La generación más diversa: uno de cada cuatro bebés tiene madre extranjera

La Canarias más diversa está en las nuevas generaciones. Uno de cada cuatro menores de diez años nacidos en las Islas tiene una madre extranjera. En la última década, las mujeres llegadas al Archipiélago desde diferentes puntos del globo han nutrido la población a través de 35.661 nacimientos. Y el porcentaje va a más. En 2022 –el último para el que existen registros tan detallados– la cantidad de bebés que vinieron al mundo y que tenían una madre que no era natural de las Islas superó el 30%.

Una cantidad nada desdeñable que se incrementa todavía más si se tiene en cuenta también al otro progenitor. Y a la que además hay que sumarle a los niños que actualmente viven aquí, pero que han llegado procedentes de otros países del globo. En 2023 en el Archipiélago residían 14.077 menores de entre cero y diez años que se han desplazado a la región desde otros lugares del mundo. La mayoría, proceden de Sudamérica –4.987 del total–, seguidos por aquellos que se han trasladado desde algún estado perteneciente a la Unión Europea (UE).

Entre unos y otros, tres de cada diez menores que viven en el Archipiélago tiene algún vínculo directo con otros países. Se trata de niños que están escolarizados, comparten experiencias con sus compañeros y maestros, viven su día a día en la realidad del Archipiélago y se empapan de su cultura, pero muchos tampoco pierden la esencia de sus países de origen o del que proceden sus progenitores. Una situación que convierte a esta nueva generación en la más mestiza y diversa de Canarias.

Los extranjeros han pasado de ser el 10% al 22% de los habitantes en una década

Una nueva progenie isleña a la que el Archipiélago le tiene que reconocer como responsable de sus continuos avances en el número de sus habitantes. Bueno, a ellos y a sus padres. De no ser por la llegada de miles de personas migrantes la población de las Islas estaría condenada a ir mermando poco a poco. Canarias encadena ya seis años seguidos registrando más defunciones que nacimientos. El año pasado murieron 5.811 personas más que las que comenzaron su vida. De hecho, el nivel de nacimientos es el más bajo de la historia. En 2023 se produjeron 11.998 alumbramientos, son 3.861 menos que hace diez años y la mitad que hace cuatro décadas. Las mujeres tienen cada vez menos hijos y el primero llega cada vez más tarde. Su incorporación al mundo laboral, querer desarrollar primero su carrera profesional, la precariedad, la falta de medidas de conciliación y la escasa corresponsabilidad son solo algunos de los factores que provocan que la primera maternidad se retrase. En la actualidad, en Canarias la edad media para tener el primer bebé se sitúa en 32 años.

Mientras, el número de decesos aumenta debido al envejecimiento de la población y cada vez hay mayor diferencia entre los nacimientos y las defunciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si no cambiara la dinámica demográfica, cada año el número de habitantes se iría reduciendo de forma inexorable. Sin embargo, en esos seis años el Archipiélago no solo no ha perdido residentes, sino que incluso los ha aumentado, y mucho. ¿Por qué no ha ocurrido? Por la llegada de miles de personas migrantes.

La población extranjera se ha incrementado en Canarias a pasos agigantados en los últimos años. Hace una década residían aquí 281.600 personas que no habían nacido en las Islas. Un 10% del total de la población. Ahora ese porcentaje ha escalado hasta el 22,7% y son más de medio millón de los 2,2 millones de habitantes. Solo el año pasado fueron responsables del 95% del crecimiento poblacional que registró el Archipiélago. De los 20.082 habitantes que ganó en tan solo un año, solo 293 eran de origen español.

La mayor parte de los que llegan a las Islas proceden de Suramérica y la Unión Europea

Pero, ¿de dónde provienen? Aunque la imagen más dramática de la migración y que se queda con mayor facilidad en la retina es la de las personas africanas que arriesgan su vida para llegar a Canarias a través del mar, este grupo no es ni de lejos el más numeroso. La mayoría de los extranjeros que vienen a las Islas con la intención de quedarse llegan en avión. Como ocurre con los menores, en su inmensa mayoría son originarios de países de latinoamérica. Después existe otro nutrido grupo que llegan desde estados de la UE. A mucha distancia le siguen los ciudadanos de Centro América y el Caribe y del resto de Europa. En quinto lugar, están los africanos.

Su llegada tiene múltiples beneficios, pero también retos a los que hay que hacer frente. Un mercado de trabajo en auge –cosechando récord tras récord en el número de afiliados– pero que tiene problemas para encontrar trabajadores ve en las personas migrantes un recurso para sus plantillas. En estos momentos, de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), los ocupados extranjeros representan un 14% del total.

Maná laboral para unos pero un problema para otros. Su integración es importante y que puedan tener las mejores condiciones para tener una vida digna en las Islas, pero su llegada alimenta un incremento poblacional que muchos ven insostenible en un territorio fragmentado y alejado del continente como es Canarias. Tanto que el debate acerca de la necesidad de al menos estudiar la implantación de una hipotética ley de residencia que ponga límites ha saltado de las calles al Parlamento regional. No es una cuestión baladí, sobre todo si lo que se busca es restringir la llegada de personas procedentes de otros países de estados miembros –el segundo grupo de extranjeros más numeroso en Canarias–, ya que la medida conculcaría derechos de los ciudadanos de la UE.

Pero lo cierto es que las previsiones apuntan que, si se mantienen las dinámicas demográficas, la llegada de extranjeros irá a más. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, cada año de aquí a 2039 vendrán entre 35.000 y 66.000 migrantes. Lo que hará crecer la población del Archipiélago casi un 12%, o lo que es lo mismo, Canarias ganará 268.000 habitantes en década y media, 200.000 serán extranjeros.

Pero la llegada de estas personas, aunque supone desafíos –como su adaptación y la planificación de las necesidades como los servicios públicos o las infraestructuras de una población creciente- puede contrarrestar el envejecimiento poblacional y la merma del número de habitantes. Aspectos que a su vez ponen en juego cuestiones fundamentales de la sociedad como el mantenimiento del sistema de pensiones, la demanda de fuerza laboral o la gestión de los cuidados.

Suscríbete para seguir leyendo