Sanidad aumenta los servicios con el sector privado y pasan de 60 a 400

El Servicio Canario de Salud (SCS) y el sector sanitario privado incrementan notablemente su colaboración para reducir las listas de espera. La Consejería de Sanidad ha actualizado la cartera de servicios y los precios que concierta con las clínicas privadas para pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, de tal forma que de un catálogo de unos 60 procedimientos de este tipo que había hasta ahora se pasa a unos 400, lo que supone un aumento del 85%, según los cálculos del sector. En relación con los costes, suponen un incremento del 15% en comparación con los servicios que se prestaban hasta ahora, si bien el crecimiento no es lineal porque está en función de la capacidad de cada centro sanitario para asumir los servicios que le derive el SCS.

La cartera de servicios concertados no se actualizaba desde 2009 y los precios desde 2013. Esta situación suponía importantes disfunciones entre las demandas de la sanidad pública y los procedimientos que podían asumir los hospitales privados. «Ahora vamos a ser capaces de hacer más cosas», asegura el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas, Sebastián Sansó, que valora la diligencia del actual equipo de la Consejería de Sanidad, dirigido por Esther Monzón, para resolver una situación obsoleta y deficitaria que se arrastraba desde 2020, cuando se inició la pandemia del Covid y se dispararon los costes, la inflación y los precios de la energía y del material sanitario. «Había procedimientos y servicios que no podíamos realizar porque no se actualizaban los servicios y los precios y Sanidad no podía abonarlos», añade Sansó, por lo que a partir de ahora «podemos colaborar más con el Servicio Canario de Salud en la reducción de las listas de espera».

Avances médicos

En 15 años las técnicas médicas han avanzado y estos cambios no se estaban contemplando en el marco legal de colaboración entre el sector público y el privado. Un ejemplo es el de la cirugía de las hernias, una patología cada vez más frecuente. Hace más de 10 años que las intervenciones de hernias se realizan por laporoscopia, una técnica quirúrgica que no requiere de incisiones en el cuerpo. Sin embargo, con el protocolo que había hasta ahora se seguía contemplando la intervención directa con corte, lo que demuestra la «obsolescencia» que existía en la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada.

El sector privado intentó en varias ocasiones durante la legislatura anterior acordar con Sanidad la actualización de la cartera de servicios y de los precios, pero la emergencia provocada por la pandemia entre 2020 y 2022 y los continuos cambios políticos que se produjeron al frente de la Consejería y del SCS provocaron que no se culminaran los cambios. Por ello Sansó agradece la «diligencia» del actual equipo de la Consejería al llevar a cabo la nueva planificación en el primer año de la legislatura.

La Consejería de Sanidad asegura que esta actualización de los protocolos de colaboración no supone un incremento en el presupuesto que destina el SCS a los conciertos con los centros privados. El departamento que dirige Esther Monzón argumenta que la Orden publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el pasado martes «ha actualizado, regulado y unificado las tarifas que no se actualizaban desde hace 11 años. De esta forma el SCS establece las mismas condiciones para todas las acciones que se concierten y al mismo tiempo garantiza la seguridad jurídica y la transparencia. En estos 11 años han surgido nuevas técnicas quirúrgicas y diagnósticas que era necesario regular».

Presupuesto

Sanidad advierte que en ningún caso significa un aumento del presupuesto destinado a la concertación porque se trata de «precios máximos» basados en la valoración efectuada por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud, que añade también muchos procedimientos que no estaban regulados.

El cálculo del sector privado es que esta actualización supone un incremento de los costes de un 15% pero unos procedimientos son más costosos que otros. Las cirugías relacionadas con los ojos, por ejemplo, suben alrededor de un 7%. Sin embargo las hernias suben más de un 20%. Los procedimientos relacionados con la traumatología se incrementan alrededor de la media, en torno al 15%.

En la disposición no solo se regulan los precios máximos de los 400 procedimientos incluidos sino que también se organizan los servicios sanitarios que se deben prestar con el personal sanitario necesario para los mismos. Cuando se trate de material de implante necesario para la realización de la intervención quirúrgica y éste no esté incluido en el precio de los procesos, se requerirá autorización previa expresa de la Dirección de Área de Salud correspondiente. En este caso la Administración abonará al contratista el coste avalado por la factura.

