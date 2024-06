Acuerdo canario contra los delitos de odio

En el año 2014 Canarias se puso a la vanguardia de España al aprobar el Parlamento, por unanimidad, la ley de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. En 2021, también por unanimidad, se refrendó la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales y el pasado mes de octubre todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, suscribieron el Pacto por la Inimgración. Pero estos hitos de rechazo a la intolerancia y a la diversidad suscritos por la Cámara regional no esconden que también hay una 'cara b': las Islas son la tercera comunidad autónoma donde más delitos de odio se registraron entre 2018 y 2022, según un estudio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por ello, el PSOE defendió este miércoles una iniciativa a través de la diputada Elena Máñez, que fue respaldada por todo el arco parlamentario a excepción de la ultraderecha, para suscribir "un acuerdo canario contra los discursos de odio entre todas las fuerzas políticas, administraciones públicas y la sociedad civil, que se sume a un gran acuerdo nacional".

Este pacto incluye una evaluación anual del "impacto que tienen los discursos de odio y sus consecuencias en el colectivo LGTBI, las personas migrantes, las personas de distinto origen étnico-racial y en el resto de colectivos vulnerables, para poder identificar las necesidades y recopilar información útil que ayude a desarrollar estrategias de acompañamiento y protección a quienes los sufren".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)