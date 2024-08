La recaudación del Estado en Canarias bate su récord en el primer semestre

Suma y sigue. La recaudación del Estado en Canarias continúa su escalada. Los ciudadanos y empresas del Archipiélago pagaron en impuestos entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024 un montante de 1.545,5 millones de euros. Es la mayor cuantía de la historia en un primer semestre de año. Un nuevo récord, el enésimo desde que se superase la crisis de la covid y desde que en abril de 2021 se produjese la ola inflacionaria, que tiene mucho que ver con la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a deflactar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Esos 1.545,5 millones recaudados en las Islas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) durante la primera mitad del ejercicio son un 13,9% más que en el mismo período de 2023. Una subida más que considerable que supera en tres puntos y medio el ya de por sí notable incremento experimentado por los ingresos impositivos en el conjunto del país. A nivel nacional, la recaudación creció en los seis primeros meses del año, en términos interanuales, solamente un 10,4%. Canarias es así una de las seis comunidades autónomas de régimen común, junto con Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, donde los ingresos del fisco aumentan por encima y hasta muy por encima de la media estatal. Con todo, para comprobar la verdadera dimensión de la escalada recaudatoria en que está inmersa la Hacienda española hay que mirar por el retrovisor y fijar la vista en los datos de 2019.

La negativa del Gobierno central a deflactar el IRPF ‘ceba’ las arcas del fisco en las Islas

En el primer semestre de ese año, el último antes de que en marzo de 2020 estallase la pandemia en España, la Agencia Tributaria cobró por impuestos en el Archipiélago un total de 1.030 millones de euros. Un lustro más tarde, superado el coronavirus y con una inflación que llegó a disparatarse y que aún no se ha conseguido reprimir del todo, la recaudación está 515,5 millones por encima de la de aquel último ejercicio precovid y preinflación. Se ha incrementado la friolera de un 50%. Un crecimiento extraordinario que nadie podría haber previsto allá por 2019 y que se explica justamente por la crisis de precios que las economías occidentales, con especial dureza en las Islas, sufren desde comienzos de 2021. Por eso y porque a estas alturas de la película, con el coste de vida por las nubes, el IRPF sigue, cabe insistir, sin deflactarse.

De hecho, la mayor parte de los 1.545,5 millones de euros recaudados en la región por la Hacienda nacional corresponde al IRPF. A 1.120,1 millones de euros ascienden los ingresos del fisco en Canarias por el impuesto sobre la renta. Son 167,6 millones más que en la primera mitad del año pasado, un 17,6% más. El IRPF representa, por tanto, hasta un 72,5% de todo lo recaudado por el Estado en la Comunidad Autónoma durante los seis primeros meses de 2024. Saber con exactitud qué parte de este incremento obedece a la inflación y a la obstinada negativa del Ejecutivo central a deflactar el impuesto no es tarea fácil. Pero sí es fácil saber que no se trata de una parte precisamente menor.

No ajustar los tramos de renta a la inflación les costó a los isleños 153 millones solo de 2019 a 2023

Deflactar el IRPF no es, en modo alguno, bajarlo. Es simplemente adecuar, adaptar o ajustar los tramos de renta, en función de los que se contribuye al erario con una mayor o menor cuantía, al escenario inflacionario, de modo que ese trabajador a quien su empresa le sube la nómina para compensar el alza de precios –para compensar, no para que gane más– no acabe por pagar más en el IRPF pese a que su poder adquisitivo no solo no ha mejorado, sino que en la mayoría de los casos incluso ha empeorado por más que su sueldo haya subido un poco. Pues bien, que no se haya deflactado el impuesto les ha costado a todos los contribuyentes, según el Banco de España, unos 11.000 millones solo entre 2019 y 2023, de los que 153 millones salieron de los bolsillos de los canarios.

