Planes de choque de la Policía Canaria ante el incremento de la inseguridad

La Policía Canaria prepara nuevos planes de choque con el fin de incrementar la presencia de efectivos en las calles ante la creciente demanda de los ayuntamientos. La consejera del área del Gobierno regional, Nieves Lady Barreto, denunció ayer que se han detectado crecientes «problemas de seguridad» en algunas zonas de las Islas y que cada vez hay más municipios que solicitan refuerzos por la falta de efectivos policiales, tanto de las fuerzas de Seguridad del Estado como de policías locales. Barreto señala que se estudia un plan de choque para Gran Canaria como ya se ha hecho en otras islas como Lanzarote o La Palma y critica a la Delegación del Gobierno por asegurar que las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han incrementado en los últimos años cuando la realidad es que «quedan muchas plazas por cubrir».

El último plan de choque de la policía autonómica se está desarrollando en La Palma, concretamente en Los Llanos de Aridane y los municipios limítrofes ante la preocupación de los ayuntamientos y comerciantes debido al aumento de robos en la zona. Varias dotaciones del cuerpo autonómico se han trasladado en las últimas semanas a la isla bonita con agentes, vehículos y perros para patrullar y dar más seguridad. Tras los sucesos de los últimos días en Telde ahora se valora hacer lo mismo en Gran Canaria, con la presencia de patrullas y mayor vigilancia preventiva en las zonas más conflictivas.

Discrepancias

El choque entre la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo regional por la falta de efectivos policiales en las Islas no es nuevo y se reproduce cuando hay repuntes de inseguridad ciudadana y de inmigración irregular como sucede ahora. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, señaló hace unos días que el catálogo de la Policía Nacional en Telde y en Canarias está cubierto a más del 95% y que se está transmitiendo una sensación de inseguridad que no es real. En marzo el Ministerio del Interior hizo pública la estadística de las plantillas de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el Archipiélago hasta septiembre de 2023 y elevó a 7.945 los efectivos, 3.695 guardias civiles y 4.250 policías nacionales. Se trata de un incremento del 9,4 y el 15,4%, respectivamente.

Estas cifras oficiales no concuerdan con la visión de los representantes de los dos cuerpos. El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Canarias, Marcos Santiago, reconoce que el catálogo de puestos de trabajo vigente está cubierto a más del 90% pero que se trata de la RPT «desfasada» porque es de 2008 y desde entonces se han incrementado las necesidades de seguridad en las Islas por el incremento de la población, de la variedad de delitos y la inmigración irregular. Para el SUP la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía debería incrementarse en las Islas entre 300 y 400 efectivos más. Santiago advierte que hay repuntes de criminalidad e inseguridad en islas no capitalinas como en Lanzarote por robos y agresiones sexuales o La Palma, con un incremento de los hurtos.

Catálogos

En el caso de la Guardia Civil, el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Couce, advierte que la Benemérita carece de un catálogo de puestos de trabajo como la Policía Nacional y discrepa de las cifras que da Interior. La organización estima que hay unos 2.400 efectivos en Canarias y que faltan alrededor de un millar de guardias para tener cubiertas las necesidades de las Islas, ya que hay zonas en las que durante los festivos y las noches apenas hay patrullas de la Guardia Civil por la falta de medios humanos y materiales.

Esta situación ha empujado al Ejecutivo canario a acelerar las gestiones para llevar la Policía Canaria de forma permanente a las islas no capitalinas. Para principios de 2025 se prevé abrir comisarías en Arrecife, en Lanzarote, y en San Sebastián, en La Gomera. Para ello ya están los convenios con los cabildos de cada isla y se encuentran pendientes del informe que tienen que realizar los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma. El despliegue territorial del cuerpo autonómico se prevé que coincida con la incorporación de los 141 agentes que entrarán tras el proceso selectivo que se ha puesto en marcha, por lo que de los 281 efectivos que hay actualmente se pasará a 422.

Frente a las críticas del Ejecutivo canario, la Delegación del Gobierno reprocha la falta de efectivos de las policías locales en los municipios, una situación que es responsabilidad tanto de los ayuntamientos como de la Comunidad Autónoma, que es la competente en la coordinación de los cuerpos de seguridad canarios.

