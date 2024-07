Canarias pierde casi 300 millones por el rechazo al nuevo objetivo de déficit

Los presupuestos generales del Estado de 2025 se tambalean tras el nuevo rechazo a la senda de estabilidad y déficit presentada por el Gobierno central para elaborar las cuentas del próximo año. En la propuesta del Ministerio de Hacienda las comunidades autónomas cuentan con una mayor capacidad de gasto público al autorizarse un margen de déficit de una décima entre este año y 2026.

Según las estimaciones realizadas por la Administración estatal, Canarias vería reducida su capacidad de gasto en cerca de 300 millones de euros -296,5- en los tres años por no contar con esta décima. Sin embargo, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, le resta importancia al asegurar que la Comunidad Autónoma no necesita ese déficit «porque tenemos superávit, equilibrio estructural, por lo que en términos de capacidad de financiación no nos afecta».

El pasado mes de marzo el PP en el Senado también tumbó el objetivo de estabilidad. Poco tiempo después se convocaron elecciones anticipadas en Cataluña y el Gobierno de Pedro Sánchez decidió prorrogar los presupuestos de 2023, con lo que los objetivos de déficit quedaron pendientes de una nueva revisión de cara a las cuentas del próximo año, pero con un plan presupuestario que se presentó en Bruselas más restrictivo en el que las comunidades no contaban con más margen de financiación. La inesperada derrota parlamentaria del martes en el Congreso, por el voto contrario de Junts, vuelve a colocar las cosas en la casilla de salida hasta que después del verano el Gobierno lo intente de nuevo.

Canarias es la séptima comunidad autónoma que más fondos pierde de capacidad de gasto por el rechazo a la propuesta de Hacienda. En términos globales las comunidades perderían unos 7.500 millones de euros por la nueva senda del déficit y que podían utilizar para incrementar el gasto público. Las regiones más afectadas son Madrid -1.583 millones-, Cataluña -1.543- y Andalucía -1.090 millones- , seguidas de la Comunidad Valenciana -764-, Galicia -422- y Castilla y León -388-. A continuación se sitúa Canarias con 296,5 millones. Las Islas perderían este año 56,2 millones, en 2025 117,5 millones y en 2026 122,8 millones, según las previsiones del Gobierno central.

Asián reclama un reparto más justo del déficit porque el Estado se queda con el 96% del total

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mediados de julio la ministra María Jesús Montero adelantó que los objetivos propuestos suponían una mejora para comunidades y ayuntamientos. Los gobiernos autonómicos tendrían hasta dos décimas más de margen de gasto, ya que la senda anterior preveía que cerraran tanto 2025 como 2026 con un superávit del 0,1%, frente al déficit del 0,1% que les concede la senda que acaba de ser rechazada. Es decir, se les daban dos décimas más para gastar.

La consejera de Hacienda advierte que esta décima de déficit que se le concede a las comunidades autónomas es insuficiente porque es el Estado el que se queda con el 96% de la capacidad de gasto por el déficit al contar con el 2,2% de la Administración General del Estado y el 1% de la Seguridad Social. Sin embargo, las comunidades tienen el 0,1% y los ayuntamientos el 0%, es decir, el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos. «Lo que pedimos es que las cifras del déficit se repartan mejor y no se quede tanto reservado para el Estado», añade Asián. La titular de Hacienda del Gobierno regional subraya que a Canarias no le afecta la décima de déficit autorizada por la senda de estabilidad: «En términos de capacidad de financiación no nos afecta porque no estamos en esa situación, no necesitamos ese déficit porque tenemos superávit y equilibrio estructural».

-0,1% Margen de gasto En la nueva senda de estabilidad el Ministerio de Hacienda autoriza a las comunidades una décima de déficit, lo que otorga un margen de gasto en función del PIB de la región. 7.500 Volumen total de fondos El conjunto de comunidades autónomas podrían gastar hasta 7.500 millones más si se permitiera el objetivo de déficit. Con el objetivo anterior están obligadas al equilibrio. 296,5 Capacidad para las Islas La Comunidad Autónoma canaria tendría una capacidad de gasto de 296,5 millones hasta 2026, según los cálculos de Hacienda, repartidos entre los tres ejercicios.

Más que en los objetivos de estabilidad y déficit Matilde Asián pone el foco en la regla de gasto y los impedimentos que tiene Canarias en este sentido, pese a contar con una deuda baja y tener superávit. De esta forma recuerda que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya ha expuesto que la mayoría de las instituciones incumple con la regla de gasto por lo que «si las comunidades, cabildos y ayuntamientos incumplen es que algo pasa», por lo que reiteró su petición de que el Ministerio de Hacienda «flexibilice» la Ley de Estabilidad Presupuestaria adecuándola a los nuevos criterios de las reglas fiscales de la UE, que son más flexibles que los vigentes antes de la pandemia del Covid.

Asián sí destacó que el Gobierno central haya actualizado las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a través del decreto ley que prorroga las medidas del escudo social por la inflación y la guerra de Ucrania. No obstante, la consejera de Hacienda recuerda que esta actualización tendría que haberse realizado en enero y, tras aprobarse el pasado martes, no recibirán las transferencias al menos hasta septiembre, ya que hasta el momento se han recibido las entregas con las cifras de 2023.

Hernández Cerezo (PSOE) ve «incomprensible» el voto negativo del PP en el Congreso

Por su parte, el diputado y responsable de asuntos económicos y presupuestarios del PSOE, Manuel Hernández Cerezo, criticó que el voto negativo del PP al objetivo de déficit supone «menos recursos para destinarlos a los servicios públicos», por lo que Canarias pierde capacidad de gasto. Para el parlamentario socialista es «incomprensible» la actitud del PP, que ya hizo lo mismo en el Senado cuando se estaba intentando confeccionar las cuentas de 2024, que finalmente no salieron adelante.

Hernández Cerezo confirmó que el Ministerio de Hacienda volverá a presentar las mismas cifras en un nuevo intento de que sean respaldadas porque, en caso contrario, se volverá al plan remitido a Bruselas y que «rebaja la capacidad de gasto de Canarias» porque no concede margen de déficit a las comunidades autónomas, por lo que hace un llamamiento tanto al PP como a Junts para que no sigan con el bloqueo parlamentario.

Vuelve la «incertidumbre» a los presupuestos La espada de Damocles que se cierne sobre los presupuestos del Estado de 2025 repite un escenario parecido al de hace un año, cuando el Gobierno regional inició los preparativos de elaboración de las cuentas autonómicas de este año sin tener los objetivos de estabilidad y el techo del gasto del Estado. La consejera Matilde Asián indica que la «incertidumbre» siempre es negativa para confeccionar los presupuestos porque no se cuenta con las magnitudes necesarias para determinar con más precisión el volumen de ingresos y gastos. Las entregas a cuenta a las que tienen derecho las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos se realizan haya o no presupuestos del Estado porque se rigen por el sistema de financiación autonómica y se pueden incluir en cualquier ley que se apruebe en el Parlamento, como ocurrió ahora con el decreto ley del escudo social. Sin embargo, la falta de presupuestos debilita el «esfuerzo inversor» del Estado y cuyas cifras no se pueden introducir en las cuentas canarias sin estar aseguradas. | R. A. D.

