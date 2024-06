David Brown: «¿Quién se cree que a Jesús le importa lo que hagamos en nuestras camas?»

Desde hace siete meses es el nuevo reverendo en Gran Canaria de la Iglesia Anglicana y una de sus primeras decisiones ha sido comenzar a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo «porque», dice, «Jesús dejó claro su repulsa a cualquier rechazo social».

¿Cómo ha sido su llegada a Gran Canaria?

Llegué en noviembre del añ pasado y ya llevo aquí siete meses. Estoy muy feliz. He venido con mi mujer, Hanna, y estamos encantados además hemos descubierto que hay un edificio magnífico de la iglesia en Ciudad Jardín donde se puede celebrar todo tipo de actividades y mi objetivo es que la iglesia sea más abierta a todas las personas no solo para servicios sino también para llevar a cabo conciertos, exposiciones y demás.

¿Tengo entendido que una de sus ideas es comenzar a bendecir matrimonios entre personas del mismo sexo en el templo de Las Palmas de Gran Canaria?

Efectivamente. En el templo de la capital grancanaria o donde me requieran los contrayentes.

¿Cuál es la oposición actual de la Iglesia Anglicana hacia el colectivo LGTBIQ+?

Nuestra Iglesia se ha dado cuenta de que durante muchos años no entendió ni fue muy favorable hacia la comunidad LGTBIQ+ pero se ha dado cuenta ahora de que eso no puede seguir siendo así, por eso se están implementando cambios radicales como que se permita la bendición en la iglesia, no la celebración de matrimonios, al menos por el momento, de personas homosexuales. La bendición de esas relaciones supone un avance más para integrar a este sector de la sociedad en nuestra comunidad y cumplir el dogma de querernos los unos a los otros que al final es la base de todas las religiones y las iglesias.

¿En qué consiste religiosamente y ceremonialmente el acto de la bendición matrimonial?

Es un gesto inclusivo a ojos de la Iglesia pero también a ojos de Dios. Al no permirirse la celebración religiosa de bodas entre personas del mismo sexo, los matrimonios, al ser civiles, parecen quedarse fuera de la gracia del Señor y con esta idea de bendecirlos nos gustaría que se sitieran un poco más cerca de Dios e incluidos en nuestra comunidad además de que se les permita compartir esas experiencias, y las de sus familias también, con sus seres queridos y el resto de personas que conforman nuestra parroquia.

¿Me puede explicar mejor cómo se desarrolla ese proceso?

Salvo la parte de la celebración del matrimonio, la ceremonia no difiere demasiado de la tradicional. Se lleva a cabo un intercambio de votos, la bendición de anillos y demás. Puede ser como la pareja lo decida y también las podemos realizar fuera del templo: en un hotel, en una casa, en los jardines, en la playa... Se bendicen las alianzas y se leen unas palabras que la pareja consideren interesantes. Como le decía, lo importante es que el servicio esté ideado para que el matrimonio, la pareja, se demuestre lo mejor de si mismo, todo su cariño, y se les reciba en la Iglesia de Dios, que es la Iglesia de todos.

¿Es acorde esa decisión de bendecir con las bases de la religión? No sé si Jesús dijo en algún momento o escribió en algún sitio que no quería a los homosexuales en el seno de su iglesia.

En absoluto. En ningún momento aparece un rechazo explícito a una persona homosexual en la Biblia. Solo hay cinco pasajes donde tampoco queda del todo claro a qué se refieren pero luego hay, por ejemplo, otros 25 donde se considera que ser zurdo está mal y que los zurdos son personas peligrosas, algo que hoy sabemos que no implica absolutamente nada. Con eso quiero decir que se debe tener en cuenta quién y cuándo se redactaron los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, que no los escribió Jesús sino que fueron escritos por los Evangelistas hace más de 2.000 años.

También hay pasajes en la Biblia en los cuales Jesús incluso acepta un poco la esclavitud pero eso sabemos que hoy realmente no lo aceptaría, como por ejemplo tampoco permitiría que en el seno de la Iglesia la mujer no tenga los mismos derechos que el hombre.

Jesús dejó claro su repulsa a cualquier rechazo social, sea a la homosexualidad como a cualquier otra persona. Ni siquiera ante una prostituta porque lo importante de su mensaje es que tenemos que querernos y si dos personas, sean o no del mismo sexo, se quieren solo podemos alegrarnos. No tenemos que juzgar nada más. El amor de Dios es más importante que el amor que nosotros sentimos hacia Dios y que el hecho de con quien nos acostemos.

Y sin entrar en detalles, incluso las relaciones sexuales se trata de un acto de amor; son la forma en la cual muestra el ser humano amor hacia otras personas y con ese objetivo se trata de una forma de cariño, de crecimiento... ¿Por qué inmiscuirnos? Por supuesto que Jesús no querría que nos metiéramos en eso. ¿Hay alguien que se cre que a Jesús le importa lo que hagamos en nuestras camas?

Además, se trata de otro gesto de amor que yo comparo con el amor que proporcionalmente supone el servicio a la Iglesia por eso apoyo que se comparta con nuestra comunidad, que todos vivan juntos la felicidad y el cariño que nos genera la bendición del matrimonio que vamos a realizar porque también la religión es unión.

¿Cuál es su experiencia en este tema? ¿En Reino Unido se celebran también estas bendiciones?

Las he realizado muchas veces. A mi me gusta mucho participar activamente conociendo a los contrayentes y al resto de su familia para que todo el mundo se sienta implicado en el servicio.

Quería preguntarle también por el papel de la mujer en la Iglesia Anglicana.

Las mujeres tienen exactamente los mismos derechos en la Iglesia Anglicana que los hombres. Pueden ser diáconos, pueden sacerdotes, pueden ser obispos, como ya las hay, e incluso arzobispos. Hoy nuestra iglesia tiene dos arzobispos que actualmente son hombres pero no hay ningún impedimento teniendo en cuenta que ya ha habido mujeres ocupando cargos de relevancia. Y también ha habido importantes representantes que son homosexuales porque, al final, todos somos hijos e hijas de Dios. En nuestra iglesia los sacerdotes pueden casarse y tener descendencia, como también está permitida la existencia de sacerdotes homosexuales que viven abiertamente su amor obedeciendo lo que dicta el Señor.

Me comentaron también que usted, en el seno de su familia, tiene una sobrina trasnexual que además es sacerdote.

Efectivamente. Él antes se llamaba Jonathan y cumplidos los 50 años decidió transicionar en y convertirse en una mujer; Josephine se llama ahora y se ha convertido en la primera mujer transexual sacerdote de Australia. Está casada con otra mujer.

Me comenta que cuando mucha veces la gente se acerca a preguntándole por su cambio y su matrimonio ella les responde que siempre se han querido y siempre se querrán.

Incluso cuando Josephine le contó a su padre la decisión de transitar éste no le puso ningún problema. Es más, le dijo que ella siempre será su hija querida y que no le importaba en absoluto ni a él ni al resto de la familia esa decisión.

¿Cree que esa filosofía que se aleja del celibato tiene algo que ver en la proliferación de abusos sexuales dentro de religiones como la católica e incluso la musulmana?

Partiendo de mi completo convencimiento de que en el seno de cualquier religión y cualquier iglesia están en contra de los abusos, porque al final ese tipo de comportamientos son contrarios al menaje de Dios de querernos y respetarnos, desde luego que hay ciertas medidas en algunas religiones que quizás actualizándose y siendo un poco más abiertos de mente se podrían evitar.

Volviendo a la bendición de matrimonios entre personas del mismo sexo ¿se pueden sumar a esa ceremonia personas que no pertenezcan a la religión anglicana?

Por supuesto. La iglesia está abierta a todo el mundo. Quiero decir también que esta es una medida que yo ofrezco en Gran Canaria y que no debe ser entendida de igual forma por los representantes anglicanos del resto de Canarias. Es una decisión personal.

Por último: ¿se ha puesto usted en la solapa ese pin con la bandera LGTBIQ+ porque le iba a hacer esta entrevista? Entienda que sorprende ver a alguien con alzacuello luciendo ese distintivo.

(Risas) Es habitual. Lo he hecho siempre. Me gusta llevar alzacuello para que la gente sepa de entrada, sin sorpresas, que soy un religioso. Y luciendo este pin también quiero demostrar que soy un sacerdote abierto y dispuesto a recibirles en el seno de nuestra comunidad.

