El PP mantiene tras reunirse con Clavijo que es "insuficiente" el texto de la reforma de la Ley de Extranjería

El PP mantiene que es "insuficiente" el texto pactado entre los gobiernos de España y Canarias para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y que sea obligatorio el reparto de menores inmigrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. Los argumentos usados tras la reunión del presidente Fernando Clavijo con la totalidad de los grupos parlamentarios son los mismos que esgrimen desde hace días: el Estado no declara la emergencia nacional, en el texto no existe ficha financiera, el mismo no se ha pactado con el resto de las autonomías y no se ha convocado la Conferencia de Presidentes.

"Si hay ficha financiera, si se escucha a todas las comunidades autónomas, sin excepción, y se declara la emergencia, sobre todo para que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo las contrataciones de una manera más ágil y más rápida, pues por supuesto que apoyaremos el texto en el Congreso", aseguró la conservadora Luz Reverón.

Pese a estas reticencias del PP, el presidente Clavijo insistió en que la ficha financiera está garantizada, si bien no en los términos redactados al principio por el Gobierno regional, pues "en el texto que propusimos en mayo la ficha financiera se garantizaba independientemente de la conferencia sectorial y creemos que así es mejor, pero el Estado lo cambió para que se pacte en con cada comunidad autónoma, lo que creemos que es peor porque los costes en Madrid o en Galicia son distintos que los de Canarias o los de Andalucía". Y con respecto a la petición del PP sobre la conferencia sectorial, el presidente mantuvo que la misma "se celebrará en Canarias en los primeros días de julio".

El presidente quiso resaltar que su socio en el gabinete "no solo ha ratificado el acuerdo" de modificar la Ley de Extranjería, sino que "de manera proactiva va a trabajar para que sea una realidad más pronto que tarde", con preferencia el próximo mes de julio.

Dos días de reuniones en las Cortes

"Canarias sigue absolutamente unida en este asunto y de verdad que es emocionante ver como a pesar de que en los últimos días puede haber algunos dimes o diretes, la unidad y el cierre de filas es total dentro del Pacto Canario de la Migración, salvo Vox, y la voluntad de conseguir la modificación legislativa está intacta", insistió el presidente Clavijo, que este martes inicia una ronda de reuniones con todos los grupos representados en las Cortes y con los dirigentes en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

"El texto es susceptible de pequeñas mejoras, que duda cabe, pero la reforma que han cerrado ambos gobiernos da satisfacción a las necesidades que tiene no solo Canarias, sino España y Europa y en esas reuniones del martes y el miércoles vamos respaldados por la soberanía del pueblo canario y mandatados por el Pacto de la Migración del Parlamento", insistió Clavijo tras el encuentro con los portavoces parlamentarios.

