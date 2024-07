Canarias se sitúa a la cabeza del país en trabajadores con horario nocturno

Los trastornos del sueño se convierten en un problema para quienes trabajan de noche. Es la principal conclusión que se extrae de diferentes estudios que intentan cuantificar el impacto que el turno de noche tiene sobre la salud de los trabajadores. Canarias concentra la mayor tasa de personas que desarrollan su labor entre las 22.00 y las 6.00 horas. Al menos la mitad del horario del 6,8% de los ocupados del Archipiélago se concentra en ese tramo.

Las Islas son la comunidad autónoma en la que la tasa es más elevada, según la Encuesta de Condiciones de Trabajo, cuyos datos para el segundo trimestre de este año se han conocido recientemente. El porcentaje alcanzado en las Islas supera la media del Estado (4,5%) en más de dos puntos. Más datos, en la comunidad autónoma se concentra el 4,6% del total de las personas con empleo de todo el Estado, 2,3 puntos menos que cuando se mide el volumen de trabajo nocturno.

Hay empleos en los que no es posible apagar la luz hasta la mañana siguiente. Sanitarios, fuerzas de seguridad o algunas modalidades de transporte, por ejemplo, conviven durante buena parte de su vida laboral con unos cambios de turno que no contribuyen a su bienestar. Su presencia, no obstante, es necesaria en todos los territorios, por lo que no contribuyen a explicar por qué el Archipiélago tiene la tasa más elevada.

Sí lo hace la intensa presencia de la actividad alojativa en el tejido productivo canario. La atención al cliente durante las 24 horas del día en los hoteles y el efecto arrastre que tiene la presencia de visitantes para el ámbito del ocio nocturno obligan a mantener activa una voluminosa fuerza de trabajo. En el conjunto de la comunidad autónoma son 68.300 trabajadores los que desarrollan su labor de noche, el 6,9% de los que lo hacen en toda España (986.000).

Críticas de Díaz

El pasado mes de marzo, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, trajo a colación la situación de estos trabajadores al incidir en los horarios extendidos del sector de la hostelería en comparación con lo que sucede en otros países europeos.

Tras recibir no pocas críticas por poner en tela de juicio uno de los atractivos que el país tiene para los turistas, la también vicepresidenta segunda del Gobierno central matizó sus palabras circunscribiéndolas a una reivindicación: el abono de las horas nocturnas a los precios marcados, siempre más elevados para compensar el trastorno que supone tener que trabajar de noche.

Trabajar una semana de mañana y la siguiente de noche altera el ritmo circadiano

La mayor parte de quienes llegan o permanecen a sus puestos cuando el sol ya está oculto son asalariados, es decir, son trabajadores por cuenta ajena a los que paga un empleador, también encargado de organizar el trabajo. Sin embargo, el 11,1% (7.600 ciudadanos) son autónomos o pequeños empresarios que estiman conveniente desempeñarse de manera voluntaria de noche para garantizar la buena marcha de sus negocios. El sector del taxi es buen ejemplo de ello, sobre todo en áreas de alta concentración de la actividad turística.

Existen «muchos estudios que intentan medir los efectos del trabajo nocturno y por turnos», explica Anabel Rivero, psicóloga general sanitaria. Con esa introducción, pone de relieve las «contradicciones» que existen en algunos casos. En definitiva, la medición de la relación causa-efecto aún no arroja conclusiones definitivas.

Desincronización

Rivero explica que trabajar durante una semana en un turno de mañana y hacerlo a la siguiente en uno de noche puede generar «alteraciones del ritmo circadiano». En otras palabras, se desincronizan los relojes del cuerpo y del entorno; aparece el sueño a la hora de la comida, por ejemplo, mientras por la noche hay enormes dificultades para poder conciliarlo.

«Los efectos para la salud son bastante perjudiciales, tanto en el plano físico como psicológico», destaca la aseguradora Mapfre. «Aunque se tienda a pensar que el ritmo del organismo se puede acostumbrar a esta rutina, lo cierto es que el cuerpo humano está diseñado para descansar de noche y realizar la actividad por el día», recalcan en su página web.

La aparición de la fatiga crónica es habitual y también el descenso del rendimiento laboral

La mayor concentración del empleo nocturno genera un volumen más grande de incapacidades transitorias (bajas laborales). Aparece la «fatiga crónica», detalla la psicóloga Anabel Rivero, ante la ausencia de «un sueño reparador». La primera víctima es el rendimiento laboral.

En ocasiones, esta vorágine deriva en episodios de «ansiedad o depresión», si bien, como explica la experta, «es difícil determinar si esos problemas son anteriores». La desconexión de la vida social que provocan esos turnos contribuye también al agravamiento.

