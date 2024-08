Seísmo en la masonería canaria

Un seísmo con origen en Canarias ha sacudido en los últimos tiempos a la principal logia masónica del país. Un ataque público lanzado por el antiguo gran maestro de la Gran Logia de España (GLE), Óscar de Alfonso, contra los socialistas canarios con vínculos masones ha provocado su expulsión durante dos años en una decisión poco habitual en esta organización. El trasfondo de este episodio singular es el de un cóctel donde se mezclan los recientes casos de presunta corrupción que han sacudido al PSOE de las Islas, como el de Tito Berni y el caso mascarillas, con la polémica que rodea desde hace varios años a De Alfonso, un abogado valenciano que durante 12 años lideró la principal organización masónica española y que acabó su mandato en 2022 rodeado de un profundo malestar interno en el seno de la orden.

El inicio de lo que ha acabado en una expulsión fue en febrero de 2023 cuando el antiguo gran maestro publicó lo siguiente en sus redes sociales: ««Una pregunta: ¿Los hermanos masones socialistas de las Islas Canarias tienen algo que decir sobre el caso de corrupción (Tito Berni) de uno de sus compañeros de partido? Cocaína, putas, dinero en bolsas, tráfico de influencias, todo ello aderezado con visitas al Congreso y a la Dirección de la Guardia Civil. ¿Se les oye decir algo ahora a estos hermanos socialistas que siempre han estado tan activos en las redes? Hipócritas».

Que un masón con tan alto rango exprese opiniones de marcado carácter político de forma pública es algo muy poco frecuente porque las hermandades masónicas tienen como uno de sus principales lemas la discreción y no hacer exhibición de ideologías políticas ni tendencias religiosas. Por eso este pronunciamiento en redes sociales junto a varios escritos enviados a la Gran Logia, pidiendo explicaciones a la institución masónica de Canarias sobre estos casos, causó una convulsión interna en la organización tanto a nivel nacional como en las Islas, donde cuenta con una representación destacada.

Fuentes de la Gran Logia de España en Canarias aseguran que incluso el fallecido expresidente del Gobierno canario y destacado masón, Jerónimo Saavedra, terció en el asunto y se dirigió a Óscar de Alfonso en marzo de 2023 para recriminarle que se había «extralimitado» a la hora de dirigirse públicamente de esta manera a los socialistas canarios y que entrase al trapo en asuntos que mezclan política con masonería sin consultar y sin fundamentos suficientes. El caso comenzó a andar en los procesos internos que tiene la organización masónica para dirimir este tipo de asuntos con varias etapas de recorrido. La primera de ellas finalizó con un informe en el que se determinó la conveniencia del archivo de la causa.

Sin embargo un masón –que aseguran que no es canario– recurrió a la llamada Corte Suprema de Justicia de la Masonería, que decidió admitirla y estudiar el caso. Los miembros de esta institución fallaron que De Alfonso había cometido una falta muy grave y se le sancionó con apartarlo durante dos años de la organización y suspender sus derechos masónicos durante este periodo.

Sin respuesta

Esta situación preocupa a los miembros de la Gran Logia en Canarias y especialmente a los afiliados socialistas que siguen los ritos masónicos. Ningún miembro de la organización en las Islas ha querido responder a las acusaciones del antiguo gran maestro y prefieren dejar pasar el tiempo para ver si se calman las aguas. Fuentes próximas a la entidad advierten que «no vamos a entrar en este tipo de polémicas» y aseguran que en las reuniones de la Gran Logia no se habla ni de política ni de religión porque así lo han acordado sus miembros, entre los que hay afiliados de varios partidos y no solo del PSOE, pero también empresarios o sindicalistas. Lo que sí lamentan estas fuentes es que las «fake news» hayan llegado a la masonería y critican que se pretenda mezclar un incidente «desafortunado» protagonizado por el anterior gran maestro con informaciones relativas a los masones socialistas de Canarias que son «falsas» y «distorsionan» la realidad de la organización. La preocupación añadida es que la polémica generada en torno a este contencioso haya surgido desde las filas internas de la organización «que han alimentado la polémica» y que después determinados medios «la hayan amplificado mezclando las cosas», añaden.

Las denuncias y críticas lanzadas por Óscar de Alfonso causan extrañeza fuera del movimiento masón pero no tanto desde dentro. Para el antiguo gran maestro el lema «nosotros no somos secretos, somos discretos» no lo es tanto a tenor de las polémicas que le han rodeado en el pasado y echando un vistazo a sus redes sociales. De Alfonso estuvo al frente de la Gran Logia de España durante 12 años ganando las elecciones con holgura pero fue en las últimas, las de 2018, cuando tuvo un resultado más ajustado a raíz de varias publicaciones en sus redes que levantaron un gran polvareda interna, entre ellas unas fotos de un viaje a Brasil realizadas en una piscina con comentarios que no gustaron nada. Se vio obligado a pedir disculpas. En 2022 desistió de volverse a presentar y concurrieron nada menos que tres candidatos, alzándose con la victoria Txema Oleaga, senador del PSOE y portavoz socialista en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.

Hay sectores de la Gran Logia de España que comentan que las críticas de Óscar de Alfonso a los socialistas canarios por los presuntos casos de corrupción que se están investigando son también alusiones indirectas a los que algunos consideran el lobby del PSOE en la organización, que se ha acrecentado desde que Oleaga asumió las riendas de la hermandad en 2022. Tanto De Alfonso como otros sectores de la Gran Logia han denunciado en los últimos años unas presuntas redes internas para influir en la elección de cargos públicos que, a su vez, se han visto involucrados en supuestas operaciones irregulares que ahora están siendo investigadas, no solo en el caso Tito Berni sino también en las compras fraudulentas de mascarillas durante la pandemia. Muchos masones asisten estupefactos a estos dimes y diretes que, por ahora, han desembocado en la suspensión temporal del anterior gran maestro.

Desde determinados sectores de la masonería se habla de «caza de brujas» tras este episodio porque no es la primera vez que a un miembro significado de la Gran Logia se le atribuyen críticas de marcado sesgo político y dirigidas a determinados partidos.