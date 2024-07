Clavijo ve predisposición de Gobierno y PP a negociar en agosto sobre menores

El Gobierno de Canarias no da su brazo a torcer. Aún en el escenario menos favorable por la llegada de las vacaciones veraniegas, el presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo, considera que hay “margen y espacio” para conseguir del Consejo de Ministros la aprobación de un decreto ley para el reparto obligatorio de mejores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas durante el mes de agosto o principios de septiembre con el que dar respuesta a la emergencia humanitaria por la situación de colapso de los recursos de acogida de la comunidad autónoma, que en la actualidad se hace cargo de más de 5.660 niños, niñas y adolescentes.

Tras el fracaso de la reforma de la ley de extranjería mediante la proposición de ley rechazada en el Congreso el pasado día 23 por el rechazo del PP, Vox y Junts, Clavijo cree ver ahora “predisposición” del Ejecutivo central y del PSOE, por un lado, y del PP por otro, para que negocien durante el mes de agosto y poder pactar un texto que se pueda convertir en proyecto de ley y convalidarlo en el Congreso en septiembre, nada más reanudarse la actividad parlamentaria, para su inmediata entrada en vigor tras la convalidación aunque se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan hacer aportaciones.

Predisposición

Este lunes, tras reunirse en Madrid con representantes de diez organizaciones del tercer sector que trabajan en las Islas con los menores, Clavijo aseguró “tener constancia de la predisposición” de todas las partes, “ahora sí, de que por fin vamos a sentarnos”, en referencia sobre todo la que Gobierno central y PP hagan una negociación directa, algo que, según él, no se produjo para lograr los apoyos necesarios para aprobar en la Cámara baja la proposición de ley de reforma de la ley de extranjería. “No puedes mantener una negociación de un tema de tanta importancia por ‘whatsapp’, tienes que sentarte, tener un ordenador a mano e ir buscando los puntos de encuentro”, afirmó para resaltar ese margen de negociación y acuerdo que cree ver entre socialistas y populares.

Clavijo: “No puedes mantener una negociación de un tema de tanta importancia por ‘whatsapp’, tienes que sentarte, tener un ordenador a mano e ir buscando los puntos de encuentro”

Clavijo dio por hecho que el Consejo de Ministros no aprobará este martes ese decreto ley que reclama el Gobierno de Canarias, algo que, por otro lado, ya descartó en los últimos días el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Con todo, aseguró que el Gobierno de Canarias “seguirá su hoja de ruta a lo largo de todo el mes de agosto” para intentar cerrar un acuerdo entre todas las partes y arbitrar la fórmula legislativa más operativa antes del primer cuatrimestre del año. “El decreto ley es lo que necesitamos para poder atender la emergencia que tenemos en estos momentos y que se va a haber agravada en los próximos meses y la proposición es un texto que lleva una admisión un poco más y profunda que va a permitir que los grupos presenten enmiendas”, explicó el presidente canario antes de subrayar que “vamos a seguir trabajando sin descanso para conseguir el objetivo que en definitiva es garantizar el interés general de los niños y niñas”.

El presidente regional no aportó ningún nuevo elemento sobre ese nuevo escenario de negociación en el que basa sus expectativas, dando a entender en todo caso que las partes eran conscientes de la situación insostenible a la que se enfrenta Canarias en los próximos meses, con la previsible llegada de miles de migrantes desde las costas africanas y entre ellos cientos de menores sin tutela, y la imprescindible reforma legal para su distribución entre todos los territorios. “La idea es poder trabajar en agosto y llegar al punto de encuentro y si a finales de ese mes hay un Consejo de Ministro que aprueba el decreto ley, fantástico”, afirmó, aunque sin descartar la posibilidad de que ese paso se diera a principios de septiembre. “Se tiene que dar, se tienen que aproximar esos acuerdos porque ahora gobierna el PSOE, pero mañana puede gobernar el PP . Realmente ese acuerdo tiene que ser pactado. Tengo esperanza de que en agosto esas reuniones se puedan dar y podamos alcanzar ese punto de encuentro mínimo que nos permita responder a esta situación”, insistió el también líder de CC. Recalcó en este sentido que “no puedes hacer una modificación legislativa sin llegar a un amplio acuerdo y tenemos que estar todos comprometidos en dar esa respuesta como país, no se puede dejar sola a Canarias porque no estamos pudiendo cumplir con los derechos de los menores”.

Puntos clave

Clavijo aseguró, tal como informó a las entidades del tercer sector con las que se entrevistó, que los dos temas claves para desatascar la negociación entre el Ejecutivo central y el PP son el establecimiento del número mínimo de recursos de acogida que tienen que tener las comunidades autónomas, y la financiación estatal de todo el proceso de reparto, es decir, no solo para el primer año de tutela por parte de los territorios, sino hasta la mayoría de edad o incluso más allá. Según él, la exigencia del PP de una Conferencia de Presidentes ya está recogida en el anuncio del Gobierno central de que se producirá en septiembre. No cree, sin embargo, que se pueda asumir la reclamación del PP que la determinación de la edad de los casos en que haya dudas se pueda hacer únicamente en Canarias porque impediría uno de los objetivos de la reforma legal: la distribución de los menores en un plazo máximo de 15 días. “Es imposible porque están los servicios saturados. No es lo mismo distribuir esta tarea entre todo el Estado que hacerlo solo en Canarias, porque entonces la reubicación de los menores en los primeros 15 días no sería efectiva”, afirmó.

El presidente de Canarias y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que le acompañó en la reunión con las ONG, pidieron a las entidades una “radiografía de los recursos de acogida”, con el fin de conocer “la capacidad real y estar preparados por si fuera necesario activar medidas a las que no nos gustaría llegar como carpas en los muelles para dar una primera atención a los niños y niñas que lleguen, porque en función de eso tendremos que empezar a poner las carpas en los puertos”. “Si llegan como en octubre pasado, con una media de cien niños diarios, no podemos dejarlos a la intemperie y de ahí el plan de choque con una contratación de emergencia para poder incorporar a 22 personas que nos permitan desatascar el caos en el que estamos”, explicó.

Clavijo volvió a dejar sobre la mesa la posibilidad de acudir a la justicia y que la comunidad autónoma se declare inhabilitada para acoger a nuevos menores si no hay un acuerdo sobre su reparto a otros territorios. Dijo al respecto que “la realidad que nos va a dar el día a día y lo que ocurra en las próximas semanas y meses”, y que “si no hay una respuesta rápida, con el escenario que se avecina llegará un momento en que estemos totalmente sobrepasados y tendremos que analizar la situación jurídicamente, porque lo que no vamos a hacer, de manera consciente, es poner en peligro los derechos de los menores”.

