Gabilondo urge a cambiar ya la ley de extranjería y a no dejar sola a Canarias

Con tanta mesura como claridad, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, exhortó ayer a las Cortes, y por ende a los grupos parlamentarios, a aprobar de inmediato cuantas «modificaciones legales» sean necesarias para paliar la crisis migratoria en Canarias. La reforma de la ley de extranjería, con la que se pretende que todas las comunidades autónomas acojan y se responsabilicen de una parte de los niños y chicos llegados a las Islas en pateras y cayucos, no va a ser la solución a una crisis cuyo origen está en las guerras, la violencia y la falta de oportunidades en el Sahel, pero tan evidente como esto -puntualizó el Defensor del Pueblo- es que «no se le puede pedir a una comunidad que asuma este problema por sí sola».

Gabilondo visitó durante la mañana de ayer, junto con la Diputada del Común de Canarias, Dolores Lola Padrón, uno de los grandes recintos que el Gobierno regional ha tenido que improvisar para la acogida de los alrededor de 5.600 menores que, solos, sin ningún familiar, han llegado al Archipiélago a bordo de barcazas. La visita fue al centro ubicado en Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife, donde permanecen más de 200 chicos y del que el exministro dijo salir «conmocionado».

El Defensor del Pueblo, pese a la sobriedad inherente a los cargos públicos apartidistas, se manifestó con una claridad meridiana sobre el papel de las instituciones isleñas, de las Cortes Generales y de los Gobiernos autonómicos en una crisis que amenaza agravarse en cuanto el Atlántico entre en su fase de mayor calma. Está por ver si entonces, a partir de septiembre, se produce ese incremento de pateras y cayucos que se da por descontado, aunque el Defensor del Pueblo expuso que la situación ya es lo suficientemente grave como para que todo el mundo tenga claro que la «corresponsabilidad» es imprescindible. «Sin corresponsabilidad no hay horizonte», subrayó el que fuera ministro de Educación en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa.

«Todas las comunidades deben sentir que este es un problema que les concierne»

En esa línea, Gabilondo argumentó que la solidaridad siempre es necesaria, «por supuesto», pero precisó que, por sí sola, se ha revelado insuficiente: «Se ve que no resuelve los problemas». Por eso, y dado que con llamamientos a la solidaridad «no podemos llegar adonde debemos», es necesario interiorizar la idea de la corresponsabilidad, y para empezar deben hacerlo todos los Gobiernos autonómicos, sin excepción. «Todas las comunidades deben sentir que este es un problema que les concierne», explicó el Defensor del Pueblo durante una posterior visita a la Villa de La Orotava, al norte de Tenerife. «Toda España ha de saber que este es un asunto de todos, de todos nosotros», insistió el filósofo -Gabilondo es catedrático de Metafísica en la Universidad Autónoma de Madrid-.

Esfuerzo

El Defensor del Pueblo -el alto comisionado de las Cortes Generales para la tutela de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los ciudadanos- apuntó, eso sí, que la evidencia de que Canarias no puede afrontar en solitario una crisis migratoria de esta magnitud no obsta para que el Gobierno regional «no deba hacer todo lo que pueda». En este sentido, Gabilondo se mostró preocupado por la educación y formación de los chicos migrantes, muchos de los cuales ni siquiera están escolarizados por más que la realidad haya evidenciado que su situación no es cuestión de días.

«Llevan [los 200 que residen en el centro de Hoya Fría] más de dos meses ahí; están sin expectativas y sin horizonte hacia el que dirigirse», profundizó el exministro, que pidió a las instituciones un mayor «esfuerzo» para, por ejemplo, escolarizar a los chiquillos. «Y si faltan recursos, que se pongan, porque España tiene capacidad para ello y porque, sin necesidad de caer en el melodramatismo, hay ámbitos de emergencia en los que actuar», agregó el histórico político socialista, que en este punto volvió a mirar a las restantes autonomías: «Algunas comunidades dicen que no tienen sitios [donde acoger a los menores migrantes]..., pues vayan teniendo sitios», amonestó el Defensor del Pueblo.

Gabilondo tampoco titubeó al referirse al papel que juegan y deberían jugar las Cortes ante la crisis en el Archipiélago. No porque los cambios normativos, y más en concreto en la ley de extranjería, vayan a ser una suerte de varita mágica que de un día para otro acabe con el problema, ni muchísimo menos, pero sí porque entre las medidas «urgentes y estructurales» que hacen falta figura precisamente esa reforma legislativa por la que el Gobierno que preside Fernando Clavijo lleva meses luchando. «Con esto no se va a resolver todo», repitió el Defensor del Pueblo, pero «no se le puede pedir a Canarias que haga un esfuerzo para resolverlo por sí sola». «El Congreso tiene que hacer algo, porque esta situación no puede sobrellevarse como de hecho se sobrelleva», sentenció.

«Algunas autonomías dicen que no tienen sitios..., pues vayan teniendo sitios»

El exministro aclaró que en modo alguno pretende decirle al Congreso qué es lo que debe y no debe hacer -«el Parlamento sabrá lo que tiene que hacer»-, pero sí puso énfasis en el mensaje: «Yo simplemente digo que tiene que hacer algo». Los migrantes, y ni que decir en el caso de los niños y demás menores de edad, «no pueden ser objeto de transacción política» y tampoco un «elemento de discordia política». «Creo que ya hay suficientes discordia y confrontación», enfatizó Gabilondo, que reconoció la falta de diligencia con que, en general, se ha afrontado y gestionado la crisis migratoria en Canarias. «En este tema llegamos tarde, sí... A todos nos ha faltado diligencia; siempre estamos ocupados en asuntos de enorme importancia, pero es que este es un tema de derechos humanos y, como tal, de absoluta prioridad», admitió.

Para ilustrar la gravedad de la situación, Gabilondo recordó que el improvisado recinto de acogida de Hoya Fría fue en su momento una instalación para albergar palomas, una especie de gran palomar reconvertido para una capacidad inicial de en torno a 50 chicos y en el que finalmente duermen 200. Allí han de hacer turnos para todo: para comer, para ver la tele, para las actividades... «No digo que no se los esté atendiendo bien, pero aun con toda la estructura que existe, es muy probable que no se esté pudiendo llegar a todo», continuó.

En sintonía con el exministro, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, se mostró ayer contundente en repulsa de los discursos de odio contra los menores migrantes, «quienes deben ser atendidos exactamente como nos gustaría que se atendiera a nuestros hijos si tuvieran la desgracia de quedarse sin nosotros». Por eso, añadió Delgado, son precisas reformas legislativas y «todos los esfuerzos necesarios y más» para que estos chicos sean atendidos «como debe ser».

