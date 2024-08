El PP canario insiste en sus condiciones para sentarse a negociar con Sánchez

Todo sigue igual. Ni para adelante, ni para atrás. El encuentro entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, en La Palma no ha movido las posiciones del duelo político que mantiene el PP con Moncloa por la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría el reparto obligatorio de menores migrantes entre comunidades autónomas. Por lo menos, la de los populares. La organización que lidera Alberto Núñez Feijóo mantiene sus condiciones intactas. Los populares rechazaron el texto en julio y supeditaron su apoyo a la declaración de emergencia migratoria en todo el país y la garantía de financiación para las comunidades autónomas que atiendan menores. "Cumpliéndose esos mínimos, que no son caprichos, esto puede salir adelante sin ningún problema", afirmó esta tarde el coordinador general del partido en Canarias, Jacob Qadri.

La única solución pasa por entenderse. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aclaró ayer la posición del Gobierno central: descarta regular la cuestión por decreto ley e insiste en la modificación de la ley de extranjería como "única solución posible". Con la negativa de Junts, a Sánchez no le queda otra que volver a valorar las peticiones del PP.

Cupo mínimo

Los populares reclaman "seguridad económica y jurídica" para las comunidades autónomas que reciban a los menores migrantes. "Hemos visto lo que está ocurriendo en Canarias, como nos estamos sufragando estos gastos prácticamente solos y no queremos que ocurra lo mismo en el resto de territorios", explicó Qadri, quien añadió la necesidad de incluir en el acuerdo "un cupo mínimo por comunidades autónomas" para que todas reciban menores. El tercer requisito es el de declarar la emergencia migratoria en todo el territorio nacional para "agilizar" las obras en las comunidades que necesiten infraestructuras o instalaciones adaptadas para los menores.

El portavoz del partido en las Islas prefiere ser "cauto" con el paso que dio ayer Sánchez al reunirse con Clavijo. "La experiencia nos dice que, por desgracia, todas las negociaciones de Pedro Sánchez hay que ponerlas entre comillas", afirmó tras el encuentro. Eso sí, valoró positivamente el compromiso de aumentar la financiación para Canarias y seguir negociando. "Sabíamos que la reunión iba a ser en términos cordiales, de diálogo, para llegar a compromisos y ahora hay que esperar a que esos compromisos se materialicen en acciones", insistió. El PP quiere ser un actor clave en las negociaciones, pero Qadri no perdió ayer la oportunidad de lanzar la pelota al tejado de los "socios de gobierno de Sánchez". "Sus socios han dicho no a recibir menores migrantes no acompañados y eso está condicionando absolutamente todo", aseguró.

A los populares tampoco les gustó que el encuentro se produjera en La Palma y no se abordaran otros asuntos distintos a la migración como la situación de los afectados por la erupción. La secretaria insular del PP de la isla, Nieves Hernández, aseguró, a través de un comunicado, que "Sánchez ha dado la espalda a los palmeros". "Le conviene sacarse la foto con el Gobierno canario en nuestra isla", criticó.