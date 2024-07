Los canarios afiliados a partidos políticos apenas superan los 10.000

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) les ha sacado los colores a los partidos políticos, esos que se jactan de contar con miles y miles de afiliados. Con decenas de miles; es más, centenares de miles. Y resulta que no, que no son tantos, ni muchísimo menos. En un país con 45 millones de habitantes, la AEAT apenas contabiliza un total de 286.852 afiliados a fuerzas políticas –la cifra no incluye ni a vascos ni a navarros por aquello de que tienen Hacienda propia–, un número que está a años luz de lo que aseguran los propios partidos. Ahora bien, ¿ocurre lo mismo en Canarias? La respuesta es un sí rotundo.

En el Archipiélago hay 2.177.701 habitantes, según los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), datos que corresponden a 2022. Entre todos ellos, 1.845.701 tienen al menos 18 años, es decir, que son cerca de 1,85 millones de electores potenciales. Pues bien, de acuerdo con la estadística de la AEAT sobre la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2023 –en 2023 se declaró la renta de 2022–, resulta que solo 10.572 contribuyentes isleños se aplicaron la deducción por cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos. Un exiguo 0,57% entre esos más de 1,8 millones de canarios mayores de edad y, por tanto, con derecho a voto y a participar de forma activa en la vida y organización de los partidos.

Un año antes, en 2021, los canarios que pagaron cuotas de afiliación a fuerzas políticas, y que por tanto disfrutaron de la correspondiente deducción en la declaración del IRPF de 2022, fueron 10.834, siempre según los datos oficiales. Así que de un año para otro, entre 2021 y 2022, los partidos de obediencia canaria, todos ellos –las divisiones territoriales de PSOE, PP y Vox, Coalición Canaria, Nueva Canarias, la Agrupación Socialista Gomera, la Agrupación Herreña de Independientes...–, perdieron 262 militantes. En cambio, ocurrió justo al revés en el conjunto del Estado. En 2021, la AEAT tenía controlados a 280.741 afiliados a fuerzas, organizaciones y coaliciones políticas, frente a esos 286.852 de 2022. De modo que el número de militantes se redujo en el Archipiélago en 262 personas mientras que creció en 6.111 en toda España.

La estadística de la Agencia Tributaria incluso permite ver cuál es la cantidad con que, de media, españoles y canarios contribuyen al mantenimiento de las estructuras de sus respectivos partidos. Esos poco menos de 287.000 ciudadanos de todo el país afiliados a fuerzas políticas se beneficiaron por sus cuotas y aportaciones a lo largo de 2022 de una deducción global de 5,4 millones –exactamente 5.445.764 euros–, con lo que la media fue de 19 euros. Y de esos 5,4 millones, hasta 198.145 euros corresponden a las deducciones obtenidas por los 10.572 militantes canarios, de modo que la media en las Islas, como la nacional, es también de 19 euros.

50 millones

Un vistazo a los datos de la AEAT evidencia que también el mayor o menor número de afiliados a partidos políticos, así como la mayor o menor cantidad aportada a estas organizaciones, depende en gran medida de la renta media de cada comunidad. Algo lógico, por otra parte. Así que mientras que la deducción media en el Archipiélago es de 19 euros, en la Comunidad de Madrid alcanza los 22 y en Cataluña se va hasta los 24 euros per cápita. De hecho, los dos grandes motores del país suman cerca de dos millones de euros de esos 5,4 millones que los afiliados a las distintas fuerzas políticas disfrutaron en forma de deducciones en el IRPF por su condición de militantes. Alrededor del 37% del total. De todas estas cifras y porcentajes se desprende que la aportación total a los partidos ronda en España los 50 millones de euros –no se incluyen aquí, cabe precisar, las donaciones que hacen las empresas–, de los que alrededor de 1,8 millones corresponderían a los afiliados que residen en el Archipiélago.

¿Y cuál es la brecha entre los afiliados que los partidos dicen tener y los que verdaderamente tienen? –o cuando menos los que tiene localizados, por decirlo de algún modo, la Agencia Tributaria–. En cifras nacionales, las distintas organizaciones políticas, según su propia información, aseguran contar, en conjunto, con unos 1,3 millones de militantes. Hace diez años eran incluso más, en torno a 1,5 millones. El caso es que esos 1,3 millones de afiliados que contabilizan los partidos son casi cinco veces más que esos menos de 287.000 registrados en la estadística de la AEAT.

Es verdad que a los datos de la Agencia Tributaria pueden escapárseles esos contribuyentes que efectivamente están afiliados a una determinada fuerza política, que pagan la cuota pertinente y que, sin embargo, no se aplican la deducción a la que tienen derecho en la declaración de la renta, en la grandísima mayoría de los casos por desconocer que tienen esta posibilidad y en una parte menor por simple despiste. Pero, con todo, la brecha entre los datos de los partidos y los de la AEAT es tan grande que deja en evidencia los cálculos de aquellos.

Y en Canarias, aunque resulta más difícil conocer las cifras actualizadas de militantes –entre otras cosas porque los partidos nacionales suelen hablar del agregado, y no de cuántos tienen en cada región–, ocurre tres cuartos de lo mismo. Un ejemplo: en 2019, el PSOE isleño informó de que más de 6.500 militantes se pronunciarían sobre el entonces posible pacto de gobierno con NC, ASG y Podemos. Eso sería más del 60% de todos los afiliados que contabiliza la AEAT.

