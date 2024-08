Oumar, traductor y hermano mayor

Oumar Gassama consiguió una beca del Gobierno de Canarias para cursar el posgrado en Relaciones Hispano Africanas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hace dos años, abandonó su país natal, Senegal, para completar en las Islas sus estudios, que ha compaginado con su trabajo como traductor e intérprete de la justicia canaria y como educador en un centro de menores migrantes no acompañados.

En las calles de tierra de Bignona, donde los niños juegan entre árboles y casas terreras, se crio Oumar Gassama. En esa pequeña cuidad de la región senegalesa de Ziguinchor, desarrolló una pasión inusitada por los idiomas y, en concreto, por el español. Ya en el instituto presidió el Círculo Hispánico y arrasaba en los concursos de gramática y comunicación organizados para los alumnos de la zona. Tanto era su gusto por el español que decidió profesionalizarse, trasladándose a la bulliciosa Dakar para licenciarse en Filología Hispánica. Como muchos jóvenes en África, Gassama soñaba con expandir sus horizontes y gracias a una beca del Gobierno de Canarias pudo venir a cursar un posgrado en Relaciones Hispano Africanas en Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Pero el destino no solo lo trajo a las Islas para terminar de formarse, sino que lo convirtió en un referente para sus compatriotas.

Gassama ha compaginado sus estudios en el Archipiélago con el mundo laboral. Primero como educador en un centro de menores migrantes y ahora como traductor de wólof, bámbara, mandinga y francés para la justicia canaria, tanto en los juzgados, como en el Instituto de Medicina Forense, cuando los jóvenes migrantes se someten a las pruebas médicas para determinar su edad, o con la Policía Nacional. «Aunque ya no trabajo directamente con los chicos llegados en cayuco, mantengo contacto con muchos de ellos y con sus familias. Me piden consejo y yo les hablo como si fuera un hermano mayor. Al haber estudiado, me he convertido en un ejemplo para ellos e intento servirles de guía», explica Gassama, quien asegura que su filosofía se basa en inculcar el valor del esfuerzo y la importancia de cumplir las normas para poder construir un futuro.

A su juicio, es complicado ponerse en la piel de los niños y jóvenes que llegan en cayuco. Recuerda que un día están con sus padres y, de repente, se ven solos en una nueva cultura, donde hay unas costumbres diferentes. «Se sienten perdidos y, además, tienen la presión de tener que trabajar para ganarse la vida y ayudar a sus familias, porque todos vienen de contextos muy humildes. Pero aquí no todo es tan fácil como pensaban», señala.

En los juzgados de Canarias, Gassama ha tenido que actuar como intérprete para esclarecer delitos muy diversos. Desde casos de violencia de género a trata de seres humanos, pasando por agresiones físicas. Cuando está ante el juez se limita a hacer la traducción de las preguntas y las respuestas, pero fuera de la sala trata de explicar a los acusados cómo se tienen que comportar aquí para no arruinar su porvenir. «Son historias muy duras. Arriesgan sus vidas para llegar a un lugar en el que creían que iba a ser todo perfecto y terminan en prisión, sin mucha información y sin saber qué pasará con ellos», expone Gassama, quien reconoce que detesta ver a un compatriota entre rejas. «El choque cultural es importante y muchos se meten en líos porque sus costumbres son diferentes», apunta.

El joven senegalés se declara un apasionado de su trabajo. Siente que le permite ayudar a otros africanos que se encuentran en situaciones muy vulnerables. En el año que lleva trabajando para la justicia canaria, ha desarrollado tanto interés por el sector que no descarta matricularse en Derecho. «Ahora que estoy aprendiendo de leyes, trato de sensibilizar a los chicos y de orientarles para que no se metan en problemas», afirma.

La labor que desarrolla en los juzgados no podría ejercerla ningún español, pues requiere conocer en profundidad las lenguas de los diferentes grupos étnicos de Senegal. «No toda la inmigración llega en cayuco, muchos jóvenes estamos preparados en África», subraya Gassama, quien todavía no sabe si regresará a su país después de completar un doctorado en la ULPGC. Tras su experiencia en la universidad, ha colaborado en la fundación de la Asociación de Estudiantes Senegaleses en Canarias, de la que es responsable de comunicación y relaciones exteriores. El objetivo, detalla, es ayudar a los jóvenes que quieren venir a a formarse, para apoyarles y facilitar su integración. «En Senegal no hay muchas oportunidades, si el Gobierno garantizar el trabajo a los jóvenes no habría tanta migración», destaca. Después del esfuerzo que ha hecho durante tantos años de estudio, Gassama asegura que, a pesar de saber lo que suponen tener nada, nunca se rinde. «Me siento orgulloso de lo que soy y de lo que he conseguido con mi esfuerzo», sostiene.

