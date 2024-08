¿Nuestras costas están bien preparadas?

El cambio climático se ha convertido en el desafío más urgente y complejo que enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI. Este fenómeno, cuya realidad es innegable, se manifiesta a través de múltiples transformaciones, como las alteraciones en las temperaturas, los patrones de precipitaciones, los niveles del mar y la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Estos cambios pueden tener diversos impactos socioeconómicos, desde daños en infraestructuras y medios de vida hasta alteraciones en los flujos migratorios, impulsando las llamadas «migraciones climáticas». Además, los efectos del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme; afectan de forma desproporcionada a las regiones más vulnerables, como África, América Latina y los archipiélagos. Paradójicamente, estas son las áreas que menos han contribuido al problema, subrayando la injusticia climática que a día de hoy persiste a nivel global.

Canarias no es ajena a la realidad climática global. No es exagerado afirmar que nuestro clima está experimentando cambios significativos, y todo indica que esta tendencia continuará en los próximos años y décadas. Las Islas Canarias, con su rica biodiversidad y su economía dependiente del turismo, son especialmente sensibles a los efectos del cambio climático. Ya estamos observando alteraciones en los patrones climáticos locales, que podríamos sintetizar en tres elementos donde tendríamos que centrar nuestros esfuerzos en primer lugar, con el incremento de las temperaturas especialmente en las mínimas lo que se traduce en un aumento de las conocidas como «noches tropicales», que son noches en las que las temperaturas no bajan de los 20°C, en segundo lugar, con el descenso de las precipitaciones y con la intensificación de las sequías. Y, en tercer lugar, en este contexto de variabilidad climática, al igual que en otras regiones, para las Islas Canarias también se ha constatado un ascenso del nivel del mar, cuyas proyecciones futuras se han de conformar como un motivo de seria preocupación para nuestras islas.

Como ya citaba el aumento del nivel del mar es uno de los aspectos más preocupantes del cambio climático que afecta a Canarias. Los principales estudios sitúan este incremento en aproximadamente 4 milímetros por año, estimando que desde los años noventa el nivel del mar se ha elevado en Canarias entre 5 y 10 centímetros. Este incremento, aunque pueda parecer pequeño, tiene un impacto acumulativo significativo que amenaza las costas y la infraestructura de las islas. Si esta tendencia continúa, las proyecciones indican que para finales del siglo XXI, el nivel del mar podría haber aumentado entre 0.5 y 1 metro en las costas canarias, lo que tendría consecuencias devastadoras para las islas.

El ascenso del nivel del mar modificará la línea de costa en muchas áreas del litoral canario. En zonas con poca pendiente, un aumento de solo decenas de centímetros podría resultar en el retroceso de varios metros de la línea costera. Algunas proyecciones indican que esto ocurrirá en lugares como la playa de Sotavento de Jandía, la isla de Lobos y las Dunas de Corralejo en Fuerteventura, Caleta del Sebo en La Graciosa, así como las Dunas de Maspalomas y la Playa de Las Canteras en Gran Canaria. Especialmente, el sector dunar de Maspalomas es uno de los espacios que sufrirá mayor afectación por el ascenso del nivel del mar en todo el archipiélago.

En Tenerife, las áreas más vulnerables serán Garachico y San Andrés, aunque esto se debe más al aumento en la peligrosidad de los temporales marinos que al propio ascenso del nivel del mar, ya que históricamente han sufrido el impacto de repetidos episodios de oleaje intenso. No obstante, el incremento del nivel del mar afectará directamente a sectores como la playa de Las Teresitas, que es una de las zonas más vulnerables; los modelos actuales sugieren que este espacio de baño podría reducirse a la mitad de su extensión y, en determinadas situaciones de pleamar, podría desaparecer casi por completo, un fenómeno similar al que se daría en áreas cercanas como la Playa de Las Gaviotas.

Es importante entender que el cambio climático en Canarias no se limita solo a los efectos físicos, como las variaciones en las temperaturas o el incremento del nivel del mar, sino que también tendrá implicaciones directas en áreas fundamentales como la economía y la salud. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, no solo afecta la geografía de las costas, sino que también representa una amenaza significativa para la economía del archipiélago. Estudios importantes, como el proyecto PIMA Adapta Costas Canarias impulsado por el Gobierno de Canarias, nos ofrecen una visión más clara de cómo el ascenso del mar impactará en nuestra economía. Según estas investigaciones, las pérdidas económicas derivadas de la erosión y las inundaciones costeras asociadas al cambio climático podrían llegar a alcanzar el 11% del PIB actual en el peor escenario proyectado para el año 2100. Asimismo, este mismo trabajo arroja datos igual de preocupantes como la probabilidad de que en la segunda mitad de este siglo pueda desaparecer el 50% de las playas de Canarias, lo que puede condicionar seriamente uno de nuestros principales atractivos turísticos. Sin embargo, las implicaciones van mucho más allá del turismo, ya que esta disminución de la extensión de nuestras playas también podría comprometer seriamente la biodiversidad marina y terrestre de estos ecosistemas, poniendo en riesgo numerosas especies que dependen de estos hábitats para sobrevivir.

La pregunta que surge ahora es: ¿Qué podemos hacer? La respuesta es sencilla aunque compleja, apostar por la adaptación como única política para evitar los impactos del cambio climático en nuestras islas. Es crucial que las administraciones y la sociedad en general se comprometan seriamente a implementar soluciones adaptativas para proteger nuestras costas. Entre algunas de las medidas esenciales y que se están implantando en otras regiones con problemáticas similares se encuentra la construcción de infraestructuras resilientes que puedan soportar y amortiguar el incremento del nivel del mar, como diques y barreras costeras, así como la restauración de ecosistemas naturales que actúan como protectores naturales, como es el caso de nuestros sistemas dunares. También es fundamental apostar por la adopción de políticas de ordenación del territorio que reduzcan la exposición de las áreas costeras a los riesgos asociados con el incremento del nivel del mar. Mitigar el riesgo e incorporarlo como factor clave para ordenar nuestro territorio resulta de vital importancia en los actuales contextos de variabilidad climática, esto implica por ejemplo el desarrollo de planes de reducción del riesgo que contemplen la reubicación de actividades económicas y viviendas en áreas de alto riesgo.

Además, la adaptación debe adoptar un enfoque integral y transversal, que incluya no solo soluciones estructurales, sino también estrategias no estructurales como la educación y la concienciación de la sociedad en materia climática. Solo al comprender plenamente la magnitud del problema podremos desarrollar soluciones efectivas y colaborativas. En este sentido, hablar de adaptación significa también promover la participación activa de todos los sectores de la comunidad. La implicación y el compromiso de cada individuo son esenciales para enfrentar el cambio climático de manera efectiva, y es a través de un esfuerzo conjunto que podremos construir un futuro más resiliente y sostenible para nuestras generaciones presentes y futuras, con el único fin de poder convivir y coexistir con la nueva realidad climática que tendrá el archipiélago en estas próximas décadas.

