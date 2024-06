Municipios y cabildos tienen seis meses para estabilizar a 5.525 trabajadores

Los ayuntamientos y cabildos canarios acumulan un importante retraso en los procesos de estabilización de su personal interino para cumplir con la ley estatal que obliga a finalizarlos en seis meses, el próximo 31 de diciembre. En el próximo semestre las corporaciones locales tendrá que estabilizar a más de 5.500 trabajadores ya que son plazas de las ofertas públicas de empleo que se convocaron con arreglo a la normativa pero cuyos procesos no han finalizado. Las plazas adjudicadas suponen el 24% del total convocadas, lo que se traduce en 2.113 empleados que ya han consolidado sus puestos de trabajo -1.800 plazas de laborales y 313 de funcionarios- de las 7.638 plazas que se han convocado para estabilización.

Ante la falta de cifras oficiales y debido a la «opacidad» de las corporaciones locales, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha recopilado de los boletines oficiales y de las administraciones locales los datos de los 88 ayuntamientos y siete cabildos para tener un panorama general de la situación de los procesos de estabilización del personal temporal en las entidades municipales e insulares.

Los dirigentes sindicales consideran que el escenario es «preocupante» ante el elevado número de plazas que aún no se han consolidado a falta de seis meses para finalizar el plazo impuesto por la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que afecta tanto a las administraciones como a todo el sector público vinculado como empresas públicas, consorcios, organismos autónomos y otro tipo de entidades.

Hay ayuntamientos de Gran Canaria que han dejado los procesos en manos del Cabildo

Los datos expuestos ayer por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, en los que faltan los relativos al sector público, reflejan que la media de convocatoria de plazas en los ayuntamientos y cabildos está en torno a un 87%, si bien adjudicadas son un 24%, y en torno a un 40% en el caso del sector público. En general en los cabildos han sido convocadas el 95% de las plazas, pero han sido adjudicadas un 27%, con más de un 60% del personal que mantiene su situación de abuso de temporalidad.

Incumplimientos

Los dirigentes de CCOO denunciaron la falta de colaboración de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), que no se reúne con los sindicatos pese a sus llamamientos para conocer y acelerar los procesos de estabilización. Por su parte, el Gobierno canario ha incumplido su compromiso de realizar un seguimiento de los procesos de estabilización tras constituirse en diciembre de 2023 una comisión con todas las administraciones públicas y que no se ha convocado más desde entonces. CCOO avisa que, en caso de que persista la inactividad de algunas administraciones locales, no dudarán en llevar a los tribunales a aquellas corporaciones que no están desarrollando la ley e incumplan con el objetivo de estabilización.

El secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Miguel Suárez, reclamó que las administraciones locales se «pongan las pilas», ya que el plazo concluye el 31 de diciembre y «algunas ni tan siquiera han iniciado» los trámites para la estabilización de su personal temporal. Por ello se declaró «preocupado» porque hay «un gran problema» en el proceso de estabilización donde «las administraciones locales encargadas de hacer cumplir la ley son las primeras incumplidoras». Asimismo CCOO solicitará que se ponga en marcha «la vía sancionadora para las administraciones que incumplan» con «indemnizaciones a las personas afectadas que sigan en una situación de precariedad laboral». El sindicato insta al Gobierno de Canarias a «dar un paso más» y le recuerda que prorrogar esta ley «es alargar el problema».

Por su parte, el responsable de la secretaría de Políticas Públicas de CCOO, Víctor Cabrera, ha denunciado la «falta de datos oficiales», por lo que el sindicato va «a ciegas» recopilando información de ayuntamientos y cabildos con recursos propios para conocer la situación.

Los dirigentes sindicales denunciaron que hay hasta cinco ayuntamientos de Gran Canaria que han dejado sus procesos de estabilización en manos del Cabildo insular, lo que supone retrasar aún más los procesos. Es el caso de La Aldea, Valleseco, San Mateo, Valsequillo y Arucas. Los 88 ayuntamiento de las Islas han convocado 6.119 plazas de estabilización y a estas alturas del año han adjudicado 1.676, el 23%. Por parte de los cabildos insulares han convocado 1.519 vacantes y han consolidado 437, el 27% del total.

Los representantes de CCOO hicieron especial mención al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene 896 trabajadores cuyas plazas debe estabilizar pero como consecuencia de una sentencia judicial el proceso se paralizó, lo que provoca que Gran Canaria lleve mucho retraso en la finalización de las convocatorias.

La subida salarial del 2%, en julio El Ministerio de Hacienda y Función Pública publicó ayer una resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en la que dicta las instrucciones oportunas para ejecutar la subida salarial del 2% acordada para este año en la nómina de los empleados del sector público estatal, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. De acuerdo con esta resolución, este incremento deberá hacerse efectivo en la nómina de julio y, si no es viable por motivos técnicos, en la primera nómina posible, abonándose como atrasos los importes correspondientes desde el mes de enero de 2024. Con el fin de facilitar la confección de las nóminas de los altos cargos, personal directivo y demás personal del sector público estatal, Hacienda ha dictado una serie de instrucciones comunes que recoge en la mencionada resolución del BOE. | E.P.

