Raúl Acosta: "No descartamos citar a Koldo García ‘en mano’ cuando vaya al juzgado"

Raúl Acosta (Valverde, 1992) es el único representante de la histórica Agrupación Herreña Independiente (AHI) en el Parlamento en esta XI Legislatura. Es, por tanto, el diputado ‘todoterreno’ que interviene en todos los debates en pleno y en comisiones. Ahora añade a su curriculum presidir la convulsa comisión que investiga las compras de material sanitario del SCS durante la pandemia "sin que se convierta en un circo".

Sorprende que un recién llegado como usted al Parlamento, con un solo año de experiencia, fuese elegido para presidir la primera comisión de investigación que ha habido en décadas.

Era una ecuación que se resolvía por descarte. No era lógico que CC, PP o Vox, impulsores de la comisión, la presidieran; tampoco el PSOE, que presidía el gobierno que está bajo la lupa, ni ASG ni NC-Bc, que formaban parte de aquel gabinete. Salvando las distancias, fue algo parecido a lo que pasó con Paulino Rivero y la comisión sobre los atentados de Atocha. También me dijeron que mi formación como jurista ayudó al consenso.

A tenor de lo sucedido en este primer mes, con gente no localizada, incomparecencias pese a haber sido citadas las personas o silencios de los que sí han ido al Parlamento, ¿pensaba que iba a ser tan complicado?

Que iba a ser complejo, si; pero nunca que fuera tan complicado, sobre todo por cuestiones ínfimas de carácter formal, pues un error en una notificación ya te cambia todo, o que sea tan difícil conseguir datos de personas o administraciones. Pero lo que más me preocupa es que esas complicaciones se traduzcan en una sensación a la ciudadanía de que la comisión no sirve para nada y es una pérdida de tiempo.

¿Y lo es?

Vale para mucho, porque no se trata de celebrar un juicio con una sentencia sino de dirimir si a nivel político se hicieron las cosas bien o mal. El ámbito penal ya tiene otros procedimientos. Por eso creo que todos los partidos tenemos que ser rigurosos para que la comisión no acabe siendo un circo y sí se visualice que hay un trabajo serio. Si se considera que no hubo responsabilidad porque las cosas se hicieron bien, será una conclusión importante. Y si al final se considera que no se siguieron todos los procedimientos o que se saltaron procesos a la hora de adquirir material sanitario pues también será otro mensaje importante para la ciudadanía.

Precisamente por el hecho de que es una comisión ajena a los procesos judiciales, ¿no fueron demasiado ambiciosos, o ingenuos, al intentar citar a personas incursas en investigaciones sobre conductas constitutivas de presuntos delitos?

Era necesario. No se puede pretender buscar la verdad si no se llama a los actores que puedan estar en posesión de ella, independientemente de que declare o no.

Nadie que está siendo investigado se va poner una soga al cuello con sus declaraciones en el Parlamento, por eso se acogen a su derecho a callar y parece inútil citarlos.

Nadie entendería que esta comisión no llamara a las personas que tienen cierta vinculación con todo el caso que se está investigando.

¿Un silencio no genera más sospechas?

Creo que se está juzgando desde un punto de vista político y mediático el derecho de estrategia procesal a no declarar. Un silencio de un cargo electo o de un alto cargo de la Administración si es más sospechoso, pero nunca que un particular que está siendo investigado decida no hablar. Todo lo que diga en la comisión puede convertirse en prueba preconstituida en un juicio y es raro que un abogado aconseje a su cliente que declare en una comisión parlamentaria. En los cargos políticos, como he dicho, sí son muy sospechosos los silencios.

Era previsible que Koldo García no fuese localizado, pues ya le pasó al Parlamento de Baleares, así que no les cogió de sorpresa. ¿Tienen previsto seguir con el intento o se dan por vencidos?

No vamos a gastar recursos públicos de forma innecesaria a menos que surjan nuevas oportunidades de notificación, como por ejemplo saber a qué juzgado tiene que ir a declarar y en qué día concreto. En eses caso, no descartamos que un funcionario público le entregue en mano, como en Estados Unidos, la notificación. Pero si no surgen nuevos datos, no tiene mayor sentido intentarlo después de varias veces infructuosas.

¿Le sorprendió que el empresario que denunció el ‘caso mascarillas’ no fuese localizado?

La verdad es que me sorprendió mucho porque yo pensaba que era quién más interés iba a tener en venir aquí a contar las motivaciones que le llevaron a presentar aquella denuncia en su momento y cuando vemos que ha intentado por todos los medios evitar ser notificado porque al final es ‘vox populi’ que se le está buscando pues te queda una sensación de pensar qué le puede haber pasado para que una persona que fue tan proactiva ahora no quiera serlo.

¿Cuándo se empezará un poco a desbrozar lo que sucedió? ¿En la ronda a los funcionarios y personal de las distintas consejerías?

Probablemente la tanda de funcionarios pueda ser de las más esclarecedoras, aunque hay algo a lo que yo creo que no se le está dando la debida importancia, que es a la documental. Es decir, la gente está muy pendiente de lo que dicen las personas y a veces dicen más los papeles que lo que pueden declarar los comparecientes. Creo que en los expedientes administrativos estará la clave y tendrán un importante peso a la hora de llegar a las conclusiones.

Usted antes habló de no convertir la comisión en un circo. ¿Teme que pase eso cuando comparezcan los políticos?

Precisamente por eso la dejamos para el final, para tener cuestiones despejadas tras escuchar a empresarios y funcionarios. Lo bueno también de que sea la ronda final es que muchas cuestiones van a venir filtradas por lo que se ha dicho en las comisiones del Congreso, el Senado o Baleares, y los distintos grupos podrán afinar mucho más sus preguntas teniendo todo ese bagaje detrás.

¿Qué balance hace este primer mes de lo que se ha escuchado en la comisión? ¿Ha sido esclarecedor?

Percibo que la gente sigue siendo muy reacia a valorar esta comisión y hay muchos medios de comunicación que siguen poniendo un poco en entredicho que valga para algo. Yo insisto en que no es un circo ni una fábrica de carnaza, ni un instrumento para impulsar una caza de brujas. Esta comisión debe valer para hacer unas conclusiones finales que, en base a las pruebas que se han practicado, sirva para modificar protocolos o normas a la hora de adquirir material sanitario, o cualquier otro, en situaciones excepcionales como fue la pandemia. La gente espera ver una película, pero es otra cosa, porque no se trata de destrozar la carrera política de nadie

Pero mójese. ¿De todo lo que ha oído este primer mes que es lo más importante, a su juicio?

Pues cuando conocimos que existían dos comités, el de expertos y el político. Ahora nos toca discernir hasta qué punto se tenían en cuenta las recomendaciones de los científicos en las decisiones políticas. ¿Hasta qué punto ese trasvase de información existió y se supeditaba la contratación en base a criterios técnicos? También ese día descubrimos que había una suerte de notas u actas de las reuniones, que hasta ese momento no se sabía. Vamos a ver si esas recomendaciones eran o no seguidas al pie de la letra por el órgano de contratación, que era un comité político.

