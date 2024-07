Fiasco inaugural de la comisión sobre las compras sanitarias durante la pandemia

No pudo empezar peor el día en el que tenían que arrancar las comparecencias en la comisión del Parlamento que investiga las posibles compras irregulares de material sanitario durante la pandemia por parte de la Comunidad Autónoma. Como estaba previsto, no compareció Koldo García, que fue el hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos y que es investigado como integrante de la trama nacional de mordidas derivadas de la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Tampoco apareció en la Cámara regional el empresario grancanario que denunció las posibles irregularidades del 'caso Mascarillas', Juan Manuel Pérez.

Y el panorama no mejora para el jueves 4 de julio, fecha en la que debía explicarse ante sus señorías Carlos Sánchez, máximo representante de la empresa ASJ SAU, principal proveedora de material sanitario al Servicio Canario de Salud (SCS). Por tal motivo, ayer se decidió cancelar esa sesión y desconvocar la reunión de la comisión. No obstante, también se optó por cambiar el calendario previsto para permitir que ofrezca su testimonio el día 15 de julio. Otro de los que no comparecerán será Agustín Manrique de Lara, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria y de la Confederación Canaria de Empresarios (CE) durante la pandemia, pues el PSOE al final decidió renunciar a su testimonio.

Hasta el momento solo se ha localizado a cuatro de las 13 personas que tenían que comparecer

Habrá que esperar al lunes 8 de julio para que arranque de forma efectiva la comisión investigadora y den sus explicaciones Lluís Serra, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y catedrático de Medicina Preventiva; y Beatriz González, experta en Economía de la Salud del centro universitario grancanario, pues ambos fueron miembros del Comité de Gestión de la Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias que tomaba las decisiones para afrontar la pandemia, incluso la adquisición de todo el material sanitario necesario. No obstante, ayer se decidió cambiar el calendario previsto para permitir que ofrezca su testimonio el día 15 de julio. A esas tres personas ya citadas se unirá Ignacio Díaz Tapia, responsable de la empresa Eurofing Megalab, que comparecerá el 25 de julio, el último día de calendario previsto antes de comenzar el período inhábil estival del Parlamento.

Pese al plantón del exasesor del ministro Ábalos, el presidente de la comisión, Raúl Acosta (AHI), afirmó que aún no se ha renunciado a localizar a Koldo García, ya que una inquilina que habita en uno de los domicilios aportó a los agentes una nueva dirección de otra vivienda donde previsiblemente pudiera residir. Asimismo, afirmó que se estará pendiente de su futura comparecencia prevista en el Congreso de los Diputados y también de las que deberá hacer en los juzgados, para citarlo "mandando a las fuerzas de seguridad" o a funcionarios de la Oficina del Gobierno de Canarias en Madrid.