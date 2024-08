«¿Dónde está mi hijo?»

Iván es uno de los cientos de jóvenes que han desaparecido en Venezuela en los últimos siete días. Se lo tragó la tierra, no hay noticias de él desde que fue detenido el pasado 30 de julio en la plaza de Altamira. Se sospecha que permanece encarcelado en el Sector 7 (Boleita) de la capital caraqueña.

«Su padre me dijo que le dieron un perdigonazo antes de llevárselo preso, pero no hay rastro de él», desvela el abogado José Antonio Carrero (1965, Caracas) horas antes de acudir a la manifestación en contra del presidente Nicolás Maduro que se celebró el sábado en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife.

Letrado especializado en temas de extranjería y antichavista confeso, Carrero llegó a Tenerife hace ya más de trece años huyendo de las represalias políticas. «Me trancaron el despacho», abrevia no sin advertir antes que se convirtió en una especie de mosca cojonera. «Ellos sabían que no era uno de ellos y, encima, no me ganaban una», apostilla sobre los litigios aduaneros que tuvo que mantener con el poder establecido.

«Hace unos días se puso en contacto un compañero del colegio para decirme que no sabía nada de su hijo [al principio de la conversación nos dio el nombre, pero minutos después pidió que esconder su identidad para evitar males mayores], que lo agarraron en la calle durante una manifestación y que se lo llevaron secuestrado», enlaza sobre una conversación con un amigo que en la actualidad vive en centroeuropa.

«Incomunicados y vigilados»

Carrero no duda a la hora de contar que «salió huyendo de Venezuela». Se vino en el año 2010 con su exesposa y dos hijos [un niño y una niña], aunque tres antes había realizado una visita a un hermano menor, un exmiembro de la Guardia Nacional que se exilio en Tenerife. «Alquilamos una casa rural en San Juan de la Rambla con la idea de pasar unos días, pero en cuanto pasamos la curva de El Sauzal y se abrió ante mí el Valle de La Orotava me enamoré», confiesa.

Banderas tricolor, proclamas en favor de la libertad y hasta velas encendidas. Todo es poco para pedir desde la distancia un arreglo a la crisis política y social que se ha instalado desde hace décadas en Venezuela. La comunidad venezuela en Canarias no pierde la esperanza, a pesar del atrincheramiento de Maduro. | arturo jiménez

«Cortan la electricidad todos los días, vigilan los comentarios que se hacen en las redes sociales y te controlan el Whatsapp», enumera un profesional del mundo del Derecho que homologó sus estudios en España en 2012. José Antonio Carrero asegura que «los opositores que no han podido o no querido salir de Venezuela se las tienen que ingeniar para mantenerse en contacto con sus paisanos. Así fue como se enteró de la desaparición del hijo de un amigo... «Es como si estuvieras jugando al gato y al ratón... Hay que hacer lo imposible para doblegar las artimañas que usa este malnacido», sostiene.

Raquel Pestana, compañera de despacho de Carrero y presidenta de la Asociación Yo Soy Venezolana, desempeñaba el cargo de Fiscal del Ministerio Público cuando se vio obligada a «escapar» de Venezuela. «Secuestraron a mi hijo y la situación allí se hizo insostenible», comenta una mujer con raíces portuguesas que encontró un anclaje con el Archipiélago en los movimientos migratorios que se dieron a la denominada octava isla a mitad del siglo XX. «Mi padre quiso probar fortuna en Venezuela y se embarcó en Madeira», avanza en relación a una travesía que pasó por las Islas para recoger a otros aventureros. «Él me contaba que consiguieron sobrevivir por las papas arrugadas que llevaban los canarios... Gracias a ellos pudieron matar el hambre», añade Pestana.

«¿Dónde está mi hijo?» / El Día

«Dar voz a los que no la tienen»

La fotografía de Venezuela una semana después del «triunfo» electoral de Nicolás Maduro –las cuentas apuntan en otra dirección– es la de un país dividido a las puertas de un conflicto social de unas dimensiones aún insospechada. José Antonio, Raquel y todos los que el sábado protestaron en la Plaza de España de la capital tinerfeña saben que «hay que dar voz a los que se la han quitado», aseguran sobre la censura que consume el día a día de los que persiguen otra Venezuela.

Pestana, por ejemplo, sabe cómo se las gasta el oficialismo y sufrió en sus propias carnes las consecuencias de ser una «voz opositora». «Yo viví el secuestro express de un hijo; Maduro emplea tácticas nazis para amedrentar a las familias que no lo apoyan», censura al tiempo que desde el otro lado del charco el presidente bajo sospecha amenaza con «llenar las cárceles» y, a su vez, reitera que «esta vez no habrá perdón».

«Es un general corrupto». Así califica José Antonio Carrero a Maduro sin olvidar que éste tiene «amordazado al país; quiere encerrar a los influencers que están contando la verdad, pero esa guerra la tiene perdida porque no van a conseguir callar a los venezolanos decepcionados con lo que ocurrió hace ahora una semana», concluye.