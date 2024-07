Manuel Domínguez, vicepresidente canario: «El PP siempre quiso negociar, pero no hubo respuesta por parte del Gobierno»

«No he escuchado nunca a un dirigente del Partido Popular decir que no está dispuesto a aprobar la reforma de la ley de extranjería», afirmó Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder de los populares en las Islas. El problema, señaló, está en la falta de interés por parte del Gobierno de España en sentarse para llegar a un acuerdo. «Nosotros siempre hemos querido negociar, pero no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo», sostuvo Domínguez, quien detalló que el día 13 de junio pusieron sobre la mesa seis puntos para mejorar el texto y no hubo reacción por parte del Gobierno hasta ocho días después, apenas 48 horas antes de la votación de la toma en consideración de la reforma legal en el Congreso de los Diputados.

«El Ejecutivo respondió con evasivas y dijo que esas eran las condiciones, que quedaba el trámite de enmienda y que hasta entonces no se podía hablar. Era una cuestión de negociar, pero se planteó como un o lo tomas o lo dejas», explicó Domínguez. De esos seis puntos, hay dos «a los que el Gobierno no se quiere enfrentar», según el líder de los populares isleños. Por un lado, las garantías de financiación para las comunidades autónomas que acojan niños migrantes; y, por otro lado, la incorporación de todas las regiones al reparto, incluso cuando se deriven las competencias de migración al País Vasco y a Cataluña.

Ruptura del pacto

El vicepresidente canario considera que la «obsesión» del PSOE es romper el pacto entre PP y Coalición Canaria. A su juicio, el objetivo del Gobierno central era «buscar un culpable, no una solución» y añadió que «la mentira tiene las patas cortas y se ha evidenciado que el Ejecutivo de Sánchez nunca tuvo interés por negociar con el PP».

El plan para solucionar la crisis humanitaria que vive Canarias por la acogida de cerca de 5.600 menores migrantes ahora pasa por intentar conseguir que el reparto se haga por decreto ley. Pero, según Domínguez, el Gobierno de España sigue descartando esa vía «por no molestar a los partidos independentistas y garantizar la permanencia de Sánchez en La Moncloa y la presidencia de Salvador Illa en Cataluña».

Domínguez sigue reclamando una solución urgente para Canarias, pues la situación es «insostenible e inhumana». Según afirmó, el Gobierno de España «no existe», pues «solo desempeña una función de Presidencia y de Ministerios, pero no puede gobernar, legislar o tomar decisiones». Sobre el posible interés de los populares en evidenciar esa debilidad del Ejecutivo, Domínguez aseguró que en este asunto su formación no ha entrado en juegos políticos ni ha habido trampas. Se ha hecho lo que está en manos de un grupo de la oposición, que es plantear iniciativas para mejorar esa posible modificación legislativa», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo