El Gobierno, escandalosamente, sigue sin cambiar el modelo económico

Diputados y diputadas llegan zumbando como abejas y chicharras, se intercambian saludos edulcorados, suben o bajan de los despachos de los grupos parlamentarios, remolonean en los pasillos, improvisan chistes sin gracia -la mayoría de sus señorías tienen la irresistible gracia de una alcayata- y ya en el salón de plenos te los encuentras en pequeños grupos bipartidistas, tripartidistas incluso, tan tranquilos, tan sonrientes, setenta razones de sí mismas con derecho a espejito, espejito, a madrastra y a preguntas. Desde arriba vi el salón, por enésima vez, como un plató de televisión, un plató berkeleyano donde ser es ser televisado. La mayoría de los diputados son extras sin diálogo o con unas pocas líneas insignificantes; luego están la pequeña tropa de secundarios, que ya has visto actuar en cabildos o ayuntamientos o en el Gobierno regional como directores generales, asesores y papeles así de horribles.

Los secundarios son imprescindibles: brindan el contexto y la cámara de voces y ecos de cualquier relato. En la Cámara tenemos a un Sidney Greenstreet que trabaja como José Miguel Barragán, a una O’Connor conocida como Esther González, un José Alberto Díaz Estébanez que actúa o le gustaría actuar como Lee J. Cobb y un Fernando Esteñat que recuerda (a veces) a Dabney Coleman. Algunos de los grandes secundarios llevan tanto tiempo en el escenario que parecen protagonistas, pero no lo son.

Por otro lado los debates parlamentarios cada vez se parecen más a las tertulias televisivas, incluso en Canarias, donde la fiereza insultante es mucho menor. Quien sea capaz de diferenciar rigurosamente un pleno parlamentario del Congreso de los Diputados de una gresca en Sálvame que lo haga, por favor.

El ingenuo asombro ante la indiferencia de los diputados por la escasísima presencia de periodistas en los plenos de la Cámara regional se disuelve si entiendes que los grupos parlamentarios trabajan como productoras de televisión. El otro día Jorge San Miguel lo sentenció acerca del Congreso pero, en realidad, vale perfectamente para nuestra asamblea autonómica: «Convertido el parlamento en generador de contenidos para los medios, la sesión produce básicamente totales de tele. Sin contexto; o con el contexto que cada medio quiera darle. Y en la economía de la atención sabemos qué esperar de los medios -ya ni entro en sesgos». Exactamente.

Casimiro Curbelo es como el león de la Metro Goldwyn Mayer: con él empieza siempre la película del pleno. Está muy preocupado el Sumo Sacerdote de la ASG por el puerto deportivo de playa Santiago. En realidad mencionó el puerto media docena de veces y solo en una ocasión lo denominó «deportivo». También habló confusamente de conectividad entre puertos y más puertos, como si La Gomera estuviera en el estrecho de Magallanes. En fin, Casimiro quiere playa Santiago lleno de yates, sin duda ecológicos, y lo tendrá.

Nicasio Galván, el portavoz de Vox también se ha vuelto madrugador, y quería saber si el presidente Fernando Clavijo había llorado debidamente la quiebra del tour operador FTI. Clavijo lo tranquilizó, aunque por su aspecto uno diría que Galván no ha superado las cuarenta pulsaciones por minuto en su vida. «Estamos trabajando aquí y fuera de las islas para minimizar las consecuencias de esta quiebra en nuestra actividad turística», subrayó Clavijo, que insistió mucho en que el Gobierno «apoya sin fisuras al sector turístico». «No sabe cómo nos alegran sus palabras», sonrió Galván, recuperada su felicidad. Hubo varias preguntas más sobre la quiebra de FTI y hasta una comparecencia - por la tarde- de la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León. Sería extraordinariamente sensato, cuando se trata de una misma pregunta sobre idéntico asunto, que la Mesa de la Cámara pudiera unificarlas, pero entonces, por supuesto, los grupos perderían lucimiento y los portavoces un par de minutos de gloria.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, quiso denunciar las contradicciones entre la negativa a introducir una tasa turística y el propósito de gravar fiscalmente la adquisición de viviendas por no residentes en las islas; aún más, entre la insistencia de CC, e incluso de su candidato a eurodiputado, Carlos Alonso, a favor de una ley de Residencia, mientras en la praxis del Gobierno autónomo no hay ni rastro de eso. Clavijo suspiró y aclaró que una cosa es un compromiso electoral de CC y otro los límites y objetivos del pacto que sostiene al Ejecutivo, lo que no significa que todo no vaya a ser considerado en las reuniones con los presidentes de cabildo y los ayuntamientos. Campos no pareció en absoluto convencido. En realidad el diputado de NC -uno de los mejores de la Cámara- parecía distraído. Y no es de extrañar con lo que está pasando en su casa.

La intervención de Sebastián Franquis fue lo de siempre, un bolero ininteligible, pero con el añadido de felicitarse a sí mismo y a su partido porque en las elecciones europeas el PSOE había ganado en Canarias. Una frase que en una contradictio in adiecto: si se trataba de elecciones europeas carece de sentido decir que las ganastes en Canarias. En Canarias nadie -ni el PP ni el PSOE ni Coalición- ha ganado nada de nada. En todo caso puede decirse que los socialistas fueron los más votados, pero no los ganadores. Por lo demás su diferencia de votos respecto al PP fue minúscula.

Da grima que en lugar de subrayar la alarmante abstención entre los canarios en la jornada del pasado domingo, superior al 59%, el portavoz socialista optara por cantarse un riquiraca zumba la vaca. La verdad es que nadie dijo una palabra sobre el vertiginoso abstencionismo en Canarias a los dos días de las elecciones.

Franquis vino a desvelar que el Gobierno en diez meses no ha cambiado el modelo de desarrollo en Canarias: un escándalo. Para demostrarlo recordó que el Ejecutivo, recientemente, había autorizado un hotel de 1.000 camas en Fuerteventura. El dirigente socialista sabe perfectamente que si llega al Consejo de Gobierno un largo y complejo expediente, con toda la documentación ajustada a las exigencias jurídicas y con las autorizaciones previas pertinentes, el Gobierno debe aprobarlo, salvo si quiere enfrentarse al elevado riesgo de un proceso judicial con indemnizaciones multimillonarias. Indemnizaciones tal vez similares, en su monto, a las que deberá abonar la administración autonómica gracias a las torpezas de Franquis y su equipo en los procesos de licitación de carreteras. Franquis es un magnífico aparatista y un gestor muy deficiente al que se le entiende más y mejor callado. Pero el PSOE sigue sin entenderlo.

Las preguntas, como es evidente, no quedaron aquí. Con esto no rellenas suficiente contenido para las redes sociales. Por supuesto se disfrutó de la pregunta quincenal de David Toledo - menos follonero de lo habitual - y Oswaldo Bethencourt curioseó sobre el servicio forense en Lanzarote, y Socorro Beato preguntó sobre un protocolo para impulsar proyectos de exhumación de víctimas del franquismo con el Ministerio de Memoria Democrática, y Jorge González indagó sobre la maloliente revocación del catálogo de símbolos franquistas por la Consejería de Ciencia y Universidades y un largo etcétera.

Cuando habían comenzado las comparecencias se produjo un pequeño tumulto al fondo del salón. El fotógrafo Trino Garriga había sufrido un desvanecimiento y cayó al suelo. El maestro Garriga es, sin duda, el mejor fotoperiodista canario del siglo XX, y una estancia del Parlamento se honra con su nombre. Ya con noventa años cumplidos suele asistir a los plenos y ahí estaba sacando fotos con una pequeña cámara al comienzo del debate. Luego se sintió indispuesto y se resbaló al suelo. La presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, suspendió la sesión cinco minutos y Trino - todos lo llaman Trino - se recuperó en una habitación próxima y, por supuesto, anunció que regresaba a casa por su propio pie, y solo a regañadientes admitió un taxi.

Las comparecencias del pleno fueron buenas, bonitas y baratas. Nueva Canarias había solicitado la comparecencia del consejero de Política Territorial, el señor Miranda, para hablar del reto demográfico. La diputada Esther González lo puso a parir nada más subir a la tribuna con su habitual simpatía y educación. Once meses en el Gobierno - en realidad el señor Miranda lleva diez - y no se ha hecho nada. «Arremánguese y póngase a trabajar». Como el consejero explicó someramente los instrumentos y metodologías que estaban en marcha para construir un consenso amplio imprescindible, agregando que «las políticas que decidamos deberán ser aplicadas en este legislatura y en la siguiente», González se indignó mucho y lanzó su frase favorita: «Usted no lo entiende». «No, no entiende que la ciudadanía se manifestó para frenar este crecimiento el pasado 20 de abril, y usted y su Gobierno no está dando respuesta». Es delirante. ¿Qué políticas de choque se imagina la señora González que se pueden aplicar para el control demográfico? ¿La castración química? ¿La antropofagia? ¿Los suicidios rituales a celebrar cada año con ocasión de su cumpleaños?