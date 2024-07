La esquilma china o rusa aleja la pesca europea del caladero senegalés

La presencia rusa, china y turca en los caladeros de pesca africanos tiene sus propios códigos. Al margen del marco de regulación consensuado por la Unión Europea (UE) con los estados africanos, las redes se manejan con escaso respeto por la sostenibilidad, lo que costó a Senegal que Bruselas le mostrara tarjeta amarilla en mayo. Eso significa la imposibilidad de renegociar relaciones y en noviembre expira el actual acuerdo.

Por número de barcos, la situación puede aparentar que carece de importancia. Solo dos, ambos pertenecientes a la organización de productores pesqueros Anacef –con base en el Puerto de La Luz y de Las Palmas–, operan en la zona. En cambio, si la medición de la relevancia se hace en atención a las capturas, la percepción varía de forma notable.

Allí se pescan 1.750 toneladas de merluza anuales y, en total, «unas 2.000 y pico toneladas aproximadamente en peso vivo», señaló ayer el director gerente de Anacef, Juan Carlos Martín. Una vez procesado, el peso del pescado se sitúa en el entorno de «unas 1.300 o 1.400 toneladas». Siempre demersales, es decir, peces que habitan aguas profundas dentro de las plataformas continentales. Aparte de la de los dos buques canarios, está también en discusión la presencia en las costas senegalesas de los grandes atuneros y buques cañeros del País Vasco.

220 buques europeos pescan merced a acuerdos con terceros países

Los datos los dio a conocer ayer Martín durante la celebración de la quinta edición –cuarta que tiene como escenario Casa África– de las jornadas anuales que programa la organización empresarial pesquera. En este caso, bajo el título Estado actual de los acuerdos de pesca de la UE con terceros países.

Según expuso la integrante de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE Charlotte Gobin, en la actualidad son «220 los buques» europeos, con banderas de diez países miembros, que operan en el contexto de los «catorce acuerdos» que Bruselas ha alcanzado con terceros países.

Solo el 8%

El 80% de las capturas que protagonizan barcos de la UE se realizan en las propias aguas europeas; el 13%, en internacionales, y un 8%, en el marco de los convenios con estados que no están dentro de la UE y que ayer fueron motivo de la jornada.

Para Juan Carlos Martín, «este es un año importante», ya que expiran seis acuerdos con países africanos. «Dos de ellos ya se han renovado, los de Cabo Verde» y, más recientemente, en mayo, «el de Guinea Bissau. Quedan pendientes los de Costa de Marfil, Gabón, Santo Tomé y Príncipe, y Senegal». Pero este último no se puede comenzar a negociar hasta que «corrija comportamientos que son irregulares», detalló el director gerente de Anacef.

Si nose corrigen los comportamientos irregulares, no habrá negociación

Mientras se mantengan «prácticas relacionadas con la pesca ilegal», puso como ejemplo Martín, la Comisión Europea (CE) no va a recibir el encargo por parte del Consejo de descolgar el teléfono para llamar a Dakar. ¿Por qué es así? Bruselas tiene un compromiso con la sostenibilidad y las buenas prácticas que hacen imposibles las conversaciones con un país que tolera «la llegada al mercado de capturas que no están certificadas de forma adecuada».

A partir de aquí, solo hay dos caminos, o Senegal se rige por los estándares que exige Europa para todas sus relaciones, o llegará la tarjeta roja, con lo que el caladero quedará fuera del radar de la UE. La pesca es una de las actividades económicas tradicionales del país africano. La esquilma deja sin trabajo a no poco jóvenes senegaleses que, ante la falta de alternativas, acaban embarcándose en un cayuco para intentar alcanzar las costas canarias.

"Afecto a la pesca ilegal"

Con este contexto, ni a Europa, ni mucho menos a Senegal, que quedaría señalado como «país afecto a la pesca ilegal», expuso el director gerente de Anacef, les conviene que todas las pesquerías queden en manos rusas, chinas y turcas. Las flotas de dichos países no tendrán problema en mantener sus prácticas irregulares, poco éticas y al margen del respeto medioambiental.

La tarjeta roja genera problemas, además, a los inversores europeos que apostaron por el desarrollo de la pesca en el país sancionado. Es decir, a partir de que la viera Senegal, las empresas españolas que hubiesen decidido invertir en el país del oeste africano tendrían que deshacer posiciones de manera obligatoria. Mientras, el estado africano se quedaría sin su principal cliente, la UE, «el que mejor paga», afirmó el representante empresarial.

Guinea Conakry o Camerún vieron la tarjeta roja en la mitad de la pasada década

«Es un trabajo de evaluación continua y esperamos que Senegal ya haya hecho los deberes», remarcó Juan Carlos Martín. En caso de que no sea así, ¿sería la primera tarjeta roja que muestra la UE a un país tercero? No. Sobre la mitad de la pasada década la vieron Guinea Conakry o Camerún, entre otros países. La UE no admite que mientras los barcos pertenecientes a sus países miembros tienen que cumplir una serie de mandatos de forma obligatoria, los de otros estados operen sin control.

Entre otras cuestiones, Bruselas exige a Senegal que establezca protocolos que permitan «una perfecta trazabilidad» de los productos. No hacerlo, sería abrir, al menos en el plano de lo posible, las puertas de su mercado a productos que no se sabrá quién ha pescado ni dónde.

Sáhara Occidental

El otro clavo a extraer es el del nuevo acuerdo de pesca con Marruecos. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) «ya ha dicho que es ilegal», recordó Martín. Luxemburgo entiende que un país no puede incluir las aguas de un territorio cuya soberanía está admitida a discusión por la ONU.

A pesar de ello, tanto el Ejecutivo europeo como el Consejo han recurrido la decisión del TJUE y «falta ahora el pronunciamiento definitivo», señaló el director gerente de Anacef. Está previsto que la decisión llegue al final de este año o al inicio de 2025.

Suscríbete para seguir leyendo