El éxito de ‘Tierra Firme’ impulsa una nueva edición tras el verano

Canarias abre las puertas del mercado laboral a una treintena de jóvenes senegaleses con el objetivo de neutralizar su interés por abandonar el país y frenar la fuga de talento. La edición piloto del programa de cooperación Tierra Firme ha llegado a su fin y los alumnos ya están haciendo prácticas en varias empresas de sectores estratégicos para la economía local, como la agricultura, el textil y el turismo. El éxito de la iniciativa ha dado alas al Gobierno de Canarias para promover una edición tras el verano, con el fin de formar hasta a medio millar de jóvenes. «Los resultados han sido excelentes, por lo que queremos seguir formando a más participantes y, probablemente, incluyamos a nuevos sectores como la construcción», señala Paula Medina, coordinadora del programa Tierra Firme y secretaria general de la Cámara de Comercio de España en Senegal, entidad responsable de seleccionar a los alumnos y de establecer contacto con las empresas locales, para que permitan a los estudiantes realizar prácticas y adquirir experiencia, así como de buscar los centros en los que se puede llevar a cabo la formación.

Bousso, de 20 años, y Fatou, de 35 años, son dos de las alumnas que se han formado como costureras en el centro GIE Solidaire de Confection et Artisanat, en la zona periférica de Dakar llamada Pikine y ahora hacen prácticas en la empresa textil Número Uno, estrechamente relacionada con el Archipiélago y con una creciente presencia en África. Entre máquinas de coser, patrones, telas e hilos, las dos jóvenes se han preparado durante meses y ahora se sienten preparadas para empezar a trabajar en alguna empresa de su país. «Tanto la formación como las prácticas me han gustado. Tanto, que se lo he comentado a mis amigas y varias de ellas están muy interesadas en participar en la próxima edición», sostiene Bousso. Por su parte, Fatou reconoce que al principio le costó acostumbrarse al ritmo de las clases, pero después de una semana ya se sintió completamente integrada. «También he hablado con mis amigas para contarles mi experiencia y con el centro por si quieren reclutar a nuevos alumnos», añade la joven.

«Antes me planteaba migrar. Ahora quiero conseguir un buen trabajo en Senegal», afirma Fatou

Ambas estudiantes reconocen que, en algún momento de su vida, pensaron en subirse a un cayuco para salir del país. «Antes sí me planteaba migrar. Mi hermano se fue y yo pensé en marcharme con él, pero tengo tres hijos y no los podía dejar aquí. Ahora lo que quiero es conseguir un buen trabajo que me permita afrontar los gastos de los niños», relata Fatou. Como tantos jóvenes senegaleses, Bousso no tenía un empleo fijo y hacía algunos trabajos para ganar algo de dinero. Gracias a su participación en el programa impulsado por el Ejecutivo canario, esta situación ha cambiado, porque le ha dado alas para conseguir un empleo en su país.

Tanto la Cámara de Comercio de España en Senegal como el Gobierno de Canarias han trabajado estrechamente con las empresas locales, que también se benefician del programa de cooperación, pues consiguen mano de obra cualificada. «Se ha adaptado la formación a las necesidades específicas de las empresas colaboradoras, a las que hemos escuchado para conocer qué perfiles son los que buscan», detalla Medina. Además, para seleccionar a los estudiantes, la Cámara fijó unos criterios en los que priorizaban que los participantes fueran personas en situación de vulnerabilidad que potencialmente pudieran tener la idea de migrar y que tuvieran entre 20 y 35 años.

Falta de conocimientos

Uno de los sectores más potentes en la economía senegalesa es la agricultura. «Es un país con muchísima riqueza natural y con un potencial tremendo para el desarrollo agrícola, pero con una gran precariedad por falta de conocimientos y de know-how», señala Víctor García, responsable de la empresa canaria Agroislas, que participó el programa impartiendo un curso de instalación de sistemas de riego y otro de control de plagas y enfermedades. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia en el sector, García ha impartido clases en países como Marruecos, Mauritania o Cabo Verde, pero reconoce que la experiencia en Senegal ha sido «mágica».

Durante su estancia en el país africano descubrió a una población apasionada por su tierra y con muchas ganas de mejorar. «La gente tiene mucha fuerza y con mucha capacidad de trabajo, a pesar de que viven en unas condiciones climáticas duras», destaca García, quien antes de planificar la formación hizo un estudio sobre el potencial y las carencias de la agricultura local para poder focalizar sus clases.

El mango es uno de los principales cultivos de Senegal y, para García, son los mejores que ha probado nunca. A pesar de la abundancia de esta fruta y de su elevada calidad, gran parte de la cosecha se desperdicia. «No saben qué hacer con ese producto y tampoco tienen recursos para procesarlo como conserva, mermelada o aromatizante», lamenta el responsable de Agroislas, quien subraya que es esta falta de conocimientos la que impide crear oportunidades en el país y hace muchos tengan que mirar al exterior para conseguir un futuro mejor.

«El potencial para el desarrollo agrícola es tremendo, pero falta ‘know how’, señala Víctor Medina

La formación que impartió García estaba pensada inicialmente para ocho alumnos, pero «se corrió la voz», y al final aparecieron 23 jóvenes interesados en conocer los secretos que guarda el sector agrícola. Además de las 80 horas lectivas que impartió, García y los alumnos recorrieron algunos huertos locales por las tardes y logró trasmitirles tanta pasión por el campo que algunos ahora quieren montar sus propias empresas y otros quieren continuar formándose. «Yo no soy ejemplo de nada, pero les conté mi historia y organicé una visita a la facultad de Ingeniería Agrónoma, porque hubo alumnos que mostraron interés por realizar estudios superiores», relata.

Este programa de formación profesional e inserción laboral, impulsado por el Gobierno de Canarias en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Senegal y las autoridades del país africano, cuenta con un presupuesto global de 500.000 euros. Si bien, el proyecto no termina con la preparación de los jóvenes, sino que contempla una fase final de seguimiento y acompañamiento para la entrada en las empresas de las personas beneficiarias. Así, la conclusión de la formación, habrá un grupo de personas cualificadas que pueden ser empleadas tanto en el país de origen como en Canarias, en ámbitos donde existe una gran necesidad de profesionales, favoreciendo así una inserción laboral más rápida y eficaz.

Suscríbete para seguir leyendo