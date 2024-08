Domingo Martín: «Hay que luchar por más ayuda de la UE en vez de matarnos aquí por el bizcocho»

¿Por qué se pica plátano, por qué se destruyen toneladas?

Las picas o retiradas se hacen desde hace más de 70 años, hay una experiencia bastante notable y están presentes en las actividades económicas agrarias de los países más desarrollados; no es algo exclusivo ni del plátano ni de Canarias. Están contempladas en la legislación europea, autorizadas para alrededor de un 5% de la producción durante unos pocos años, y en el Archipiélago en los últimos doce o trece no llegamos al 2,5%. Hacen mucho ruido pero afectan a un porcentaje relativamente pequeño, más cerca del 5% unos años e inexistentes otros.

¿Qué las motiva?

Los mercados funcionan por oferta y demanda, y cuando la primera supera en mucho a la segunda se configuran precios demasiado ruinosos para el agricultor. En ese momento resulta más positivo retirar una parte para mantener unos precios mínimos.

¿Subirlos?

Más bien se trata de impedir que traspasen un nivel demasiado bajo y alejar así la posibilidad de que se genere una crisis a largo plazo capaz de afectar a todos los operadores del mercado: productores, empresas empaquetadoras, cooperativas, mayoristas... Nadie gana salvo la distribución, que compraría a precio de mercado.

¿Se ha estudiado alguna vez el impacto que tienen las picas? Económico quiero decir.

Alguna vez se ha puesto sobre la mesa y la considero una tarea pendiente, pero cada vez que se han iniciado este tipo de estudios ha faltado información para poder obtener un resultado riguroso.

¿Que fue diferente en 2023?

Fue crítico, el segundo año que más toneladas se picaron desde 2010. Ocurrió porque la climatología dio lugar a que hubiera una sobreproducción tremenda. El ciclo se acortó al haber temperaturas elevadas durante prácticamente todo el año y los mercados a los que solemos ir se saturaron. Por eso los precios fueron malos, y para evitar que fueran peores, se activó esa válvula de seguridad o salvavidas que es la retirada de fruta.

¿Por qué no ampliar la cartera de clientes e ir a otros mercados?

Porque no todos los años hay volumen para mantenerlos y no se puede improvisar un mercado de la noche a la mañana para un momento concreto. Aun así mantenemos canales abiertos, pero ninguno al que se puedan enviar 1,5 o 2 millones de kilos paga un precio aceptable, que es lo que se necesita para solucionar el problema. En los últimos años se ha ido introduciendo una solución, que es enviar a un mercado como Marruecos, que responde bastante bien cuando hay un precio económico. Ayuda, pero no soluciona el problema al cien por cien. Otra aportación son los bancos de alimentos, pero no tienen personal en los meses de julio y agosto.

Domingo Martín, en las oficinas de Asprocan. / LP / DLP

¿Ese precio que paga Marruecos cubre los costes?

No. Digamos que es una solución más estética, evita picas de mayor tamaño. Tal vez si Argelia tuviera mejores relaciones con España también nos serviría, pero también como maquillaje. No es sencillo, lo que vaya a Europa debe ser de la mejor calidad y, además, recibe un precio peor que el que se paga en España. No obstante, hace 20 años abrimos mercado en Polonia, hemos estado en Suiza, Alemania, Inglaterra..., se han hecho multitud de salidas para facilitar que las organizaciones de productores comercialicen, pero ni hay un precio razonable ni un volumen que se pueda garantizar de manera continua; en enero y febrero sobraban plátanos, en marzo ya faltaban.

Por los graves efectos que tienen estas intensas fluctuaciones de la oferta, ¿es posible establecer mecanismos de obtención de información que permitan hacer previsiones?

Por partes, hasta la penúltima semana de julio los precios han sido muy altos y eso anima a los agricultores a darse prisa en cortar los plátanos. Pero claro, estos meses suelen ser por regla general malos para el plátano, encaminar la producción hacia la comercialización en verano es una operación de alto riesgo, como fabricar turrón en esta época del año.

En ese mes de julio una empaquetadora estimaba precios estables y una semana después reconocía un hundimiento. ¿No puede evitarse tanta diferencia entre previsión y realidad?

Cuando el precio está elevado, las prisas por cortar van a existir. Ahora mismo se está intentando recuperar la obtención de información, a ver si hay alguna manera de tener esas previsiones. Con todo, le digo que no está tan claro que aun teniendo la información se pueda hacer algo.

¿Por qué no?

Por la gran cantidad de empresas que hay.

Hablando de ello. Es hora de renovar la ficha financiera de las ayudas europeas al plátano. ¿Cree que Bruselas pondrá problemas por la caída del número de productores?

Sinceramente, no lo creo. Los 141 millones de euros anuales se fijaron hace más de 20 años y en todo ese tiempo los costes de producción se han duplicado.

Hay 7.535 productores en el registro de distribución de las ayudas, un tercio menos que hace quince años. ¿No llamará la atención de la UE?

No nos engañemos, esa caída es en buena parte el resultado de la depuración de muchos de los registros administrativos. Yo no veo una desaparición de los pequeños productores. Es más, le aseguro que muchos de los grandes son familias que tienen unidas sus superficies pero perfectamente se podrían dividir.

El presidente de Asprocan, en un jardín contiguo a una plantación platanera. / LP / DLP

Con todo, que en esos mismos quince años en que desaparecen 3.602 productores hayan crecido (22) los que cortan más de 250 toneladas; en casos, aguatenientes y el agua también está subvencionada, y además, se reivindique la subvención total del transporte, ¿no es un sumatorio de los que no gusta ver en la capital europea?

De todo el sistema que se ideó en 1993 para evitar la desaparición del plátano, no solo canario, frente a la banana americana y africana, casi lo único que queda son la ayuda y un arancel muy bajito. El único problema que veo yo en la negociación es que los países que se han sumado a la UE en los últimos tiempos no son los más ricos del mundo y, encima, se mandó a mudar Reino Unido. Claro que no va a ser fácil, pero dentro de los presupuestos comunitarios este es un ligero incremento. Puede conseguirse con una negociación adecuada y que se prevé larga. Es muy positivo que, además de España y Portugal, esté Francia en el grupo. Hay que luchar por conseguirlo y es sobre todo eso lo que lo que hay que tratar de solucionar en lugar de matarnos aquí por repartirnos el bizcocho.

¿Pueden representarse a la vez los intereses de un gran productor y de alguien que complementa su salario con menos de una hectárea que, además, gestiona en solitario?

Los agricultores grandes hacen que los costes, de comercialización por ejemplo, que tienen que pagar los agricultores pequeños sean más bajos.

¿No es un rebumbio el sector platanero entonces?

Hasta ahora ha habido una total concentración de intereses, pero por vez primera, el Parlamento lleva la contraria a la mayoría con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) al margen de lo que veníamos negociando.

La PNL establece 65.000 kilogramos por hectárea como máximo a subvencionar y un periodo de tres años de producción antes de obtener el derecho a ayuda. ¿Qué estaban negociando ustedes?

Empezamos dando un intervalo de 70.000 a 80.000 kilos y que eligiera la Consejería de Agricultura; ellos hablaban de 68.000. En cuanto al periodo, siempre dijimos que más de dos años es malo, sobre todo para pequeños agricultores que quieran volver a recuperar una finca que puede haber estado perdiendo productividad en los años previos a la jubilación del anterior pequeño productor. Si el periodo de recuperación es largo, pierde valor patrimonial y nadie la va a querer atender.

¿Se siente traicionado por el Gobierno de Canarias?

Lo voy a decir de otra manera. Teníamos casi terminada con la Consejería de Agricultura una negociación que difería en mucho de la PNL que se ha aprobado.

¿Qué tiene que pasar para que las aguas vuelvan a su cauce en el plátano? Con el Gobierno y dentro del sector.

Con respecto a lo primero, ya le digo que el acuerdo estaba prácticamente rubricado, pero de la noche a la mañana apareció esa PNL apoyada por una pequeña sección del sector. Hay importantes organizaciones agrarias de La Palma, Tenerife y Gran Canaria a las que ni siquiera se consultó, como tampoco a la mayoría de las organizaciones de productores. Hay colectivos que tienen capacidad para hacer muchísimo ruido, pero a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que tienen inscritos cinco, diez o quince agricultores plataneros. Lo que no puede ser es que lleven cinco meses de buenos precios callados y en cuanto caen salgan de esta manera, que parece que estaban esperando el momento.

En algunas organizaciones no sienta bien ese análisis de su comportamiento. Se lo traslado porque así me lo han dicho, que no es algo de ahora, sino que los problemas se vienen larvando desde hace tiempo.

Claro que no sienta bien, como siempre que se dice una verdad. Lo que no pueden hacer es callar durante cinco meses y salir a protestar el primer o segundo mes que se hunde un mercado. Tienes que esperar un poco más a ver cuál es la tendencia si quieres que se te tome en serio.

