Javier Pérez: «El clima privilegiado hace que en Canarias tardemos más en reaccionar»

Javier Pérez (Gran Canaria, 1979) es director de Arquitectura en el estudio internacional y multidisciplinar WAVE Design Consultants, con sedes en Singapore, Gran Canaria y Nairobi. Su trabajo destaca por crear modelos arquitectónicos que interactúan fluidamente y de manera respetuosa con el entorno.

La búsqueda de equilibrio entre la eficiencia y la belleza de los espacios construidos, elaborados con criterios sostenibles y medioambientalmente responsables, caracteriza los trabajos que en Asia, África, Europa y Oriente Medio ha desarrollado el arquitecto canario Javier Pérez Morales a lo largo de sus 20 años de trayectoria profesional. Formado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y orgulloso alumno del también arquitecto -y docente- Manuel Feo, antes de unirse a WAVE desarrolló su labor con empresas de diseño en España, Bélgica y Singapur en varios proyectos institucionales así como de uso mixto, residencial y turístico. Además, ha liderado como diseñador equipos en iniciativas de diferentes escalas en firmas como WATG, SpaceMatrix, UrbanArc, Conix Architects o Reservoir A.

¿Cómo se encuentra Canarias en el desarrollo de edificación residencial sostenible?

Tendríamos que hacer una distinción de las diferentes épocas en las que se han hecho las construcciones que ahora mismo dibujan nuestro panorama residencial: aquellas con 400 o 500 que aportan un valor histórico; las que tienen unos 100 años y son del racionalismo canario; lo construido durante la dictadura para la clase trabajadora; el periodo de Transición de 1980 y 1990, con la llegada del turismo de masas, y lo construido a partir de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), hace 20 años.

A efectos técnicos y en líneas generales, lo construido desde la entrada en vigor del CTE es la construcción de más calidad. Eso ha coincidido con la llegada de materiales que buscan el beneficio industrial pero por un lado se puedo decir que son las mejor preparadas para el cambio climático aunque por otro, según cada caso, han perdido durabilidad.

Lo construido durante los ultimo años no es un porcentaje muy alto de nuestra planta residencial. En general no estamos preparados y el mayor reto será entender que no es una cuestión de dar una mano de pintura a la fachada, cambiar ventanas e impermeabilizar la cubierta. Tenemos cantidad de viviendas realizadas en condiciones de necesidad entre 1960 y 1970 y son esos bloques donde hay que replantearse si invertir en renovar o, por el contrario, demoler y construir de nuevo.

¿Son las Islas un territorio donde factores como el aumento de las temperaturas deben tenerse más en cuenta a la hora de construir?

Es un factor a tener en cuenta pero no solo es una cuestión exclusiva de Canarias. En todos los territorios hay que plantear la manera de construir para dotar de calidad y confort nuestras viviendas. Hay también un aspecto emocional y de salud mental ligado a ese tema: una mala construcción no tiene solo consecuencias a nivel estético y de confort; afecta a nuestra calidad de vida. Por nuestra localización, el problema siempre vendrá un poco después por el privilegiado clima que tenemos incluso ahora, con veranos más duros. Aquí siempre se va a estar mejor que en otras localizaciones y esto es positivo y contraproducente al mismo tiempo porque se tarda más en reaccionar.

Usted ha trabajado fuera de España y ha llevado a cabo proyectos que destacan por ser responsables en materia medioambiental, aprovechar los recursos naturales, ser edificaciones respetuosas con el entorno... ¿Qué cree que caracteriza sus iniciativas?

Es una línea muy fina la que determina que una arquitectura, un proyecto o una intervención sea respetuosa con su entorno porque eso no tiene que ir únicamente de la mano con ser respetuosos con el entorno ni está ligado a usar recursos naturales de cada localidad.

En WAVE nos preocupamos en darle a cada proyecto, sea de la escala que sea o venga del cliente que venga, ese tiempo y cariño para buscar y responder a través del diseño la complejidad que todo encargo conlleva en términos estéticos, económicos y de integración con el paisaje. Más allá de eso, la voluntad es dejar una huella, hablar de los tiempos que vivimos... Al final es un mapa de parámetros y unas veces lo haces con más gracia y otras con menos pues es el usuario final y el tiempo quienes dictan sentencia pero ese trabajo, ese tiempo o esa elaboración está siempre detrás. Va ligado a nosotros esa voluntad de querer responder a todo.

¿Encuentra en nuestro país y particularmente en Canarias esa misma sensibilidad, tanto de los clientes como de las administraciones, a la hora de plantear propuestas basadas en esas consideraciones?

Eso hay que mirarlo en cada caso particular. Ni en todos los países que me ha tocado trabajar o intervenir es todo maravilloso, ni en Canarias todo está mal. En las Islas tenemos en la actualidad la mejor generación de arquitectos canarios que jamás ha habido, por cantidad y por calidad. Muchos compañeros tanto de mi generación como de la anterior,, que fueron nuestros profesores, llegamos con conocimiento y talento inéditos en Canarias pero para tener construcciones de calidad hace falta talento en la administración, los inversores... Que existan normativas flexibles adaptables a la necesidad de cada caso...

En este sentido, y no vale solo para Canarias, tanto la arquitectura y la calidad de nuestras construcciones y ciudades no puede depender de decisiones políticas tomadas durante los cuatro años de una legislatura y el cambio constante de criterios en las administraciones. La arquitectura y el urbanismo tienen que ir ligadas a planteamientos a medio y largo plazo porque el resultado es el inmovilismo; un paso adelante y dos pasos atrás que genera gran dificultad para transformar las ciudades.

Eso va relacionado con la sostenibilidad de nuestros espacios o no tener bien marcados unos objetivos claros y una idea de cómo hacer las cosas a largo plazo… En definitiva, se trata de definir a dónde queremos ir.

Habla de planificación. ¿Se han hecho en las Islas los deberes en lo relacionado a la gestión del territorio? Parece que muchas cosas se han realizado a base de improvisación.

Mi percepción es como la de cualquier otro ciudadano: parece que no hay nadie al volante. Priman más otros intereses que el bien común u ofrecer un proyecto colectivo. Hace falta voluntad y trabajo; quitar de la mesa el interés propio o el de unos pocos; volver a tener visión global para ejecutar un plan más ambicioso que transforme nuestras ciudades. No sería justo, porque además no es verdad, que toda la responsabilidad recaiga en las administraciones, promotores o los malos arquitectos.

Cuando el ciudadano invierte en la compra de una vivienda, más allá del precio, debe preguntarse por su durabilidad a largo plazo y el beneficio para el entorno. A partir de ahí también habría que pensar colectivamente soluciones con las cuales revertir la situación. Tenemos buenas iniciativas y proyectos en nuestro territorio pero sin una línea argumental sólida del legado que queremos dejar a las siguientes generaciones.

¿Cuáles son los pilares en los que se debe basar una construcción para calificarla sostenible?

No soy dado a lanzar proclamas absolutistas y menos en el diseño, porque no creo que existan. Hay muchas maneras de dar respuesta a un mismo problema. En ese sentido, deberíamos también dar un paso atrás para entender qué es una arquitectura sostenible o de qué parámetros de sostenibilidad estamos hablando.

Una edificación se puede considerar sostenible porque, por ejemplo, se ha proyectado teniendo en cuenta su óptima evolución y funcionabilidad a lo largo del tiempo como vivienda, hotel o edificio público. Un diseño sostenible lo es porque el espacio que ocupa es capaz de evolucionar y adaptarse; de integrarse en el lugar donde se ubica aportando su propio carácter e interactuando con el territorio. Hablamos de que los materiales empleados no están programados para que caduquen y ofrezcan amplia longevidad pero también están cuántos mecanismos aplicamos a la edificación para que sea sostenible como paneles solares, recuperación de agua, generación de electricidad... El termino y la definición de sostenibilidad aplicado a la arquitectura y el urbanismo es extenso y complejo. La conclusión es que hacer buena arquitectura tiene que ir más allá de la palabra sostenible; la arquitectura tiene que ser sostenible sí o sí porque eso está dentro de su propia esencia. Tenemos y debemos hacer pruebas si queremos avanzar y proponer nuevos espacios. A veces no va a salir bien, pero hay que tener valor para apostar por arquitectura experimental que ayude a definir la realidad actual y futura.

¿Se atreve a mencionar ejemplos que en las Islas se hayan ejecutado bajo esas premisas?

¿Pero de qué términos de sostenibilidad estamos hablando? A todos nos va a venir a la cabeza la arquitectura de César Manrique, ejemplo de integración en el paisaje y de uso de materiales naturales, pero en términos de sostenibilidad, generación de energía, recuperación de recursos y calidad constructiva pues a lo mejor no lo pondría como ejemplo.

En Canarias tenemos un gran legado del uso del patio, elemento fundamental de la arquitectura residencial sostenible, pero en la actualidad nos encontramos con que en la mayoría de los casos se terminan techando; lo mismo que los balcones y terrazas en edificaciones residenciales que no solo eran un espacio al exterior sino también un elemento de protección solar que hoy hemos cerrado para ganar a la vivienda más espacio y, por tanto, han perdido la función para la que fueron proyectados. Hay un ejemplo que me gusta mucho y no es residencial: las piscinas naturales de las Isla. Muro de piedra que araña un espacio de uso y recreo integradas en el paisaje que no necesitan ningún mantenimiento. A veces me imagino cómo sería eso trasladado a la arquitectura residencial.

¿Construir siguiendo las directrices de conciencia ecológica y responsabilidad medioambiental supone un encarecimiento de los precios?

Es uno de los aspectos más ásperos y agrios de la sostenibilidad porque ser medioambientalmente responsable se está convirtiendo en un producto económico. Tenemos a nuestra disposición tecnología y materiales para para ser altamente eficientes y ecológicos pero los precios, de momento, no los hacen comerciales. Más allá de cumplir con el mínimo que para hacer un edificio en cada lugar exige la normativa, ser cien por cien eficientes y sostenibles no dejan de ser aspectos económicos. El riesgo que corremos es que esos factores se conviertan en un producto al alcance de unos pocos. Y es ahí donde me gusta incidir: hay que hacer lo posible para que no se normalice ese escenario.

De los 7.447 km2 de superficie de Canarias, de los cuales un 36% son zonas protegidas, en la actualidad hay construidos en torno a 480 pero resulta que sufrimos una situación crítica porque el problema de la vivienda se ha convertido en un serio problema y es necesario aumentarla. ¿Cómo se puede lidiar con ambos asuntos?

Hablar de sostenibilidad a nivel territorial requiere de debate y de reflexión que, como sucede en otros lugares, lo deberían liderar las Escuela de Arquitectura, los arquitectos y los agentes implicados: políticos, empresario y, sobre todo, el ciudadano.

¿Y qué hacemos en las Islas con las limitaciones de espacio?

Renovación y densidad. La respuesta que debemos dar en el futuro al reto de la definición de nuestro territorio limitado conlleva densificar los asentamientos ya hechos y no extenderse en el territorio. Hay que renovar la planta vieja, adaptarla a los modos de vida actuales y prever los futuros; densificar para optimizar y hacer más sostenible los recursos. Necesitamos ganar en altura con edificaciones de calidad pero con una visión más humana y cercana al paisaje del edificio en altura y de las agrupaciones de viviendas.

Sobre el espacio protegido, no solo hay que protegerlo y mirarlo desde fuera; debemos mantenerlo y buscar la forma responsable para disfrutarlo. No pueden convertirse en espacios abandonados sino que hay que interactuar con ellos, que sea parte activa de la realidad que vivimos. Lo resumiría en educación, conservación, mantenimiento e interacción.

¿Se han hecho en Canarias las cosas bien? Y si fuese necesario, ¿cómo se puede revertir esa situación?

Ni todo bien, ni todo mal. En un territorio como el nuestro se ven las diferencias por municipio. Hay localidades que tienen muy buenas iniciativas donde se ve cómo avanzan, cómo se mantienen, cómo se regeneran... Y en otros, sin embargo, no pasa nada.

Como ejemplos pondría en el caso de Gran Canaria las localidades como Artenara o Gáldar. Se aprecia una voluntad por avanzar. Al otro lado situaría, obviamente, los municipios turísticos, lugares anclados en el tiempo en los cuales no pasa nada. Ya nadie se acuerda cuándo fue la última vez que en ahí se construyeron viviendas. Pero ese sería otro tema para otro día.

¿Existen excesivas trabas gubernamentales para darle un giro en las Islas a la manera tradicional de edificar?

Las normativas son necesarias, regulan y nos dan una medida de control sobre lo construido. Hasta aquí todo bien. Lo que sucede es que, como en todo, hay que evolucionar y en ese sentido necesitamos normas más ágiles y, como decía antes, flexibles; que se vayan adaptando con el paso del tiempo. Hay también un exceso de capas, y eso también debería simplificarse, igual que debemos revisar en muchos casos la edificabilidad permitida en zonas urbanas.

En términos de sostenibilidad, la normativa nos exige un mínimo, y eso está bien, pero no es suficiente.