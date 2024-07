Clavijo avisa que los privilegios fiscales a Cataluña amenazan el futuro de Canarias

"Lo que está ocurriendo puede lastrar el futuro de esta tierra". Así de contundente se ha manifestado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la ruptura del principio de solidaridad interterritorial que implica la soberanía fiscal de Cataluña, la moneda de cambio que el PSOE está dispuesto a concederle al independentismo (Esquerra) a cambio de su apoyo a la investidura de Salvador Illa al frente de la Generalitat

Visiblemente contrariado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que su gabinete no solo se va a oponer, por supuesto, a que Cataluña deje de contribuir al progreso de las demás comunidades en la medida en que debe hacerlo una región rica, sino que ya está trabajando en una respuesta que debe ser conjunta (instituciones, patronal, sindicatos…), entre otras cosas porque el golpe al principio de solidaridad consagrado en la Constitución no afecta al Gobierno canario, sino a los bolsillos de los ciudadanos, las cajas de las empresas y, en definitiva, el "futuro" del Archipiélago.

No obstante, Clavijo puntualizó que no espera más que "obediencia" a su jefe del PSOE canario, que lidera el ministro Ángel Víctor Torres y que, al menos de momento, no figura entre las divisiones territoriales de los socialistas que han censurado el acuerdo con los independentistas.

El presidente autonómico lamentó, además, que Sánchez no tuviese hoy palabras para la crisis migratoria que atraviesa Canarias y, más en concreto, para todos esos niños y chicos (unos 6.000) que las instituciones isleñas, desbordadas, atienden como buenamente pueden en espera de una reforma de la Ley de extranjería que garantice la acogida solidaria de estos pequeños entre todos los territorios.

Al hilo de lo anterior, Clavijo puso énfasis en la contradicción que supone sacar adelante una financiación a la carta para Cataluña sin rastro de consenso mientras se pide consenso para la reforma de la Ley de extranjería, que el Gobierno central no ha querido modificar vía decreto ley.

