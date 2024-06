Un pleno mientras se negocia en Madrid

La sesión plenaria en el Parlamento de Canarias empezó este martes con un ligero retraso y se abrió con el episodio final de una venturosa caída de fichas. Hace varias semanas la muy experimentada dirigente del PP, María Australia Navarro, fue designada por su partido para ocupar una plaza en la Audiencia de Cuentas. Navarro tuvo que abandonar, por tanto, su escaño en el Senado. La sustituyó otra parlamentaria regional, la señora Rosa Viera, despedida en el último pleno con lágrimas de alegría inenarrable. Y ayer sustituyó a Viera el siguiente en la lista al Parlamento, David Morales Déniz, un caballero muy atildado que fue felicitado como si le hubiera tocado la inmortalidad en la tómbola de la fiesta de su barrio, en el muy improbable caso de que el señor Morales Déniz viva en un barrio. El nuevo prometió su cargo y se fotografió protocolariamente con la presidenta Astrid Pérez. Cuanta felicidad ha repartido Manuel Domínguez, factótum del PP canario, con una sola decisión. Dicen que no pasa a menudo.

Antes y después de la breve ceremonia todo el mundo advirtió el escaño vacío del presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que estaba y está en Madrid, apoyando la negociación con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para conseguir la reforma de la ley de extranjería, permitiendo así que los migrantes menores no acompañados se repartan entre las diversas comunidades autonómicas. Lo único que ha pedido Clavijo al PSOE en las últimas 48 horas es que intente reservarse las críticas con las que ha azotado al PP por practicar «la insolidaridad». No ha tenido mucho éxito.

Lo más curioso de todo esto es que se insiste en que el Gobierno socialista dispone de mayoría parlamentaria para aprobar/ convalidar el decreto ley. No ocurre así. Junts per Catalunya, por ejemplo, no está dispuesto a votarlo. Pero, por supuesto, los socialistas no arremeten contra JxC, sino contra el Partido Popular. Es también un fisco asombroso que el PSOE no desatasque la última excusa del PP ofreciendo una ficha económica cerrada, aunque flexible, para apoyar financieramente la tutela y los cuidados de los menores en sus nuevos destinos autonómicos. Toda la actividad parlamentaria de Clavijo en este pleno –las preguntas de los grupos– pasarán al próximo pleno, a celebrar los próximos días 9 y 10.

Ayer, en este mismo pleno, Nira Fierro, que aparte de la secretaria de Organización del PSOE y presidir su grupo parlamentario es la encargada de marcar al vicepresidente del Gobierno, Manuel Domínguez, le pidió que valorase el Pacto Canario por la Inmigración. Este acuerdo, firmado el pasado octubre, contemplaba, entre otras demandas a Madrid y Bruselas, que se cumplan definitivamente los compromisos adquiridos por parte del Gobierno español «para que impulse un mecanismo de acogida de corresponsabilidad entre todas las comunidades».

Más acuerdos y menos sainetes

También se solicita a Madrid que realice las «modificaciones normativas necesarias» para que las competencias de menores extranjeros no acompañados «no sean exclusiva de las comunidades a las que llegan». Lo que vino a expresar Fierro es que el Gobierno de Pedro Sánchez estaba cumpliendo y el PP no.

Con un espíritu constructivo similar el vicepresidente le contestó que la situación de la migración en Canarias no cambiará hasta que cambie el gobierno en España. Es muy, muy cansino escuchar sus frasecitas, sus zapatitos y sus canesús. La gente no les votó para que se pusieran a parir con mejor o peor estilo, ofreciendo sistemáticamente estos sainetes, sino para que solucionen problemas, y estos problemas, que exceden el ámbito político y competencial canario, exigen acuerdos. No un pacto firmado por (casi) todos para el titular glorioso, sino una negociación convertida en mecanismo de trabajo cotidiano. Pero ni caso.

La diputada Patricia Hernández. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

La diputada socialista Patricia Hernández cayó como un meteorito para expresar sus infinitas sospechas sobre esa propuesta lanzada por el consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, para que se pueda materializar la Reserva de Inversiones Canarias (RIC) en viviendas distintas de las protegidas. La señora Hernández sospechaba que se abría la puerta a un crapuloso negocio por las empresas constructoras, no sé entiende muy bien por qué. En general, en cuanto aparecen números su señoría se empieza a poner nerviosa, como le ocurre a Mickey Mouse al ver multiplicarse las escobas en Fantasía. Las preguntas al consejero Rodríguez tuvieron su utilidad, porque se pudo descubrir que en el grupo parlamentario del PP sigue habitando el diputado Jacob Anis Quadri Hijazo, palmero y farmacéutico, que pasó prácticamente desapercibido en la pasada legislatura, incluso a pesar de su nombre, que casi le convierte en un personaje de Maqroll el Gaviero.

La educada indiferencia de Asian

Manuel Hernández Cerezo, diputado socialista, intentó de nuevo sin suerte despeinar a la consejera de Hacienda, Matilde Asian, y volvió a fracasar. Al cronista no se le ocurre cómo podría tener éxito, porque incluso cuando Hernández Cerezo tiene buena parte de razón –ocurrió ayer respecto a la espantosa y llena de sesgos ideológicos publicidad institucional sobre el REF– su crítica se diluye como gotas de lluvia en un océano.

Matilde Asian y Pablo Rodríguez. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Tal vez la clave del éxito en los combates parlamentarios de la consejera de Hacienda se base, sencillamente, en su indiferencia diamantina, una indiferencia exquisitamente atenta y educada, pero indiferencia al fin y al cabo. Asian la condimenta con un poco de pedagogía que nadie le ha pedido y la sirve en su turno sin prisas ni pausas. Se enfrenta a las preguntas críticas con la curiosidad de un entomólogo que descubre a un himenóptero con cinco alas membranosas en vez de cuatro. O en el caso de Hernández Cerezo, digamos, con tres alas membranosas en vez de cuatro. En fin que Asian –estatuaria, lacónica, siempre elegantemente inexpresiva– es virtualmente indestructible y lo peor que te puede ocurrir es que te ordenen hacerle preguntas cada quince días. El señor Hernández Cerezo siente a menudo una frustración casi inconsolable y por eso no para de hacer chistes en su escaño, generando risas y conmiseración a partes iguales entre sus compañeros.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas y Seguridad le contó a la diputada Socorro Beato que se había apartado del expediente abierto al excomisario jefe de la Policía Autonómica, que la ha denunciado por la vía penal, una iracunda cuchufleta que ni siquiera ha despertado menor interés en la oposición, y a continuación comenzó a calentarse la mañana plenaria.

Por los montes de la FP

La oposición había decidido ir a cazar un consejero de Educación por los montes de la Formación Profesional y fue Gustavo Santana quien intento un primer tiro, anunciando los «recortes previstos» en la oferta de ciclos de FP para el curso 2014/2025. El consejero de Educación, Poli Suárez, le respondió que no había «recortes previstos» en los ciclos formativos, es más, aumenta la oferta de ciclos formativos en todas las islas.

El consejero de Educación Poli Suárez. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Lo que no puede haber, enfatizó Suárez, son ciclos en los que los profesores sean más numerosos que los alumnos matriculados. Santana intentó acusarlo de arrojar «incertidumbre sobre la incertidumbre», sin duda el mayor esfuerzo retórico del exdirigente sindical en toda su vida. Se quedó exhausto en el escaño mientras Suárez le repetía lo mismo.

Antes de su comparecencia siguieron más preguntas, entre ellas, una de José Alberto Díaz Estébanez a favor de la industria audiovisual canaria, como si existiera una industria audiovisual en Canarias. En Canarias se ruedan cada vez más películas, pero eso no significa, ni de lejos, que esté madurando en las islas una industria audiovisual propia. Como dijo otro interviniente, las productoras y sus equipos se traen a sus propios profesionales, porque no encuentran en Canarias camarógrafos, sonidistas, técnicos de luz o maquilladores lo suficientemente formados. Tal vez, al mismo tiempo que se exigen más recursos o exenciones a Madrid, deban las autoridades preocuparse por las enseñanzas cinematográficas (disciplinas técnicas y artísticas) en Canarias.

Juan Manuel García Casañas, el herreño del PP, no puedo resistirse, al hablar de las ayudas a los emigrantes isleños que regresan de Venezuela, a mencionar las maletas cargadas de pasta de los chavistas en el aeropuerto de Barajas y custodiadas por José Luis Ábalos. Son incapaces de controlarse y evitar el ridículo. Tampoco se controlaron diputadas del PSOE y Nueva Canarias que, vaya usted a saber por qué, mencionaron a Isabel Díaz Ayuso y hasta el presidente argentino Javier Milei.

Cifras incorrectas

También se produjeron momentos divertidos en la comparecencia de Manuel Domínguez sobre la evolución de la inversión extranjera en Canarias, en la que el vicepresidente no dio una sola cifra correcta, ni siquiera al corregirse a sí mismo. En general, la inversión extranjera en Canarias está muy poco por encima de la que existía en los años precovid. Y no sería necesario hacer campañas para mejorarla Bastaría con ofrecer una mayor estabilidad jurídica, una juventud mejor formada en media docena de especialidades (más ingenieros y más informáticos), una burocracia menos invasiva y estúpida y la seguridad de que no te pille un cero eléctrico de quince días y extermine tu empresa, por ejemplo.

El vicepresidente Manuel Domínguez. / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Natalia Santana, de Nueva Canarias, le pidió a la consejera de Bienestar Social, Igualdad y Juventud, Candelaria Delgado, a propósito de la pobreza quitinizada en Canarias, que luche contra el Gobierno del que forma parte, «un gobierno de derechas» e imponga criterios a favor de la gran mayoría. He consultado la ficha biográfica de la señora Santana y no aparece su edad, por si creen que no he pensado lo mismo de ustedes al oír esto. Existen convicciones políticas que te permiten encapsularte en la agridulce adolescencia para siempre. Y cobrando.

Al final la oposición quedó un poco chasqueada con la comparecencia de Poli Suárez sobre la FP en el próximo año académico. Al parecer habían olvidado que tal vez es el mejor parlamentario que tenía y tiene el PP, y aparte de defender su gestión y los cambios introducidos en la nueva FP, ampliamente consensuados, garantizó que no habría «recortes masivos» en la oferta de ciclos.

Carmen Hernández (NC) intentó agarrarse a la palabra «masivos» pero se hundió con ella hasta las orejas. El recurso de desacreditar al PP porque es el PP da cada vez menos de sí. Deben discutirse políticas y programas y no definiciones ideológicas. Poli Suárez lo entiende. La señora Hernández, no.

