Estudian ubicar carpas de primera acogida para menores en los puertos

Una solución desesperada para una emergencia humanitaria insoportable. Canarias estudia instalar carpas en los puertos para acoger de forma provisional a los niños y adolescentes migrantes que lleguen solos a las Islas. Ante la falta de infraestructuras propias y adecuadas para alojar a los menores que arriban a bordo de cayucos, el Ejecutivo canario pone sobre la mesa un plan que pasa por montar casetas en los muelles. Esta medida sería temporal, a la espera de que el Gobierno de España logre sacar adelante la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que permitirá el reparto obligatorio de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. La modificación legal está envuelta desde hace más de una semana en un debate político, que no facilita el avance hacia su aprobación. «Si España no quiere prepararse, Canarias sí», aseguró ayer la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

En el Archipiélago hay actualmente 5.645 niños y adolescentes bajo la tutela del Gobierno autonómico, repartidos en 80 centros de acogida, la mitad de ellos abiertos en los últimos 11 meses. Las previsiones apuntan a que antes de final de año la cifra de menores pueda triplicarse, llegando hasta los 16.000. Ante este escenario, la Consejería de Bienestar Social mantiene conversaciones con los cabildos y ayuntamientos para habilitar nuevos espacios y ya trabaja con la Consejería de Educación en un plan para adaptar los colegios en desuso.

Financiación

Delgado destacó que están manteniendo contactos con varios ministerios para conseguir financiación que permita afrontar estas remodelaciones. Si bien, la disponibilidad de estos espacios no sería inmediata, pues requieren de obras que podrían demorarse meses. Por esto, como medida de urgencia, se estudia la posibilidad de montar carpas en los puertos autonómicos para acogerlos de forma temporal hasta que puedan trasladarse a centros mejor dotados.

Desde la Consejería de Bienestar Social también se ha tocado a la puerta del Ministerio de Defensa para solicitar la cesión de los cuarteles del Marqués de Herrera, en Lanzarote; el Anatolio Fuentes, en El Hierro; y El Fuerte, en La Palma, que se utilizó para acoger a los evacuados durante la emergencia volcánica. Estos espacios ya están habilitados como albergues, con lo que estarían disponibles de forma inmediata. Sin embargo, el Ministerio de Margarita Robles ya negó la semana pasada el uso de los recintos alegando que deben estar operativos, por su función táctica y logística ante situaciones de crisis o emergencias. El martes, la Consejería volvió a reiterar la petición por carta y, además, solicitó una reunión para aclarar los términos de la cooperación. «Vivimos una situación de emergencia desde septiembre del año pasado por la continua llegada de pateras o cayucos y el Gobierno central no lo acaba de entender», destacó Delgado, quien apuntó que está en constante contacto con la Fiscalía de Extranjería y de Menores para abordar la situación.

La consejera señaló que cuando se registra un pico de llegada de menores a las islas no capitalinas, especialmente a El Hierro, no existen recursos de atención inmediata ni capacidad para trasladarlos a Gran Canaria o a Tenerife. Según Delgado, las migraciones no se frenarán hasta que funcione la contención por parte de Frontex y la cooperación con los países de origen, pero «ni España ni Europa se dan cuenta», concluyó.

