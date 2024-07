PP, Vox y Junts tumban el reparto de menores tras intentar CC un acuerdo

La pugna partidista entre PSOE y PP, a la que se suma la actitud de Junts como socio díscolo de Pedro Sánchez, bloqueó el martes en el Congreso de los Diputados la modificación de la Ley de Extranjería que debía permitir el reparto de menores migrantes que colapsan la red de acogida de Canarias entre las autonomías. La propuesta acordada por el Gobierno de España y el de Canarias y asumida por las formaciones que respaldan a Sánchez salvo Junts fue rechazada por los 177 votos de PP, Vox y los independentistas, pese a que CC trató de que se retirara para apurar la negociación. Sin embargo, el PSOE se negó. La insolidaridad de las autonomías y de las fuerzas políticas deja al Archipiélago solo en la acogida de casi 6.000 menores. Tampoco salió adelante la denominada senda de estabilidad, necesaria para aprobar los presupuestos del Estado del año 2025, que se retrasan, lo que vuelve a dejar en el aire la agenda canaria acordada por los socialistas con CC. La nueva derrota del Gobierno también vino de la mano de Junts, al volver a votar junto a PP y Vox.

Canarias se queda de momento sin solución a corto y medio plazo a la emergencia por la situación de los menores migrantes no acompañados. Los más de 5.600 niños, niñas y adolescentes que tutela en estos momentos la comunidad autónoma no tienen en el horizonte una mejoría.

El martes por la tarde, mientras llegaban a Gran Canaria dos menores más en un cayuco con 140 personas de origen subsahariano, fracasaba en el Congreso la proposición de ley para la reforma de la ley de extranjería que iba a suponer un reparto obligatorio de los pequeños por todos los territorios del Estado.

Las divergencias entre el Gobierno y el PP han imposibilitado un acuerdo de mínimos y la propuesta, negociada y acordada entre el propio Ejecutivo central y el de Canarias, fue rechaza por el pleno de la cámara también con el voto en contra de Vox y Junts tras un tenso debate.

El resultado final, de 177 votos en contra frente a los 172 a favor (de PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu, CC, Podemos y BNG) y una abstención (UPN) aboca ahora a una reconsideración de la estrategia por parte del Estado y del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta que el primero se niega a llevar al Consejo de Ministros la aprobación de un decreto ley al considerar que estaría destinado a un nuevo fracaso por el rechazo del PP.

Los grupos parlamentarios siguieron el guion previsto y pese a las expectativas de una negociación de última hora, nadie dio su brazo a torcer consumando la división desde la que se partía. De hecho, ante la evidencia de que la reforma legal no iba a tomarse en consideración, la portavoz de CC, Cristina Valido, propuso durante el debate la retirada de la iniciativa para dar tiempo a una negociación, algo que acabaría respaldando el PP. «No puedo llegar a Canarias sin acuerdo. Si no lo hay en los próximos minutos pediré que no se vote y se quede sobre la mesa y sigamos hablando», avanzó Valido durante su intervención.

La portavoz popular en el debate, Ana Isabel Alós, respaldó la idea de CC: «Retiren esta ley y pónganse a negociar si de verdad hay voluntad. Convoquen un pleno extraordinario y monográfico sobre inmigración y la Conferencia de Presidentes». Sin embargo, el Gobierno rechazó la medida.

Condiciones del PP

En la sesión parlamentaria se reprodujeron los argumentos que los grupos que una y otra parte llevan esgrimiendo desde hace semanas, con acusaciones entre el PSOE y el PP de ser responsables del bloqueo.

Los socialistas y la mayoría de sus aliados parlamentarios acusaron al PP de no ser solidarios con Canarias y la situación de los menores migrantes, y de asumir postulados de la ultraderecha en política migratoria, mientras los populares responsabilizaban al Gobierno por no recoger sus peticiones, y dejar al margen a las comunidades autónomas, además de carecer de política migratoria. Los portavoces del PP coincidían en considerar que el Gobierno estaba actuando con la única intención de evitar que pudieran respaldar la reforma de la ley de extranjería para acusarles de «insolidarios» con Canarias.

En último término, el PP ‘redujo’ a cuatro sus exigencias para apoyar la reforma en extranjería, o al menos una abstención que posibilitaría la toma en consideración de la propuesta, en los términos trasladados por su portavoz parlamentario en el Congreso, Miguel Tellado, al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres: convocatoria de una Conferencia de Presidentes para abordar el problema; garantías de financiación a las comunidades autónomas; declaración de emergencia migratoria en todo el territorio nacional y compromiso de que el Estado se hace cargo de los menores cuando los territorios se declaren sobresaturados.

El Gobierno y el PSOE sostuvieron que todas esas reclamaciones, o están ya recogidas en el texto o se pueden incorporar durante la tramitación de la propuesta de reforma legal. Tanto la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en declaraciones a los medos, como el portavoz socialista en el debate, Luc André Diouf, resaltaron que lo que se abordaba en ese momento era una toma en consideración y que el PP podría negociar otras medidas durante la tramitación, teniendo en cuenta que sus votos seguirían siendo necesarios para su aprobación definitiva.

Por parte de Junts, su portavoz, Miriam Nogueras, insistió en su demanda de que Cataluña quedara fuera de la aplicación del reparto de menores argumentando que esta comunidad está negociando con el Gobierno central el traspaso de las competencias en la materia, algo que el Ejecutivo ya rechazó.

Durante casi toda la jornada entre el debate a primera hora de la mañana y la votación, producida a las 9 de la noche, Torres y Rego estuvieron intentando un acuerdo con el PP y con Junts para tratar de salvar la propuesta, aunque en realidad no hubo contactos directos con los portavoces del PP.

Fue el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien asistió al debate desde la tribuna de invitados, el intermediario con encuentros o mensajes entre la partes, reclamando por su parte a Torres estudiar la posibilidad de retirar la propuesta. Tanto la abstención de los populares, como la de los siete diputados de los independentistas catalanes permitirían la toma en consideración de la proposición de ley, pero no hubo nunca un atisbo de acuerdo con ninguno de los grupos.

Retirada descartada

El PP reclamaba un compromiso por escrito de que el Gobierno aceptaba sus condiciones, aunque siempre mantuvo su convicción de que «lo único que busca es que nos retratemos en la votación».

En todo caso, solo hubo posibilidad de una reiteración de posiciones previas, mientras por otro lado el Ejecutivo central y el PSOE rechazaron retirar la propuesta alegando que ya estaban pactados los apoyos de otros grupos, y que esa salida no garantizaba que en el futuro prosperara otro tipo de iniciativa. Además, considera que el PP ha ido en todo momento alegando argumentos distintos a medida que se han ido admitiendo sus peticiones.

Tanto Torres como Clavijo evitaron hacer una valoración de urgencia de lo sucedido en el Congreso. El presidente de Canarias había convocado a los medios para hacerlo tras el debate de la mañana, pero lo aplazó a la vista de las negociaciones que se pusieron en marcha. Ya asumiendo que no había acercamiento entre el PSOE y el PP, a media tarde tomó rumbo regreso a Canarias suspendiendo definitivamente su comparecencia antes los medios.

Torres, por su lado, se limitó a señalar en conversación informal con los periodistas que «hemos hecho todos los esfuerzos que estaban en nuestras manos». Para hoy, ha convocado una rueda de prensa en el Ministerio con el fin de hacer una lectura sosegada del fracaso de la medida que más tiempo le ha ocupado desde que llegó al departamento, así como para exponer qué pasos se plantea dar tratar de dar una salida a la situación en Canarias.