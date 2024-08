La incertidumbre sobre la financiación de Cataluña frena la agenda canaria

La financiación autonómica pactada en Cataluña condicionará las conversaciones del Gobierno con los grupos políticos para alcanzar un acuerdo en relación con los presupuestos del Estado de 2025. Coalición Canaria (CC) exige aclaraciones sobre cómo repercutirá el cupo catalán sobre la financiación de los servicios públicos de las Islas: «Para empezar a negociar hay que dar un poco de luz sobre este acuerdo, si no va a ser difícil que aceptemos unos presupuestos que tienen detrás unos compromisos que no conocemos», advierte la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido. Como sucediera con el presupuesto anterior, el escenario político catalán y la posición de las fuerzas independentistas en el Congreso –Junts y Esquerra Republicana– determinan si habrá cuentas del Estado y, en consecuencia, si se vuelve a bloquear o no la agenda canaria.

Valido avisa que hay muchos votos de diputados que forman parte de los grupos que respaldan al Gobierno que están «enormemente preocupados por cómo queda su comunidad en relación con la financiación autonómica y el PSOE no va sobrado de votos». Por ello, la parlamentaria nacionalista no cree que los socialistas «se arriesguen» a avanzar en un presupuesto que puede verse sin el respaldo de sus propios socios. El pasado martes la portavoz del Consejo de Ministros, Pilar Alegría, afirmó que la intención del Gobierno es presentar las cuentas del 2025 en el Congreso, para lo cual tiene de plazo hasta el 30 de septiembre pese a la «enorme incertidumbre», según Valido, que existe por las incógnitas que se ciernen sobre el respaldo de Junts y ERC, lo que conllevaría a una nueva prórroga de los presupuestos de 2023.

El Gobierno canario está pendiente de que el Ministerio de Hacienda le explique en qué consiste la financiación «singular» de Cataluña. Por eso el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, y su formación, CC, reclamaron ayer una reunión lo antes posible con la ministra María Jesús Montero para recibir esas explicaciones y las líneas generales del presupuesto, con el fin de concretar cómo quedan las partidas referidas a la agenda canaria. Clavijo reprochó al Ejecutivo central la falta de información sobre el «cupo catalán» y advirtió del riesgo que supone «romper la solidaridad» entre las comunidades autónomas. No obstante, indicó que «no creemos que sea una buena solución, pero no queremos valorarlo hasta que no tengamos la información, porque aquí hay que ser prudente y no contribuir a todo el ruido en lo que se ha convertido la política en Madrid», comentó.

Cristina Valido: «El PSOE no va sobrado de votos, ni sus propios socios le garantizan el apoyo»

Uno de los puntos de la agenda canaria firmada en 2023 entre el PSOE y CC para votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez es el establecimiento de un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos básicos y que se separen los recursos del REF de las partidas destinadas a sufragar estos servicios. Pero también CC reclama que en el nuevo sistema se incremente el peso de la insularidad o de los parámetros de pobreza. Ahora con el acuerdo en Cataluña está por concretar en qué medida afecta este nuevo escenario a las aspiraciones de los nacionalistas canarios.

Cristina Valido ve la prórroga presupuestaria como una situación más que probable y por eso cree que la dirección de CC tendrá que analizar en profundidad qué opciones se abren en caso de prórroga. «Hay que poner en una balanza las partidas que se garantizan en caso de prórroga como ha ocurrido este año con los fondos para La Palma o la gratuidad del transporte, pero también hay otras cuestiones necesarias que deben ser contempladas en el presupuesto, por eso el partido tendrá que decidir si con una nueva prórroga se puede cumplir o no la agenda canaria», advierte Valido. La formación nacionalista tiene como prioridades el convenio de obras hidráulicas para hacer frente a la emergencia hídrica, las infraestructuras educativas, las bonificaciones del transporte de mercancías, los fondos para la pobreza y el empleo o la financiación para la inmigración irregular y la acogida de menores.

Necesidades de la inmigración

Precisamente la inmigración es otro de los asuntos que condicionan la negociación de los presupuestos para Canarias junto a la financiación autonómica. El Gobierno regional exige al Ejecutivo de Sánchez que cumpla con las necesidades derivadas de la atención migratoria ya que, además de la reforma de la Ley de Extranjería, la disposición de fondos para atender a los migrantes sigue siendo insuficiente y la Comunidad Autónoma está poniendo recursos propios para sanidad, educación y otros aspectos derivados de esta emergencia humanitaria.

Las prioridades son las obras hidráulicas, las educativas, transporte, pobreza e inmigración

El escenario está muy enredado y Valido sentencia: «Con Junts puede pasar cualquier cosa». Pero a eso se añade el próximo congreso que celebrará ERC para renovar su dirección y el malestar de fuerzas políticas que respaldan al Gobierno, como pueden ser Compromís o el BNG, que quieren más transparencia sobre lo pactado en Cataluña y que a sus comunidades se les compense en la misma línea que a la Generalitat. «Nosotros tendremos que hacer balance de la agenda canaria para determinar qué se ha cumplido y qué no, con el fin de decidir si con lo conseguido hasta ahora podemos seguir con el acuerdo o no se puede avanzar si no se garantiza el cumplimiento de las prioridades de la agenda», añade Valido.

Por su parte, el presidente Clavijo reclamó a todos los partidos que «debemos trabajar para la elaboración de unos presupuestos, entre otras cosas porque en esa elaboración se planifica», tanto objetivos de crecimiento como infraestructuras y distribución del gasto público. Por eso, recalcó que «nosotros vamos a estar ahí para contribuir a que haya presupuestos. Si luego no hay mayoría parlamentaria el Gobierno de España tendrá que tomar decisiones». En este sentido, ni el PSOE ni el Ministerio de Hacienda han convocado aún al Ejecutivo regional ni a CC para iniciar las negociaciones de los presupuestos, convocatoria que se espera para los primeros días de septiembre con el fin de aclarar los pormenores en los que trabaja el Estado.

Acuerdo político de 25 puntos cumplido a medias El acuerdo político firmado entre el PSOE y CC en 2023 para respaldar la investidura de Pedro Sánchez se compone de 25 puntos en el que los nacionalistas canarios incluyeron el respeto íntegro del fuero de las Islas, la ejecución plena de los convenios bilaterales, una política solidaria en la gestión migratoria, la transferencia de competencias contempladas en el Estatuto de Autonomía y la aplicación de medidas compensatorias por lejanía, insularidad y cohesión social y económica. Los problemas en los que ha estado inmersa la política estatal y la prórroga presupuestaria han dejado su cumplimiento a medias. En el punto cuatro se recoge el establecimiento en el plazo de dos años de un nuevo modelo de financiación autonómica. En materia de inmigración que se incremente el apoyo directo de la UE a los Estados, especialmente a la ruta migratoria atlántica que pasa por Canarias y que se ha convertido en una de las más peligrosas del mundo. En el punto nueve se contempla las modificaciones normativas necesarias en el acogimiento de los menores migrantes no acompañados. Otro punto clave es el cumplimiento de los convenios bilaterales con dotación adecuada caso de costas, obras hidráulicas o infraestructuras turísticas. También se recoge que los presupuestos generales del Estado garanticen anualmente la financiación prevista en el REF para luchar contra la pobreza, mientras en Canarias sea mayor que la media estatal. El coste del transporte también forma parte esencial del pacto con la actualización de los costes. | R. A. D.

