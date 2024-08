Oposición y técnicos alertan que las prisas en Dependencia dañan derechos

Los cambios introducidos en el decreto que regula el reconocimiento de la dependencia tras el periodo de información pública no contentan a la oposición ni tampoco a los comités de empresa, trabajadores y organizaciones sociales. El nuevo texto elimina cuestiones criticadas en su momento como el silencio administrativo negativo pasados seis meses de la solicitud o el triaje médico, pero introduce otras que generan inquietud entre los técnicos como es la supresión del informe social por un «informe del entorno», la extinción del derecho si no se recibe el servicio en tres meses o la posibilidad de que las valoraciones las realicen personal de centros privados donde estén los dependientes o ajenos a la Dirección General de Dependencia.

El Consejo General de Servicios Sociales debate hoy el decreto tras la convocatoria realizada por la Consejería de Bienestar Social a representantes de los colegios profesionales, organizaciones y colectivos sociales, además de ayuntamientos y cabildos. El objetivo del departamento que dirige Candelaria Delgado era en un primer momento imprimir agilidad a la tramitación del decreto para aprobarlo por la vía de urgencia, pero la contestación al mismo ha obligado a rebajar la velocidad del trámite.

El PSOE denuncia que el decreto «pone en riesgo garantías y derechos de las personas en situación de dependencia», además de suponer «una serie amenaza de externalización de todos los servicios del sistema». La diputada y vicesecretaria de los socialistas canarios, Elena Máñez, cuestiona que la consejera del ramo, Candelaria Delgado, «sustituya el informe social por un informe del entorno que no cuenta con la misma validez científica» yendo en sentido contrario a las reivindicaciones de los trabajadores sociales, de cuyo colegio profesional de Tenerife fue presidenta antes de entrar en el Ejecutivo.

El PSOE avisa que 7.522 personas se pueden quedar fuera si en tres meses se extingue el servicio

Para Máñez extinguir el derecho si en tres meses no se recibe el servicio es «especialmente grave» y advierte que hay 7.522 personas que tienen resolución, según los datos del Imserso de julio, «pero no han podido hacer efectivo su derecho en la mayoría de los casos por la falta de plazas y no por causas imputables al solicitante». La dirigente socialista asegura que el pacto CC-PP «lo que pretende es externalizar la gestión».

Por su parte, los trabajadores del Servicio de Dependencia de las dos provincias canarias creen necesario la agilidad y simplificación administrativa en el departamento, pero «no puede hacerse a costa del derecho de las personas dependientes». El nuevo texto del decreto «genera indefensión, contraviene la ley vigente y no respeta la profesionalidad del personal trabajador social y valorador».

La representante del comité de empresa de la Consejería en Las Palmas, Yolanda Cívicos, considera que en el nuevo texto se introducen cuestiones que «son más lesivas» incluso que en el primer borrador que fue sometido a información pública. Para la dirigente sindical el informe del entorno se impone «para cumplir con el procedimiento único que implanta la Consejería y sacarlo en seis meses sea como sea, no sabemos con qué contenido ni de qué manera».

Los trabajadores dudan de la eficacia del trabajo de muestreo de la Comisión Técnica

Yolanda Cívicos considera que el trabajo de muestreo que se le asigna a la Comisión Técnica de Valoración «no garantiza la igualdad y la seguridad jurídica del procedimiento». Además a esta comisión se le asignan nuevas funciones y componentes que no son técnicas y pueden estar sujetas a la «discrecionalidad» del equipo de dirija la Consejería en cada momento.

Los trabajadores de Dependencia son también especialmente críticos con que las valoraciones las puedan realizar profesionales ajenos a la Dirección General de Dependencia, lo que deja la puerta abierta a la «privatización» del servicio ya que también los centros privados donde puedan estar los dependientes también podrán realizar las valoraciones para saber el grado de dependencia y la prestación a recibir.

Preguntas destacadas ¿Cuál es el objetivo del decreto de Dependencia? El nuevo decreto que regula el reconocimiento de la situación de Dependencia persigue agilizar los procedimientos y resolver las resoluciones en seis meses a través de un procedimiento único. Sin embargo, los dos textos conocidos hasta ahora han recibido numerosas críticas de la oposición, los trabajadores y las organizaciones sociales. ¿Qué modificaciones se han realizado? El primer decreto recogía el silencio administrativo negativo si en seis meses no se contestaba a la solicitud. Tras las alegaciones recibidas se ha cambiado por el silencio estimatorio. También se quitó el triaje médico del primer borrador. Sin embargo, las modificaciones incluidas en el segundo borrador cambian cuestiones que hasta ahora estaban en el procedimiento. ¿Qué trámites quedan? Tras el Consejo General de Servicios Sociales de hoy la Consejería tendrá que decidir si mantiene el texto como está y lo aprueba en Consejo de Gobierno en septiembre o lo vuelve a rehacer en función de las sugerencias que reciba.

Suscríbete para seguir leyendo