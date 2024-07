Torres dice que el Estado “no abandonará” a los menores pero ve “imposible” el decreto ley

El Gobierno central “no abandonará” a los más de 5.600 menores migrantes no acompañados que ahora tutela Canarias y estudiará en los próximos días con el Ejecutivo regional las posibles medidas a adoptar, pero mantiene su rechazo a la posibilidad de aprobar de manera urgente un decreto ley para el reparto entre todas las comunidades autónomas. Así lo expreso este miércoles el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, un día después de que los votos del PP, Vox y Junts impidieran en el Congreso la toma en consideración de una proposición de ley para la reforma de la ley de extranjería que arbitraba un mecanismo permanente y reglado para esa derivación automática. Torres dijo “nosotros no vamos a dejar abandonados a los niños y niñas”, y que aunque “es muy complicada una modificación legislativa”, el Gobierno “es sensible y lo ha demostrado con su voto, con su compromiso y con el trabajo de estos meses”.

Torres hizo balance, en una comparecencia en el ministerio, de todo el proceso de elaboración de la iniciativa legislativa trabajada por los gobiernos central y canario durante los últimos meses, y del rechazo a la misma por parte de los grupos antes citados, y expresó su “tristeza” por el resultado de la votación del martes y su efecto sobre la situación de los en Canarias, Ceuta y Melilla. “Basta ver cómo se encuentran para preguntarse cómo hay grupos políticos que no quisieron que dialogáramos en una tramitación de una iniciativa legislativa”, afirmó en un claro tono y una evidente expresión de frustración. El ministro reconoció no conocer cuál puede ser la solución ahora, pero ve “imposible” llevar al Consejo de Ministros la aprobación de un decreto ley mientras el PP no cambie de posición.

“Con lo que ayer (por el martes) vimos, no podemos contar con el PP a no ser que reflexionen y cambien su postura”, afirmó. “No es sencilla la solución porque estamos hablando de una competencia autonómica. No es una competencia del Gobierno de España, pero tenemos que buscar salidas a esos niños y niñas que están en esos territorios”, insistió antes de reconocer que “no puedo responder sobre cuál es la solución porque lo hemos intentado con lo que entendíamos que era la posible”. Según él, “el PP ha querido poner por delante una derrota de Pedro Sánchez y del Gobierno”, pero aseguró no asumir como tal derrota el rechazo de la propuesta “porque estamos con la conciencia del trabajo realizado junto al Gobierno de Canarias, lealmente”.

Intercambio de documentos

Torres rechazó de forma contundente las acusaciones, entre otras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de no haber tenido voluntad política de alcanzar un acuerdo con el PP y defendió justo lo contrario, que el partido de Núñez Feijóo ha sido el único con el que se han intercambiado documentos para intentar sumarle al acuerdo, y ante el que el Gobierno ha cedido asumiendo muchas de sus demandas, además de la disposición a incluir otras durante la tramitación parlamentaria de la propuesta de reforma legislativa. En concreto, aseguró que hasta en tres ocasiones, la última antes del debate del Congreso del martes, le expresó al portavoz del PP, Miguel Tellado, la aceptación de medidas como la celebración en septiembre de la Conferencia de Presidentes, y la garantía de financiación según los criterios acordados por la conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, con posibilidad de cambiarlos en un plazo de tres meses si así lo acordaban las comunidades autónomas en ese foro. “Hemos intentado hasta el final que (el PP) se sumara a la admisión a trámite de la proposición de ley, pero no han querido, siempre han puesto una excusa y una complicación más”, resumió.

“Llevo semanas defendiendo que la única solución posible es la modificación de la ley, la única solución segura, estable, permanente era esta modificación legislativa que no quisieron que simplemente empezara a caminar. Hemos tendido la mano, me he apartado de la polémica durante todo este proceso. Es una situación que exigía altura de miras y postura de Estado y lo que ha hecho el PP ha sido poner pegas porque para ellos primaba más una derrota del Gobierno que el interés de estos niños y niñas”, resumió el ministro en relación con la negociación con los populares.

Voluntad política

Torres justificó que el Gobierno rechazara el martes retirar la proposición de ley para que no se sometiera a votación y seguir negociando, según reclamó la diputada de CC, Cristina Valido, y secundó el PP, porque “no tienen ningún efecto”. “Hubiera sido exactamente igual que no ser aprobada, porque eso no impide que se pueda presentar cualquier otra iniciativa en agosto si hay voluntad política”, afirmó. Además, considera que “era una falta de respeto al trabajo realizado, a los grupos que han dicho ‘sí’, y que lo han hecho sin que les introdujéramos de inicio muchas de sus propuestas”. Agradeció de hecho a cada uno de los grupos que respaldaron la medida, mencionándolos uno por uno, pese a que no se incluyeron apenas propuestas de cada uno de ellos para hacerlo durante la tramitación. “La situación es tan grave y el asunto tan humanitario que no hacía falta sentarse con los grupos para empezar la tramitación. Votar en contra no tienen ningún sentido desde el punto de vista humano, ni explicación, ni excusa, ni defensa”, recalcó el ministro.

El ministro también recordó a Clavijo que cuando ambos gobiernos cerraron el acuerdo sobre el texto que se iba a presentar en el Congreso, que fue respaldado por todas las fuerzas políticas canarias, salvo Vox, cada una de las partes se comprometió a buscar los apoyos de sus respectivos aliados en Canarias y en Madrid, pero que fue él quien en realidad lideró las negociaciones con el PP. “Fue él (Clavijo) quien se comprometió en conseguir esos votos. Tendrá que explicar por qué su socio de Gobierno en Canarias y él como presidente de una coalición no consigue que el PP apoye iniciar el trámite”, afirmó el ministro, quien sostiene que, finalmente, “quien ha intercambiado documentos y hablado con el portavoz del PP he sido yo”. “O no pudo Clavijo, o no quiso Domínguez, y el trabajo al final lo tuve que liderar yo hablando con el portavoz del PP”, insistió.

Ataques

Torres dijo haber “aguantado ataques de todo tipo por parte del PP y el propio vicepresidente del Gobierno de Canarias, (Manuel Domínguez), recordando que el también presidente de los populares canarios llegó a decir que el texto era “una vergüenza” pese a llevar el aval del presidente de Canarias. Según Torres, esa era “una crítica” a él como ministro, pero que también afectaba a Clavijo como firmante del acuerdo. “Podrán seguir buscando las excusas que quieran, pero ellos son responsables” del fracaso de la medida, en referencia a los populares.

Torres, aunque evitó incidir excesivamente en un enfrentamiento directo con Clavijo y con el Gobierno de Canarias y da por seguro que van a seguir trabajando sobre el tema en cuestión, sí quiso responder al hecho de que el líder de CC haya centrado sus críticas en el PSOE, en el Gobierno central y en él mismo como ministro responsable de la gestión de este proceso. “El señor Clavijo lo que tiene que decidir es si ataca a quien ha apoyado la reforma y si defiende a quien ha dado la espalda y ha votado no. Es su socio de Gobierno, lo tiene difícil, porque buscar excusas que caen por sí mismas tiene poco recurrido”, concluyó.