación por el colapso de los recursos del Archipiélago ni ha pedido la cooperación de los Veintisiete. Según fuentes del Ministerio de Migraciones, deben ser los Estados miembros los que ofrecen «voluntariamente» las plazas con las que cuentan y, «de momento, en las ofertas que hay no existen cupos para menores no acompañados».

Migraciones sostiene que son los Estados miembros los que deben ofrecer ayuda voluntariamente

El proceso de reubicación de Grecia tuvo una primera fase en la que el país confeccionó una lista de niños solicitantes de asilo, que después revisó la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) –sustituida en 2022 por la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA)– para evaluar el interés superior de los menores y cribar a los susceptibles de participar en las derivaciones. A partir de ahí, comenzaron los traslados en avión hacia los países donde se instalarían para comenzar una nueva vida. Cerca de 1.600 niños fueron repartidos por toda Europa y ocho de ellos vinieron a España.

El 55% de los niños y adolescentes migrantes que están actualmente bajo la tutela del Gobierno de Canarias reúnen las condiciones para ser refugiados y solicitar protección internacional, según un estudio realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Este documento recoge el testimonio de 576 menores, una muestra que supone, aproximadamente, el 10% de los jóvenes acogidos. Así, la mitad de los menores que tutela el Ejecutivo canario podrían ser derivados a otros países de UE a través del nuevo mecanismo de solidaridad que recoge el Pacto de Migración y Asilo. Entre ellos estarían los más de mil niños malienses que han llegado a Canarias huyendo de la guerra sin el soporte de un familiar adulto.

Solución interna

Desde Acnur exigen una solución inmediata que permita mejorar las condiciones de vida de los menores tutelados por Canarias y reclaman una respuesta de España y de las autonomías. «Antes de pedir ayuda a Europa, es primordial lograr un acuerdo entre comunidades. Primero hay que intentar solventar el problema dentro del país, donde el reparto de 5.500 niños es asumible», señala la referente de infancia solicitante de asilo de Acnur en España, Margarita de la Rasilla, quien advierte de que la llegada de niños y adolescentes al Archipiélago sigue en aumento y las previsiones para los próximos meses son duras. Según el Ministerio del Interior, antes de que finalice el año arribarán a Canarias 70.000 migrantes más y, de ellos, 4.900 serán niños y niñas que se añadirán a los casi 5.500 menores que están ya en la red de acogida de las Islas.

Acnur insta a España a supervisar las condiciones de acogida de los niños solicitantes de asilo

Si bien desde Acnur entienden que el Estado debería «estar más presente y prestar apoyo a las autonomías» en la atención a los menores solicitantes de asilo o protección internacional, el Ministerio de Migraciones se mantiene implacable. Desde esta cartera sostienen que la tutela y la guarda de estos niños sigue siendo exclusivamente de las comunidades y rechazan que puedan ser atendidos en los centros del Sistema de Acogida de Protección Internacional de España, como sí ocurre con los niños que llegan con sus padres o con un hermano mayor de edad. De la Rasilla demanda que el Gobierno de España, al menos, supervise «las condiciones de acogida de los niños solicitantes de asilo y refugiados para garantizar que son acordes con la normativa internacional y con las directivas europeas y que se está cumpliendo la Convención de Derechos del Niño».

El presidente canario está a la espera de que Von der Leyen responda a su misiva, en la que destaca que «la emergencia humanitaria sin precedentes que hoy vive Canarias es una causa justa que requiere de generosidad y altura de miras. Estamos al límite. Necesitamos ayuda y la necesitamos ya». Además, Clavijo invita a la presidenta de la Comisión Europea a visitar las Islas y conocer de primera mano la crisis migratoria y la difícil situación de los centros de acogida de menores del Archipiélago. «Necesitamos que Europa también mire hacia Canarias, a su frontera sur más cercana al África Occidental», sostiene el presidente regional.

