Astrid Pérez: "Todavía mucha gente cree que el Parlamento está en Gran Canaria"

Astrid Pérez (Las Palmas de Gran Canaria, 1969) pasó en 2023 de ser alcaldesa de Arrecife a presidenta de la Cámara autonómica y se convirtió en la segunda autoridad del Archipiélago después del presidente Fernando Clavijo. Durante su primer año al frente de la sede del Poder Legislativo se volcó en dos líneas de actuación: que no haya crispación en los debates y hacer pedagogía del parlamentarismo a la ciudadanía.

Hubo que esperar 32 años para que una mujer fuera la primera presidenta del Parlamento. Después de un paréntesis de cuatro años, usted se convirtió en 2023 en la segunda. ¿Las cosas están cambiando o sigue habiendo techo de cristal?

Creo que las cosas llevan cambiando en los últimos 20 años y que la incorporación de las mujeres en puestos de alta responsabilidad política e institucional ha sido paulatina pero determinante. Cada vez somos más mujeres.

En la pasada legislatura la Cámara regional se convirtió en la que más consensos suscribió y más iniciativas por unanimidad aprobó de las asambleas legislativas de toda España. ¿Es un reto mantener al Parlamento lejos de la crispación que existe a nivel nacional?

Como diputada durante varios años en este Parlamento, en concreto desde 2011, debo decir que hemos vivido periodos mucho más convulsos, con más violencia verbal en los plenos y con más insultos y demás. Pero también es verdad que ahora estamos viviendo un periodo en el que efectivamente se respeta el pluralismo político y la libertad de expresión de cada grupo parlamentario. Como presidenta no permito que haya lugar a la falta de decoro parlamentario. Creo que esa es la forma ideal de plantear el buen funcionamiento de un Parlamento para que todos los canarios nos sentamos representados. Ya lo dije el día que tomé posesión hace un año y mientras yo sea presidenta no se va a permitir en ningún caso la falta de respeto a otro diputado o diputada o a otro grupo por pensar diferente.

"A medida que el parlamentarismo se aleja de Tenerife se convierte en un ente más desconocido"

¿Qué resaltaría de este primer año de legislatura desde el punto de vista parlamentario?

Si lo comparamos con los primeros años de las últimas cuatro legislaturas, es en el que más actividad legislativa ha habido. Lo lógico en otros mandatos ha sido que el Gobierno, tras tomar posesión, necesite como es lógico un tiempo, unos meses para conocer la realidad de la sociedad canaria y de la situación real interna de las distintas consejerías para hacer un estudio exacto de las necesidades. Por eso siempre el primer año ha sido un poco más de estudio, de análisis y la actividad legislativa siempre se aceleró en los dos últimos años. Pues en esta XI _Legislatura en este primer año ha habido más actividad legislativa tanto por parte del Gobierno como del propio Parlamento. Incluso hemos debatido dos proposiciones de ley de iniciativa popular, lo que no había ocurrido antes.

Precisamente, este Parlamento no se ha caracterizado históricamente por mimar las iniciativas populares. Solo se han aprobado diez en 40 años.

Pues para mí es muy importante porque eso significa que la sociedad civil es absolutamente participativa a la hora de plantear un proyecto de ley y nosotros aquí estamos encantados de poder debatirlas. Así que creo que hay que resaltar que nosotros hemos tomado en consideración dos iniciativas avaladas por miles de firmas en solo un año.

Otro hito es que esta Cámara es la primera del país en poner en marcha un vídeo podcast institucional, denominado ‘Parlamento Abierto’ ¿Qué balance hace de esta experiencia?

Pues estoy muy contenta con esta iniciativa porque, de algún modo, cambia la forma rígida de comunicar consecuencia de las necesarias reglas del parlamentarismo. El vídeo podcast nos permite hablar de temas de actualidad de forma más cercana a la ciudadanía y facilita que la sociedad civil participe en los debates. Es decir, si hablamos de ciencia pueden venir científicos, si hablamos de deporte pueden venir árbitros, entrenadores de baloncesto, clubes de fútbol o de balonmano. Esta fórmula nos va a permitir comunicar de manera diferente.

"Este primer año de la XI Legislatura es en el que más actividad legislativa ha habido en décadas"

Acaba de decir que el reglamento de los debates es un poco rígido. ¿Habría posibilidad de cambiar las normas, renovarlas, para hacer que el parlamentarismo sea más atractivo para la ciudadanía y no alejarla de los debates, como sucede ahora?

Creo que todos los grupos parlamentarios deben tener los mismos turnos de intervenciones, tienen que tener su réplica, tienen que tener su dúplica y tener los mismos derechos. Pero sí le anuncio que ahora estamos estudiando propuestas de los propios grupos parlamentarios para cambiar la forma de los debates en los plenos y hacerlos más atractivos a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

¿Qué fórmula sería esa?

Llevamos muchas legislaturas debatiendo 8, 10 y hasta 12 comparecencias, que duran 45 minutos cada una. Incluso hemos llegado hasta debatir una comparecencia durante una hora si se suman las alusiones. Pues el formato de interpelaciones y mociones es mucho más ágil y en estos momentos nos encontramos inmersos en un análisis de propuestas de los diferentes grupos para un poco cambiar el formato de los plenos.

Siguiendo con el tema de la acercarse a la ciudadanía. ¿Las jornadas de puertas abiertas o las visitas guiadas sirven para eso?

Muchísimo. ¿Qué menos que nuestra sociedad civil puede acercarse al Parlamento? Además de las tareas parlamentarias, creo que deben conocer no solamente que es un edificio desde el punto de vista arquitectónico interesante, sino desde el punto de vista de nuestro patrimonio pictórico y escultórico. A mí me parece que esta es la casa del pueblo y que éste tiene que venir a verla. Las visitas guiadas son prácticamente todos los días por la mañana y por la tarde y no interfieren para nada con la actividad administrativa de la Cámara. Este año, en los seis meses de 2024, ya han venido 300 personas más que en toda la legislatura anterior.

"Para consolidar la democracia la gente debe conocer la tarea del Poder Legislativo"

Así que cree que la gente conoce ahora mejor el Parlamento y la actividad de la Cámara que hace 40 años.

Se sorprenderá, porque yo me sorprendo. Vivo en una isla no capitalina de la provincia oriental y cuando estoy en Arrecife o voy a Fuerteventura, que voy mucho, la gente me para a preguntarme que como me va por Gran Canaria porque creen que la sede de la Cámara está en Gran Canaria, y otro alto porcentaje me pregunta si estoy contenta en el Gobierno. Estas cosas evidencian que Parlamento tiene que hacer una labor mucho mayor por darse a conocer y hacer llegar su labor a la ciudadanía. Por eso le he dicho a mi equipo que le demos mucha importancia y ayudemos a todas aquellas visitas de grupos que quieran venir de las islas no capitalinas. Creo que estamos teniendo buenos resultado con una mayor política de divulgación de qué es el Parlamento dónde está su sede, qué es la división de poderes que planteó Montesquieu. Creo que la gente tiene muy claro el concepto del poder ejecutivo y el judicial, pero no sabe realmente qué es el legislativo, no saben realmente ni quién lo ejerce en Canarias. Me planteé esa divulgación de forma seria y creo que los resultados están siendo buenos, y vamos a intentar durante los tres años que quedan de legislatura seguir en ese empeño para que todo el mundo nos conozca. Formamos parte de la cultura democrática de nuestra sociedad canaria y todo lo que sea cultura es muy importante para nuestra región.

Pues si la gente confunde el Parlamento con el Gobierno y, además, cree que la Cámara está en Gran Canaria algo se ha hecho mal en estos 40 años. ¿No cree?

Es verdad que he percibido desde que soy diputada que la vida parlamentaria es muy noticia en Tenerife, pero en cuanto tú te vas para Gran Canaria, pues el parlamentarismo no es tan noticiable. A medida que se va alejando de Tenerife el parlamentarismo es como un ente abstracto que nadie sabe bien de qué va. Ahora estamos trabajando seriamente en revertir eso y, por ejemplo, tenemos 6.500 seguidores más en redes sociales que hace un año. Si no lo conseguimos no será porque no nos hayamos empeñado en hacer pedagogía. Para mí es muy importante que la ciudadanía sepa qué se hace en el Parlamento,

¿No es posible que la gente considere más importante lo que hace el Gobierno, incluso los enfrentamientos entre las distintas fuerzas políticas, que el debate parlamentario rígido al que nos referíamos antes?

Pero es que no todo debe ser el poder ejecutivo y el enfrentamiento partidista.

¿No será que hace 40 años se estaba construyendo una autonomía tras salir de una dictadura y ahora, como está todo consolidado, la gente ya no está interesada en el Parlamento?

Es cierto que había más interés antes por lo que pasaba en el Parlamento y ahora el protagonismo cambia y es más importante el Gobierno porque, al fin y a la postre, es quien toma las decisiones. Los debates de comparecencias en los plenos, como he dicho antes, duran 45 minutos y hay como diez en cada sesión y es imposible que la gente lo abarque todo. Estamos intentando adaptarnos a los nuevos tiempos, incluida la posibilidad de que los plenos parlamentarios duren tres días, como pasa en el Congreso de los Diputados. La democracia es el sistema político ideal, tenemos muchas cosas que mejorar, y sigo creyendo que para consolidar nuestra democracia es muy importante que los ciudadanos asimilen y conozcan que la tarea del Poder Legislativo es absolutamente fundamental.

