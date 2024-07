Vox registra iniciativas autonómicas para cerrar los centros de menores migrantes

Vox ha registrado iniciativas en los parlamentos autonómicos para que se cierren los centros de menores extranjeros no acompañados y se les repatrie a su país de origen y con la que, además, quiere instar a las administraciones a no regularizar a ningún inmigrante ilegal y denegarles ayudas públicas.

Se trata de una proposición no de ley para las distintas cámaras autonómicas que impulsa la formación en pleno debate sobre la reforma legal que plantea el Gobierno para el reparto de menores migrantes desde zonas tensionadas como Canarias, y que se tratará en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se ha adelantado al día 10.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ya advirtió hace unos días al PP de que aceptar el reparto de migrantes en las comunidades donde gobiernan ambas formaciones "iría claramente en contra del espíritu y la letra de los pactos regionales" acordados entre ambos partidos.

Así, Vox sostiene que el número de inscritos en España "ha aumentado en ocho años un 221,4% y más de un 3.000% en Canarias" con más de 3.030 desde 2015.

En la iniciativa presentada en la Asamblea de Madrid, añade también que entre enero y febrero esta comunidad recibió a 946 menores inmigrantes en sus centros y vincula dicha cuestión a un aumento de delitos para los que cree que existe un "silencio mediático" sobre la nacionalidad de los delincuentes.

La iniciativa de Vox pretende también "la inmediata expulsión" de todos los inmigrantes ilegales, así como de aquellos que cometan delitos graves y trasladar desde las administraciones el mensaje de que "cualquier inmigrante que entre de manera ilegal en España nunca podrá regularizar su situación ni recibir ningún tipo de ayuda pública".

Rechazo al reparto de menores

Santiago Abascal ha confiado en que los gobiernos autonómicos que comparte su partido con el PP en Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia hagan "todo lo que esté en sus manos" para evitar el reparto de menores inmigrantes que pretende el Gobierno en estos territorios.

En una entrevista en El Toro TV, Abascal ha reafirmado la lealtad de Vox a los pactos de gobierno suscritos con el PP en varias comunidades autónomas y ha advertido de que no permitirá que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, los "pisotee" aceptando el reparto de inmigrantes.

"Vamos a confiar porque tenemos motivos para hacerlo en los líderes territoriales del PP, que fueron conscientes desde el primer momento de que era necesario hacer un pacto con Vox, que respetaron el resultado electoral y que llegaron a estos acuerdos incluso a pesar de las zancadillas de la dirección nacional del PP", ha dicho.

Ha advertido así de que va a "pasar por alto" la opinión de Feijóo, porque no gobiernan con él, y se va a atener "exclusivamente" a la respuesta de los presidentes de las comunidades donde gobiernan conjuntamente sin querer ponerse en el "escenario" de que finalmente no cumplan sus pactos.

Tras negar que Vox pretenda convertir a Canarias en una "cárcel" de inmigrantes, ha reiterado la necesidad de acabar con el "efecto llamada" que, en su opinión, están provocando las actuales políticas migratorias del PSOE y el PP en Canarias, en el Congreso y en Bruselas.

"Esto no es jauja", ha subrayado Abascal, para quien no se puede aceptar el reparto "por toda España" de "gente de la que no sabemos nada, a la que no conocemos y de la que no sabemos sus antecedentes".

"Hemos visto estos días noticias de que se están vaciando las cárceles en Marruecos y que nos están enviando aquí a determinado tipo de gente", ha afirmado.