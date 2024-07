Tenerife arrasa en el Burger Fest de Las Palmas de Gran Canaria.

La trasera del parque de Santa Catalina se ha transformado este fin de semana en la capital de Canarias de la hamburguesa de autor, con 26 creaciones para la ocasión que compitieron por el título de mejor hamburguesa. Se alzó con el primer premio Mostazza, de Tenerife, seguido de Briochef, de Madrid, y de Ghios, también de Tenerife, con galardones de 1.000 euros, 300 euros y 150 euros, respectivamente.

El éxito de esta segunda edición del Burger Fest Canarias Las Palmas, que desde el viernes hasta el domingo se celebra en la capital grancanaria, ha sido brutal, con casi 20.000 asistentes que han llenado la Plaza de Canarias los tres días para disfrutar de siete firmas de cerveza artesanal y una veintena de hamburgueserías, algunas invitadas de Madrid y de Barcelona tras arrasar en los certámenes de sus comunidades autónomas.

El festival, que se celebra en Tenerife desde 2019, consolida ahora su participación en Gran Canaria con esta segunda edición en la capital, apoyado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Los asistentes destacan la mejor organización de este año, con sus mesas, sus zonas de sombra y una variada oferta musical para acompañar la experiencia gastronómica.

Música de la buena

Como ejemplo los Serial Killerz, un dúo de Barcelona lleno de energía con la batería y sus ritmos electrónicos, además de DJs reconocidos para animar el tardeo como Juana La Cubana, Renzzo El Selector, Estro, Fano Sánchez, J. Rodríguez, MCR Selector, Sanfry o Twinyi. Porque comerse una hamburguesa de autor por 12 o 15 euros mientras suena Joe Division está guay, pero disfrutar de la carne envejecida, el queso madurado y una salsa rara está mejor todavía.

Liga, de Europa del Este y desde hace 13 años afincada en Costa Teguise, Lanzarote, lo tiene claro: «El secreto de una buena hamburguesa está en la grasa, el queso y mucho amor», revela la «jefa» del Leo´s Burguer, que ha presentado al concurso la Fuckin Bacon, con 130 gramos de Angus, pan de papa, mermelada de bacon y tomate, alioli de pimiento de piquillo, queso cheddar y el toque crocante de los quicos.

Otra propuesta que llamó la atención es La Manolita, de Beers, pioneros en esto de las hamburguesas de calidad en La Laguna, Tenerife, donde abrieron su establecimiento en 2013. Lleva 160 gramos de carne con cortes madurados 60 días, mermelada de bacon, doble de cheddar, dos salsas de la casa y un queso gouda añejo de 36 meses de curación que la hace distinta.

Tenerife arrasa en el Burger Fest de Las Palmas de Gran Canaria. / Juan Carlos Castro / LPR

El veredicto del público

Carlos Yánez Marrero, sin embargo, no se queda con la Fuckin Bacon ni con La Manolita, sino con la London Brige, que está creada en la cocina de un local de Mataró, tras una viaje a la capital de Inglaterra para buscar inspiración.

Yánez, a pesar del calor, acudió en pareja con otros amigos y un bebé a probar «cinco hamburguesas», todas seleccionadas previamente en casa para no perderse entre tanta oferta gastronómica. «Todas estaban buenas, pero el sabor de la carne en la London Brige era espectacular», opina el joven. Manuel Pedrero, su amigo, lo corrobora. «Todas fantásticas, pero nos quedamos con esa», añade.

La London Brige es una creación de Double Biere, un restaurante de Mataró, Barcelona, que ha logrado el segundo y el tercer puesto a lo mejor hamburguesa de Cataluña, explica Edgar Campos, que lleva seis años con el local y está valorando con su socio abrir otro en las islas. De la London Brige, además de la vaca vieja madurada 45 días, destaca el cheddar inglés, la confitura de higos y esas raíces venezolanas de todo su equipo. «Nos gusta mucho Tenerife y Las Palmas», confiesa.

Sabores de fuera

Yánez y Pedrero agradecen que la organización traiga firmas de fuera para completar la oferta isleña, con propuestas consagradas como La Quícara o la All or Nothing, también presentes en el festival del Santa Catalina. También valoran de forma positiva la distribución del espacio, con menos colas, aunque por la noche, en las horas punta, con más de 4.500 personas, las dos horas para comer en algunos puestos no te las quitaba nadie.

Este domingo es el último día para disfrutar del festival, desde las 14:00 hasta las 22:00 horas, con entrada gratuita y una estupenda reproducción del coche original de Los Cazafantasmas para crear ambiente y sumergirte en la cultura norteamericana de la carne rápida.

Entre los puestos a visitar hay una selección de lo mejor de las Islas, con All or Nothing, Rockabilly, Caminando por el Mundo, Kaleta, Malditas Smashburgers, 200 gramos, La Chula, Madre Mía, La Chachi, Estarico, Mostazza, Viena 30, Leo’s Burguer o el foodtruck Costumbres Argentinas, entre otros.