El Parlamento recibe un silencio más de otra investigada por el ‘caso mascarillas’

El objeto social de la empresa Berabemar 2017 SL es el comercio al por mayor y al por menor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios a toda clase de bares, restaurantes y puestos de comida. No obstante, según las investigaciones policiales, es una de las sociedades usadas en el año 2021 para desviar 272.000 euros de los 4 millones del contrato de un millón de mascarillas que suscribió la empresa RR7 de Rayco González con el Servicio Canario de Salud (SCS) y que nunca llegaron a los hospitales canarios.

Tal y como recordó el diputado nacionalista José Alberto Díaz-Estébanez, la Unidad contra el Delito Económico y Fiscal concluyó que el administrador único de RR7 "creó un entramado societario para blanquear el cobro de los 4 millones de euros" para el que utilizó "empresas de familiares directos con el fin de canalizar los flujos obtenidos de la administración pública por una actividad delictiva, es decir, una estafa".

En este contexto es en el que aparece Belén Arencibia en su doble condición de apoderada de la empresa Berabemar y "familiar directo" de Rayco González, pues era su esposa cuando ocurrieron los hechos que investiga la Fiscalía anticorrupción y la comisión del Parlamento que analiza las responsabilidades políticas inherentes a las posibles irregularidades cometidas en la contratación por el SCS del material sanitario para hacer frente a la pandemia.

Sin embargo, Arencibia se apuntó este jueves al sonido del silencio: "me acojo a mi derecho a no declarar porque no tengo conocimiento del problema que se va a debatir aquí".

Díaz-Estébanez: "no estamos encantados de que venga gente a no decir nada en la comisión"

Con su mutismo, la apoderada de Berabemar cerró el círculo de esta primera ronda de comparecencias, que se abrió el 1 de julio con las ausencias de Koldo García, que fue el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos y que es investigado como integrante de la trama nacional de mordidas derivadas de la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas y Juan Manuel Pérez, el empresario grancanario que denunció las posibles irregularidades del ‘caso mascarillas’.

Un nuevo silencio que hizo al diputado nacionalista cuestionarse en voz alta "si hay quienes están trabajando de forma denodada para que parezca que la labor de indagar la responsabilidad política de la gestión de la compra de material sanitario es verdaderamente algo inútil".

"Los diputados no estamos encantados de que venga gente a no decir nada a esta comisión", insistió Díaz-Estébanez y recordó a Arencibia que se la citó "no por ser la mujer de Rayco González sino por haber tenido un papel secundario, aunque necesario, para el escamoteo" del dinero público.

El pasado mes de marzo la Fiscalía Europea levantó el secreto de sumario del conocido como ‘caso mascarillas’ y amplió el ámbito de investigación a "la posible implicación con los hechos de nuevas personas". En concreto, la esposa del administrador de la empresa RR7 y a la Mercantil Yilhal Import and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, un empresario al que no ha podido localizar el Parlamento y con el que Gonzalez cerró presuntamente la compra del millón de mascarillas adquiridas por cuatro millones de euros.

Esas mascarillas llegaron al Puerto de La Luz y de Las Palmas el 10 de marzo de 2021 procedentes de Addis Abeba (Etiopía), por un importe de 2,28 millones de euros. Aduanas, al confirmar que se trataba de una falsificación de mascarillas de la marca 3M, procedió a la destrucción de la totalidad del envío.

A raíz de las posibles nuevas implicaciones, en marzo de 2023, las fiscales europeas solicitaron analizar las conversaciones entre Rayco González, su esposa y Al Sabbagh- el empresario al que el administrador de RR7 denunció ante la Policía Nacional por estafa-así como de Samuel Machín –el comisionista que actuó como interlocutor entre el SCS y RR7–, Arencibia y Al Sabbagh.

Nada de todo esto pudo este jueves ser aclarado por la comisión de investigación pese a las insistentes preguntas de los portavoces: ni siquiera si esos 272.000 euros se usaron para comprar un Porsche y un Audi.