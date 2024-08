Bachir Edkhil, poeta y politólogo saharaui: «Yo fui el creador del término polisario»

¿Cómo es posible que un poeta marroquí versifique en español?

Todo se debe a que nací en el Sáhara español, de modo que me formé en las escuelas de El Aaiún, en las cuales se enseñaba en la lengua de Cervantes. De hecho, pertenezco a la primera promoción de bachilleres surgida del desierto, un total de 16, que culminamos nuestros estudios entre 1972-1973. Por eso desde mi infancia he vivido a caballo entre dos culturas.

¿Cómo comenzó su militancia política?

Al ser antifranquista, tuve problemas con las autoridades españolas, lo que me llevó a autoexiliarme en Mauritania. Allí, el 28 de abril de 1973, en Zuérate, fundé junto a otras personas el Frente Polisario para luchar contra la presencia colonial española en el Sáhara. De hecho, la idea del acrónimo Polisario fue mía, para abreviar su extenso nombre, Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro.

¿Por qué abandonó el Frente Polisario?

Tras casi 20 años de militancia comprobé que lo que en un principio fue una utopía revolucionaria se había transformado, tras una lenta deriva, en una organización dictatorial y terrorista.

¿A qué se debió ese cambio?

A que la dirección original del Frente Polisario fue reemplazada por argelinos. Las grandes víctimas de este cambio fuimos los intelectuales saharauis formados en el Sáhara español, quienes fuimos sistemáticamente eliminados por la seguridad de la organización, que estaba en manos de estos nuevos líderes.

¿Cómo pasó de ser uno de los fundadores del Frente Polisario a convertirse en su primer preso político militar?

Cuando empecé a discrepar de la dirección del partido fui detenido, torturado y condenado a muerte, sentencia que luego conmutaron por la de diez años de privación de libertad. Al principio los disculpaba pensando que se trataba de un error de organización, pero luego comprendí que era algo sistemático.

Dejemos la política, usted apuesta por una hermandad hispano-marroquí

Sí, porque España, Marruecos y los países hispanoamericanos tenemos mucho más en común de lo que imaginamos. Por ejemplo, la lengua castellana posee más de 4.500 vocablos de origen árabe, y españoles y marroquíes compartimos una historia común de siglos que no se puede borrar con un decreto, un malentendido o una orden. Por más que los políticos lo intenten, no pueden separarnos, aunque en más de una ocasión hayan logrado enfrentarnos y sigan intentándolo.

¿Sugiere que esa hermandad hispano-marroquí también incluye a los hispanoamericanos?

¡Cómo no!, se estima que al otro lado del Atlántico hay alrededor de 23 millones de latinoamericanos de origen árabe. Esta comunidad, tan numerosa, ha destacado en todos los ámbitos. La lista de sus logros es interminable; algunos incluso han llegado a ser jefes de Estado. Un ejemplo notable es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien cuenta con un respaldo popular único en todo el continente y es de origen palestino. Además, los árabes también han dejado su huella en la literatura latinoamericana; basta con leer Crónica de una muerte anunciada para comprobarlo.

¿Cree, entonces, que a pesar del contencioso sobre Ceuta y Melilla y el aumento de la islamofobia, es posible alcanzar un entendimiento entre marroquíes y españoles?

Por supuesto que sí, las fronteras no deben ser un impedimento para la fraternidad entre los pueblos y la comprensión humana. Por ejemplo, si observamos un mapa de África, comprobaremos que sus países son el resultado de la Conferencia de Berlín, convocada por Francia y el Reino Unido a finales del siglo XIX para proceder al reparto del continente. Sin embargo, cualquiera que conozca un poco África sabe que esas fronteras no son reales; fueron trazadas sobre el papel, separando a pueblos hermanos y creando países artificiales donde multitud de etnias y culturas tradicionalmente hostiles han tenido que convivir, a menudo sin éxito.

¿Pero más allá de eso reconocerá que españoles y marroquíes son diferentes?

Sin lugar a dudas. Tenemos diferencias, pero no son limitantes, sino enriquecedoras. Si españoles y marroquíes fuéramos idénticos, no podríamos intercambiar nada.

Es lógico que haya una influencia española en la obra de los poetas árabes que escriben en castellano, ¿pero existe justo lo contrario?

Basta con observar la obra de dos de los más grandes poetas de la literatura española: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Al hacerlo, comprobamos que el ‘Castillo interior’ de la santa de Ávila es sorprendentemente similar a un libro sufí del siglo IX titulado Moradas de los corazones, de Abul-Hasan al Nuri de Bagdad. Asimismo, las imágenes poéticas que San Juan de la Cruz emplea para describir su noche oscura del alma ya aparecen en los versos del poeta sufí Ibn Abbad de Ronda.

¿Cómo explica esa influencia del sufismo en la mística española?

Muy sencillo, el mayor maestro sufí de la historia fue un murciano, Ibn Arabi, también conocido como Abenarabi, que está enterrado en Damasco. No solo fue un místico, sino también un poeta. Su contribución a la sistematización del misticismo islámico le valió el sobrenombre de Muhiddín, que significa ‘Vivificador de la religión’, así como el título de Sheij al-Akbar, o ‘el más grande de los maestros’.

¿Cómo es que casi nadie sabe esto?

Por falta de divulgación académica. Españoles y marroquíes nos ignoramos mutuamente, pero aunque nos demos la espalda, la geografía sigue ahí, recordándonos en todo momento que somos vecinos, porque la distancia entre Tánger y Tarifa es de tan sólo 32 kilómetros. Por eso hemos organizado un instituto de estudios saharianos-andalusíes.

¿Cuál es el estado de salud del español al otro lado del estrecho?

La lengua de Cervantes se enseña en las catorce universidades públicas de Marruecos, cada una con un departamento de español. También se imparte en numerosos centros privados e institutos de enseñanza secundaria, lo cual nos anima. Además, el estudio del español se está extendiendo más al sur, en el África Negra, especialmente en Ghana y Dakar, entre otros lugares.

Pero la comunidad hispanófona marroquí se está reduciendo como una piel de zapa.

Es cierto, pero a pesar de ello quienes seguimos hablando español nos negamos a renunciar a nuestra hispanidad, pues es un patrimonio que nos pertenece y por eso no vamos a dejar que se extinga lentamente con el paso del tiempo. Defiendo el futuro del español en Marruecos y con mi poesía señalo que se trata de una lengua muy bella, dotada de una gran expresividad, que merece ser estudiada y hablada.

¿Escribir poesía en español en Marruecos no es predicar en el desierto?

La poesía es un lenguaje universal. Todas las poesías, sin importar su origen, hablan el mismo idioma. Por ejemplo, en la lírica saharaui tenemos un tipo de poesía que en hassanía, nuestro dialecto árabe, llamamos lien, y es casi idéntico al haiku japonés. Sin embargo, que se sepa, no ha habido ninguna influencia de la cultura nipona sobre nosotros ni viceversa. La única explicación es que el género literario más cercano al corazón es la poesía, y el corazón es algo que comparte toda la humanidad.

¿Cuántos poetas marroquíes componen en español?

Puede sorprender a muchos, pero existe una pujante literatura marroquí realizada en lengua española que cuenta con numerosos autores no sólo en el Sáhara sino en el norte de Marruecos, y que ha dado nombres destacados, como Driss Diuri y Mohammed Temsamani entre otros. Todos ellos son algo más que marroquíes que escriben en español, porque cualquiera puede aprender otro idioma. Pero una cosa es hablarlo y otra entender su idiosincrasia.

¿Cómo definiría su línea poética?

Hay dos situaciones en las que no sé qué responder. La primera sucede cuando en un congreso me piden que haga una semblanza de mi obra; siempre me quedo en blanco. La segunda ocurre cuando me preguntan por mi línea poética. Pertenezco a una familia de poetas en lengua árabe y hassanía. He estudiado la poesía española y mexicana, y por razones políticas, ideológicas y de pertenencia a una generación finisecular que ha vivido el cambio de milenio, me siento muy vinculado a la generación del 98. Sin embargo, al mismo tiempo, hago una poesía libre.

¿A qué se refiere con poesía libre?

A poemas que parecen no rimar, pero lo hacen. A la combinación de prosa poética con verso. A conjuntos de palabras que hablan, hacen la paz y la guerra, porque el lenguaje es el bien más preciado de la humanidad.

¿De dónde nace su poesía?

De la felicidad y la infelicidad. No escribo poemas como churros, en realidad mis versos son arrebatos poéticos. Cuando soy testigo de algo que me provoca un sentimiento de rechazo o indignación siento la irrefrenable necesidad de expresarlo. Al mismo tiempo si contemplo algo que me agrada, también quiero plasmar ese otro sentimiento en negro sobre blanco. Es un gran placer describir como se abre una flor o anda una mujer. Pero aunque la poesía demande comunicación se basa en la lectura.

¿Entonces concibe la poesía como un fin o como un medio?

La poesía no es un fin sino un medio. Por eso puede denunciar injusticias, sin ir más lejos, la mitad de este libro está formada por poemas de denuncia.

Hablemos de su libro. El mismo título, ‘Duna desnuda’, es una especie de retruécano que evoca ideas de simplicidad y pureza, ¿quiere adoptar con ello un estilo minimalista?

El lector es quien debe clasificar mi obra, ya que renuncio a encasillarme.

‘Duna desnuda’ está dividido en dos partes, la primera se titula ‘De la vida’ y muestra la cara amable del desierto mientras que la segunda, ‘De la desilusión’, resulta una sucesión de hechos luctuosos que tienen como telón de fondo la agreste geografía del desierto.

Sí, relato los numerosos intentos de asesinato que hemos sufrido mis compañeros y yo, nuestras estancias en diversas cárceles y nuestra decepción con la deriva del Frente Polisario, que se ha convertido en una organización dictatorial. Así, denuncio una ideología totalitaria disfrazada de movimiento de liberación. Las imágenes evocadas por esos versos superan en brutalidad al gulag ruso y a los campos de reeducación de Corea del norte.

¿Por qué acaba con un poema sobre los atentados de titulado ‘No tinc por’, no tengo miedo en catalán? ¿Qué tiene que ver con su experiencia el Sáhara?

Tiene mucho que ver, porque el terrorismo es uno solo, aunque tenga miles de rostros y le den diversos nombres: movimiento de liberación, fundamentalismo islámico, siempre es lo mismo. Casar a niñas de doce años contra su voluntad, maltratar a mujeres, ejecutar a disidentes, o llegar a una plaza y atropellar a los viandantes con un coche, todo eso es terrorismo. Lo que hicieron aquellos jóvenes en Cataluña no tiene nada que ver con la religión, ni con la musulmana ni con ninguna otra; es terrorismo. Que te maten en el desierto africano o en las ramblas de una ciudad europea es terrorismo. Por eso termino mi libro con ese poema, para condenar cualquier tipo de manifestación violenta, incluso la verbal.

