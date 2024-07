Jéssica de León: "Los sueldos los suben las empresas y no el Gobierno"

Nuevo choque dialéctico en la Cámara regional a cuenta de una de las principales reivindicaciones de las manifestaciones del 20A y que fue asumida por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, como una de las principales bases del malestar de la ciudadanía: la necesidad de mejorar los sueldos en el sector del Turismo y proceder a una mejor redistribución de la riqueza. El PSOE, que recordó que más del 40% de la población ocupada tiene una renta inferior a 14.000 euros, conminó a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, a convocar "de forma inmediata" el Consejo Canario de Relaciones Laborales para discutir medidas para la subida salarial.

"Esto es una emergencia mayor que la hídrica", aseguró el socialista Gustavo Santana.

La réplica de la consejera no se hizo esperar, y tras acusar a Santana de "intentar reconciliarse con la calle y decir lo que ésta quiere oír", insistió en que "ningún Gobierno sube los salarios, los suben las empresas".

Es más, la consejera insistió en que el Gobierno regional está "para tender puentes" entre los empresarios y los trabajadores y que durante todo este tiempo "no ha estado de brazos cruzados", aunque el socialista insistió en que el Ejecutivo de Clavijo "se ha puesto de perfil y ha dejado de ser creíble".

"No caben más excusas, ya se acabó el palo y la zanahoria", insistió Santana, por lo que anunció que en la próxima sesión plenaria, que será la última antes de entrar en el período inhábil estival, presentará una moción para pedir que "se acuerde de forma inmediata un incremento salarial en el Archipiélago que sea conforme, como mínimo, a lo pactado en el ámbito estatal".

La consejera dice a los socialistas que "yo también quiero que sean más ricos los trabajadores"

La consejera insistió en que la realidad es mucho más compleja: "hay más de 142.000 pequeñas empresas en Canarias y usted quiere que les impongamos una subida salarial sin diálogo social por simple confrontación ideológica, para que puedan ustedes reconciliarse con la calle".

Por lo tanto, De León dejó claro durante el debate que "chocamos de forma frontal" con el PSOE en este asunto y, por tanto, "no nos encontrará en el sectarismo, la confusión y el mensaje fácil".

"Si usted quiere que los trabajadores sean más ricos, yo también" remachó la consejera.

De León volvió a esgrimir los argumentos que se han debatido desde que Clavijo puso encima de la mesa el debate sobre el incremento salarial, y que no son otros de que el mismo debe enmarcarse dentro concertación social junto a un aumento de la productividad, como asumió el Consejo Asesor del Presidente la pasada semana, porque "si no se produce más no hay nada que repartir".

