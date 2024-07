El turismo se sacude el carbón

«Nos comprometemos a preparar planes […] para reducir a la mitad las emisiones de carbono del turismo en la próxima década y llegar a las cero emisiones netas lo más pronto posible, y siempre antes de 2050». Es el último párrafo de la Declaración de Glasgow, un compromiso en pos de la descarbonización de la industria turística al que ya se han adherido más de 850 organizaciones, entidades y destinos de todo el planeta. Entre ellos, por supuesto, el Archipiélago, que lo ha hecho a través de Promotur, la empresa pública autonómica encargada de la gestión de la marca Islas Canarias.

La Comunidad Autónoma se sumó a la Declaración de Glasgow en octubre de 2022, aunque ya en 2021 se había adoptado la estrategia del destino hacia la neutralidad climática. El objetivo a largo plazo es que la industria turística sea capaz de compensar las emisiones de dióxido de carbono que produce su actividad. Un visitante del Reino Unido, por ejemplo, llega a Canarias tras un vuelo de unas cuatro horas, es decir, que ha tenido que coger un avión con un motor de combustión que deja en la atmósfera una cantidad equis de emisiones contaminantes. ¿Cuántas? Pues en el caso de este británico serían alrededor de 374,4 kilogramos de dióxido de carbono, ya que la media de emisiones en los desplazamientos en avión es de 234 kilos por pasajero cada dos horas y media de trayecto, y el vuelo del turista de nuestro ejemplo, cabe insistir, supera por poco las cuatro horas. Así que nada más aterrizar en el Archipiélago, cuando este inglés, escocés, galés o norirlandés ni siquiera ha comenzado a disfrutar de sus vacaciones propiamente dichas, ya ha dejado tras de sí un rastro de emisiones contaminantes. Y a estas se sumarán luego las que tanto él como su familia o amigos, sus acompañantes, generen durante su estancia en la región y en el ulterior viaje de regreso al Reino Unido. Son todos esos kilogramos de dióxido de carbono, que son toneladas y más toneladas cuando se habla en cifras globales de destinos que reciben, como Canarias, 16 millones de viajeros al año, los que la industria busca compensar en su totalidad, de forma que la huella de carbono del turismo sea cero, neutral, de ahí el término neutralidad climática. ¿Y cómo se compensa tamaña cantidad de CO2? Pues con la estrecha colaboración de los sectores público, las instituciones, y privado, las empresas del ramo –hoteles, apartamentos, restaurantes, parques temáticos...–; de forma progresiva –la Declaración de Glasgow fija como meta que las emisiones contaminantes de la industria estén en 2030 un 50% por debajo de los actuales niveles, con lo que habría que reducirlas a la mitad a lo largo de esta década para después alcanzar la neutralidad en 2050–; y con la puesta en práctica de un amplísimo catálogo de medidas, parte de las cuales –sin ir más lejos la reconversión de la aviación comercial y la sustitución del queroseno por combustibles bio, sintéticos o renovables– excede, eso sí, del ámbito de actuación de las instituciones y empresas del Archipiélago. En definitiva, con un plan y con la firme convicción de ejecutarlo.

El sector encara dos enormes desafíos que son al mismo tiempo oportunidades: la neutralidad climática y el camino hacia un modelo basado en la innovación y el conocimiento

Y es precisamente contar con un plan o estrategia hacia la descarbonización, debidamente actualizado y alineado con los plazos acordados en su día en la urbe escocesa, el principal compromiso que adquieren los firmantes de la Declaración de Glasgow. Es la razón de ser de El viaje a la descarbonización del destino Islas Canarias. Plan maestro de acción climática 2022-2030, que es la particular hoja de ruta de la Comunidad Autónoma. Como la propia Declaración, la estrategia canaria se estructura sobre cinco grandes principios: medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación. Y que la medición sea el primero de ellos no es casual: ¿cómo podría un hotel, por ejemplo, reducir su huella de carbono si no conoce cuál es su huella de carbono?

Para que cualquier empresa del sector sepa cuál es el coste medioambiental de su actividad, de tal forma que pueda implementar las medidas necesarias para compensarlo, Promotur ha puesto a su disposición la herramienta digital Viaje a la descarbonización, en funcionamiento desde finales del año pasado y a la que puede accederse a través de la dirección sostenibilidad.canariasdestino.com. Se trata de una aplicación –gratuita y dirigida de manera especial a todas esas pymes turísticas que no tienen el suficiente músculo financiero para encargar y ejecutar su propio plan de reducción de la huella de carbono– que ya no solo mide cuánto CO2 genera la actividad de que se trate, sino que, además, mide también el grado de compromiso de la empresa con la sostenibilidad medioambiental. Incluso, a partir del cálculo de la huella de carbono del negocio –tanto en cifras globales como per cápita, es decir, la media por cada turista atendido– y del autodiagnóstico de su grado de compromiso ambiental, la app facilita la elaboración de un plan individualizado para que la empresa pueda compensar sus emisiones contaminantes. Para esto último, para la materialización de ese plan y la consecuente reducción o compensación de las emisiones contaminantes, Viaje a la descarbonización ofrece un catálogo de buenas prácticas.

Responsabilidad y negocio

Ahora bien, ¿por qué debería una empresa meterse en ese berenjenal de calcular y aminorar su huella de carbono? ¿Le merece la pena el esfuerzo? La respuesta es un sí rotundo, y no solo por lo que ese esfuerzo conlleva para bien de la sociedad en términos de contribución a la protección y conservación del medio ambiente –que por supuesto–, sino también por lo estrictamente económico. Por el futuro de su cuenta de resultados. De lo contrario corre el riesgo de perder clientes –huéspedes, comensales, visitantes…– de manera progresiva e irremediable. No en vano, cada vez son más los viajeros que eligen su destino de vacaciones, y dentro de este, el hotel en que alojarse, el restaurante en que almorzar o la atracción que visitar, en función de su nivel de compromiso ambiental. Y no se trata de una moda pasajera, tampoco de mero esnobismo; de hecho basta con recordar hasta qué punto la Unión Europea (UE) ha pisado el acelerador en la ruta hacia la descarbonización. Una ruta tan ambiciosa, plasmada en el Pacto verde europeo y el llamado Objetivo 55, como polémica, ya que no son pocas las voces que alertan sobre la imposibilidad de alcanzar las metas establecidas sin que las clases media y baja, los trabajadores, paguen las consecuencias. Sea como sea, una reciente encuesta de Booking, una de las mayores plataformas mundiales de reservas, concluye que hasta un 58% de los viajeros, casi seis de cada diez, ya busca destinos más sostenibles como posible alternativa al lugar pensado para sus vacaciones o para una escapada de varios días. Y al 61%, 61 de cada cien o seis de cada diez, le gustaría estar debidamente informado sobre el impacto o la huella ambiental que supondría su viaje a este o aquel otro destino. Es más, también el Instituto Canario de Estadística ha arrojado algo de luz sobre las motivaciones de los potenciales turistas en relación con la sostenibilidad. Según los datos que maneja el Istac, hasta un 30,5% de los visitantes está dispuesto a pagar más por sus vacaciones en las Islas si ello implica reducir su huella de carbono. Y un 42,4% elegiría una opción menos gravosa para el medio ambiente si ello no le acarrease ningún inconveniente. Por lo tanto, todo parece que el destino y el negocio turísticos que no emprendan la senda hacia la descarbonización tendrán un negro futuro.

Descarbonización e innovación

Al hilo de lo anterior, Raúl Domínguez, CEO de MaarLab, firma especializada en la gestión y el marketing digital de establecimientos turísticos, precisa que la primera industria regional tiene ante sí dos retos que «no solo son un imperativo ambiental, sino también una oportunidad económica». ¿Cuáles? Justamente «la descarbonización y el cambio hacia un modelo basado en el conocimiento y la innovación». De hecho, ya no solo se trata de tener claro que el turismo, el negocio turístico, será sostenible o no será, sino también de intentar aprovechar la coyuntura global para estar a la vanguardia de todos esos cambios que están en marcha, lo que en última instancia supondría mayores ingresos. «Para crear destinos verdaderamente sostenibles, debemos invertir en el desarrollo de una industria del conocimiento: fomentar la investigación, la educación y la innovación tecnológica. Al convertirnos en líderes en la creación y exportación de conocimiento y de soluciones tecnológicas, no solo reduciríamos nuestra dependencia del turismo de masas, sino que también generaríamos nuevas fuentes de ingresos y oportunidades de empleo de alta calidad», ahonda Domínguez.

La reducción de la huella de carbono de esa pyme que, verbigracia, explota unos pequeños apartamentos es también, por tanto, un reclamo para los millones de potenciales turistas y clientes que ya eligen el alojamiento en función de su nivel de sostenibilidad ambiental. Y para conseguirlo muchas veces no es necesaria una gran inversión, ni muchísimo menos. El Plan maestro de acción climática de Canarias incluye una especie de catálogo con hasta 200 medidas para que cualquier pequeño negocio hostelero pueda disminuir sus emisiones contaminantes. Algunas tan sencillas de poner en práctica como mantener la temperatura a 26 grados en verano y a 21 en invierno; como evitar sobrecargar las neveras; como la limpieza regular de lámparas y ventanas; o como pintar los techos y la fachada de color blanco. Y, claro, no desperdiciar la comida.

Un proyecto que involucra a una veintena de hoteles del sur de Tenerife ha evitado que 1.300 toneladas de residuos acabasen enterradas en el vertedero y, de paso, le ha ahorrado a la atmósfera unas 7.000 toneladas de dióxido de carbono

Como se expone en la estrategia para la descarbonización de las Islas, «resulta literalmente imposible cumplir ninguno de los objetivos fijados sin un enfoque colaborativo; la cogobernanza entre todos los agentes es imprescindible». Por eso los principios de colaboración y financiación van de la mano, lo que en la práctica se materializa a través de las distintas subvenciones públicas para que el sector privado, las empresas, pueda costear sus proyectos de eficiencia energética y desarrollar sus planes de sostenibilidad. Y lo cierto es que desde el ámbito privado, aunque a veces pase desapercibido, se están dando pasos en firme hacia la descarbonización de la industria.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) cuenta, por ejemplo, con su propia estrategia para la sostenibilidad. Una hoja de ruta en la que se incluye el programa de Comunidades Turísticas Circulares (CTC), que lleva alrededor de dos años en funcionamiento y que se ha convertido en uno de los pequeños grandes éxitos del sector en el camino hacia la neutralidad climática. Hasta la fecha, las CTC han convertido unas 1.300 toneladas de biorresiduos o residuos orgánicos en 450 toneladas de compost de alta calidad, que a su vez se han empleado en la agricultora ecológica y la jardinería. Trasformar y reutilizar estos residuos procedentes de 24 hoteles de la comarca sur de Tenerife han evitado que acaben enterrados en el complejo ambiental de Arico, y con ello también se ha evitado lanzar a la atmósfera en torno a 7.000 toneladas de dióxido. Estos hoteles han compensado así parte de su huella de carbono, y ahora se trata de continuar de forma progresiva hacia la neutralidad.

También la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de la provincia de Las Palmas está en la misma línea. Son varios los hoteles de las islas orientales que están a la vanguardia en la materia y que de hecho cuentan con el distintivo de la comunidad internacional Biosphere Certified, que se otorga tras la verificación de las prácticas sostenibles del establecimiento. Es una especie de garantía de que la empresa hostelera está cumpliendo con los compromisos adquiridos. Ahí están, por ejemplo, el Salobre Hotel Resort & Serenity, que ha desterrado el plástico de su día a día –entre otras muchas medidas–, o el Resort Cordial Santa Águeda, también plastic free y con una política de cuidado de los ecosistemas y hábitats de su entorno que entronca perfectamente con ese otro pilar de la regeneración que sustenta la Declaración de Glasgow.

En el inicio

Con todo, conviene tener los pies en el suelo. El sector turístico apenas comienza a andar su particular camino hacia la descarbonización. Lo extraño en una región «donde el 98% de su energía es de combustión fósil» sería lo contrario. Así lo recuerda Carmelo León, catedrático de Economía Aplicada y director del Instituto Universitario de Desarrollo Económico Sostenible (TiDES) y de la Cátedra Unesco de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc). El profesor explica que el reto que tienen la industria, en particular, y Canarias, en general, es mayúsculo, «muy alto».

«Lo importante aquí no es decir que estamos reduciendo la huella de carbono, sino reducirla», recuerda el catedrático Carmelo León, que alerta sobre el ecopostureo y la ecoimpostura

«Apenas estamos empezando a caminar, con lo que aún seguimos muy lejos del objetivo», ahonda León, que recuerda –para hacerse una idea de la enorme cantidad de emisiones contaminantes que hay que compensar para alcanzar la neutralidad climática– que el motor de la economía regional genera casi ocho millones de toneladas, exactamente 7,15 millones, según el estudio encargado en 2019 por el Gobierno de Canarias. De esos 7,15 millones de toneladas de CO2 equivalentes, la grandísima mayoría –alrededor de 5,3 millones– corresponde al tráfico aéreo con origen y destino en las Islas. Y ocurre que es justo en la descarbonización de la aviación comercial donde menos margen de acción tienen las instituciones y empresas del Archipiélago, hasta el punto –lo que no deja de ser paradójico– de que la Comunidad Autónoma puede perder conectividad, y por tanto parte de su economía, si las medidas de Bruselas para acelerar la sustitución del queroseno por ecocombustibles resultan en un encarecimiento del transporte aéreo y, por ende, de los billetes que pagan los turistas. Por eso el Gobierno de Canarias viene insistiendo ante las autoridades comunitarias en que la región no puede permitirse que estas medidas se apliquen de forma prematura, porque en ello va su conexión con Europa y la actividad que da de comer a la mayoría de sus ciudadanos. Y por eso el esfuerzo creciente por demostrar que el destino está trabajando para alcanzar la neutralidad climática en todo lo que sí está en su mano.

En cualquier caso, Carmelo León tiene claro que, «voluntariamente, no se va a conseguir el objetivo» de reducir las emisiones en las cantidades y plazos planteados en la Declaración de Glasgow. En este sentido, el catedrático de la Ulpgc se muestra pesimista y considera que «hay en torno a un 80% de probabilidades de no conseguir la meta fijada en 2030», entre otras cosas, insiste, porque los acuerdos de carácter voluntario –y la Declaración lo es– acaban muchas veces por enmascarar o servir de coartada para prácticas de greenwashing, es decir, para la ecoimpostura, el ecopostureo o el ecoblanqueo. «Y lo importante aquí no es decir que estamos reduciendo la huella de carbono, sino reducirla», subraya el profesor.

