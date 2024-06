Inés Herreros da el salto al CGPJ

Inés Herreros asume una de las plazas del recién renovado CGPJ tras haber ejercido la mayor parte de su carrera en Las Palmas. La fiscal participó en la instrucción del caso ‘18 lovas’ y propició un acuerdo para cerrar la investigación sobre la muerte de dos personas en la Suelta del Perro Maldito de Valsequillo.

Inés Herreros es uno de los 20 nombres que lideran la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras el pacto alcanzado este martes entre el PSOE y el PP para desbloquear el órgano de gobierno de los jueces después de cinco años. La exportavoz de la Unión Progresista de Fiscales ha desempeñado la mayor parte de su carrera en Las Palmas de Gran Canaria, donde ejerció en casi todas las áreas especializadas antes de dar el salto a la Fiscalía de Memoria Democrática. Con 20 años de experiencia a sus espaldas, la vocal llegó a investigar algunos de los casos más sonados de las Islas, como el ‘18 lovas’, la presunta trama de prostitución de menores que envuelve a algunos de los empresarios más importantes del sur de Gran Canaria.

Herreros ingresó en la Carrera Fiscal en el año 2004 con Las Palmas de Gran Canaria como primer destino. Ejerció como fiscal delegada de Protección de Menores, Familia, Violencia sobre la Mujer y Delitos contra la Salud Pública y estuvo adscrita al Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria.

Desde el área de mediación penal participó en 2016 en un acuerdo extrajudicial que permitió cerrar una investigación abierta en 2011 sobre dos personas que fallecieron en la Suelta del Perro Maldito de Valsequillo. El accidente implicó a 19 personas heridas y constituyó todo un hito al convertirse en el primer procedimiento penal con fallecidos que logró cerrarse mediante recursos de mediación. En ello jugaron un papel clave tanto la fiscal de Las Palmas como los abogados de las partes.

Papel mediador

Sus méritos en la aplicación de la mediación para arreglar las diferencias entre litigantes le valió un reconocimiento en el año 2017 por parte del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. La institución decidió celebrar el Día Internacional de la Mediación con una serie de ponencias sobre la materia y reconociendo a una abogada, una fiscal y una magistrada por su buen uso de esta herramienta que contribuye a aliviar la sobrecarga de trabajo en los juzgados.

Herreros fue portavoz durante cuatro años de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), una asociación en la que también militaba el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz. La fiscal es una especialista en derecho de exclusión social y de igualdad entre hombres y mujeres que en 2017 presentó su candidatura para la jefatura de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, aunque el cargo recayó finalmente en Beatriz Sánchez Carreras.

La vocal ha participado en manifestaciones de jueces y fiscales para exigir una reforma del CGPJ

Herreros entró a sustituir a Dolores Delgado en el Consejo Fiscal, que asesora a la Fiscalía General del Estado, en 2018. La fiscal de Las Palmas fue la segunda en número de apoyos en las elecciones al organismo, por lo que pasó a ocupar el cargo cuando Delgado fue designada ministra de Justicia. En las votaciones por listas abiertas salió elegida su vez Rosa Rubio, fiscal delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad para la comunidad autónoma de Canarias y miembro de la Asociación de Fiscales (AF), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera.

La vocal ha participado en manifestaciones de jueces y fiscales para exigir una reforma del CGPJ, mayor inversión para implantar mejoras en la Justicia y una mayor independencia, entre otras medidas. "Ha llegado el momento de decir que queremos trabajar con la mayor dignidad posible y no olvidar que en lo que se refiere a la Fiscalía jamás hemos vivido una Fiscalía con tan poco peso institucional como el que se ha producido en los últimos años, ya que va cada vez decreciendo más como consecuencia de que nos faltan los medios suficientes para poder actuar con la diligencia y dignidad que merece la ciudadanía", aseguraba en 2018 frente a la Ciudad de la Justicia.

Proyectos para la igualdad

Además de liderar proyectos sociales, cursos formativos y ponencias sobre igualdad de género, la fiscal decidió dar un paso más allá con la creación de la asociación feminista Gafas Lilas contra las Violencias Machistas. El proyecto nació cuando la hija de Herreros participó en un debate de radio con otros niños de entre ocho y diez años donde abordaron el uso del uniforme escolar. La menor volvió a casa y le reveló a su madre que no quería volver a ir al colegio con falda porque prefería usar pantalón, a raíz de lo cual la fiscal decidió crear la asociación como una forma de investigar el trato desigual que reciben las niñas en el colegio.

"Optamos porque en los colegios se instaure uniforme unisex. Pensamos que si se les dice a las niñas que son libres y pueden elegir se cae en una trampa. ¿Qué pasa en los colegios donde los niños no tienen que llevar uniforme? El 99% de las niñas van en pantalón. Si las niñas son verdaderamente libres porque no hay uniformidad eligen el pantalón, ¿cómo es posible que con un uniforme en el que pueden elegir entre falda y pantalón elijan falda? ¿Podemos hablar de que niñas de 5, 9, 11 años puedan ejercer la libertad de forma distinta? No podemos exigirles una heroicidad que incluso mujeres adultas no están dispuestas a realizar», explicó la fiscal en una entrevista publicada recientente en este periódico.

Suscríbete para seguir leyendo